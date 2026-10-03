Lời khuyên dành cho tất cả người dùng Android khi điện thoại không may dính nước

Khi chiếc điện thoại Android bất ngờ chìm trong nước, cách xử lý quen thuộc có thể vô tình biến một sự cố nhỏ thành "án tử" vĩnh viễn cho thiết bị.

Phản ứng trong 60 giây đầu

Đối với đa số người dùng hiện đại, chiếc điện thoại thông minh không chỉ là công cụ liên lạc mà còn là ví điện tử, kho lưu trữ dữ liệu công việc và nơi giữ vô số kỷ niệm cá nhân. Khi máy không may rơi xuống nước, thay vì mất bình tĩnh, hãy lập tức là tắt nguồn điện thoại.

Nếu màn hình thiết bị vẫn còn hiển thị, hãy nhấn giữ nút nguồn và chọn lệnh tắt máy hoàn toàn. Sau thao tác này, bạn tuyệt đối không ấn thêm bất kỳ phím vật lý nào khác. Việc cố gắng bấm các phím bấm trên thân máy sẽ vô tình tạo ra các khe hở tạm thời, thúc đẩy giọt nước len lỏi sâu hơn vào các vi mạch bên trong.

Bước tiếp theo là lập tức ngắt kết nối thiết bị với mọi nguồn điện xung quanh. Nếu điện thoại đang cắm sạc tường, kết nối với máy tính hay pin dự phòng, hãy rút dây sạc ra ngay. Dòng điện chạy qua các linh kiện bị ướt không chỉ nguy cơ làm chập cháy hư hỏng bo mạch chính, mà còn tiềm ẩn rủi ro gây giật điện cho người sử dụng.

Sau khi đã ngắt nguồn hoàn toàn, hãy tháo bỏ ốp lưng bảo vệ để thiết bị được thông thoáng. Hãy nhanh chóng rút khay SIM và thẻ nhớ ra ngoài, sau đó đặt chúng lên một tờ khăn giấy khô.

Nếu bạn đang sử dụng các mẫu Android đời cũ có thiết kế nắp lưng tháo rời, hãy mở nắp và lấy viên pin ra ngay lập tức. Mặc dù phần lớn điện thoại thông minh hiện nay đã chuyển sang thiết kế nguyên khối, việc tháo tất cả các phụ kiện ngoại vi vẫn giúp hạ thấp tối đa rủi ro hư hỏng.

Ảnh: Panda Security

Quy trình làm khô chuẩn xác

Sau khi đã ngắt toàn bộ nguồn điện và loại bỏ phụ kiện, bước kế tiếp là tiến hành làm khô thiết bị. Bạn nên dùng một chiếc khăn vi sợi có khả năng thấm hút tốt để lau nhẹ toàn bộ bề mặt vỏ máy và màn hình. Hãy chú ý lau kỹ các khu vực góc cạnh, khe loa và các cổng kết nối vật lý như cổng sạc hay jack tai nghe.

Đối với những giọt nước đọng sâu bên trong khe sạc hoặc dính ở các cổng kết nối, bạn có thể sử dụng bình xịt khí nén để đẩy chúng ra ngoài. Tuy nhiên, thao tác này cần sự cẩn trọng cao độ: chỉ nên xịt nhẹ từ góc nghiêng và không xịt trực diện với lực quá mạnh, vì áp lực khí lớn có thể vô tình ép nước vào sâu hơn bên trong linh kiện.

Khi đã loại bỏ được lượng nước đọng nhìn thấy bằng mắt thường, thiết bị cần được đặt ở một vị trí khô ráo, thoáng mát để tự bay hơi. Yếu tố then chốt trong giai đoạn này chính là thời gian: bạn phải để điện thoại nghỉ và tự khô trong nhiều ngày liên tục. Ngay cả một giọt nước cực nhỏ còn sót lại bên trong cũng đủ sức làm ngắn mạch và phá hủy thiết bị ngay khi có dòng điện chạy qua.

Để rút ngắn thời gian chờ đợi, phương pháp hiệu quả nhất là đặt điện thoại vào một túi kín cùng với các gói hút ẩm Silica Gel – loại hạt chống ẩm thường đi kèm trong các hộp đồ điện tử mới. Trong trường hợp không có sẵn Silica Gel, việc cho điện thoại vào túi gạo khô. Mặc dù vậy, hiệu quả của gạo khô không thực sự hiệu quả và bụi gạo có thể lọt vào cổng sạc, do đó đây chỉ nên xem là giải pháp tạm thời khi không còn lựa chọn nào khác.

Những sai lầm cần tuyệt đối tránh

Trong quá trình cứu chữa điện thoại dính nước, tâm lý nôn nóng muốn máy mau khô thường khiến người dùng tìm đến các giải pháp nhanh chóng. Tuy nhiên, hầu hết các "mẹo truyền miệng" này đều mang lại tác hại nghiêm trọng hơn là tác dụng hỗ trợ.

Sai lầm phổ biến nhất là cố gắng lắc mạnh điện thoại với hy vọng văng hết nước ra ngoài. Thao tác lắc mạnh chỉ có thể loại bỏ một vài giọt nước ở phần vỏ ngoài, nhưng lại khiến lượng nước đọng bên trong bị phân tán và lan rộng ra toàn bộ các linh kiện chưa bị ảnh hưởng.

Tác nhân gây nguy hại lớn tiếp theo là việc sử dụng các nguồn nhiệt nhân tạo để làm khô cấp tốc. Rất nhiều người đã mắc sai lầm khi dùng máy sấy tóc, đặt điện thoại lên lò sưởi, hoặc thậm chí cho vào lò vi sóng và lò nướng. Mức nhiệt cao từ các thiết bị này sẽ làm tan chảy các lớp keo chống nước, gây biến dạng linh kiện nhựa và làm hỏng viên pin Lithium-ion ngay lập tức, ngay cả khi điện thoại chưa bị ngấm nước nặng.

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Cuối cùng, nếu thiết bị của bạn là dòng máy nguyên khối, tuyệt đối không nên tự ý tháo rời các vặn ốc hay cạy mở linh kiện bên trong để lau chùi. Việc tự tháo lắp khi không có dụng cụ chuyên dụng và kiến thức kỹ thuật sẽ khiến bạn làm đứt các sợi cáp ngầm, hỏng khớp nối và khiến điện thoại hoàn toàn không thể phục hồi.

Đánh giá tổn thất và kịch bản phục hồi sau khi sấy

Sau khi đã kiên nhẫn để điện thoại ở nơi khô ráo trong khoảng 28 đến 48 giờ (hoặc lâu hơn tùy mức độ ngấm nước), bạn có thể tiến hành kiểm tra tình trạng của máy. Hãy quan sát kỹ các cổng kết nối xem còn độ ẩm hay không. Khi đảm bảo máy đã khô hoàn toàn, hãy lắp lại SIM, thẻ nhớ và thử nhấn giữ nút nguồn để khởi động.

Nếu phản ứng kịp thời và thực hiện đúng các quy trình trên, chiếc Android của bạn có thể hoạt động trở lại mà không gặp tổn hại nghiêm trọng nào. Ngay sau khi máy lên nguồn, bạn cần lập tức kiểm tra toàn bộ các chức năng cốt lõi như micro, loa ngoài, cảm ứng màn hình, camera và khả năng nhận sạc. Hãy tiếp tục theo dõi sát sao hoạt động của máy trong vài ngày tiếp theo để đảm bảo không xuất hiện tình trạng rỉ sét chậm ở các vi mạch bên trong.

Trường hợp xấu nhất, nếu chiếc điện thoại hoàn toàn không thể lên nguồn thì rất có thể các linh kiện quan trọng đã bị chập cháy. Lúc này, giải pháp duy nhất là liên hệ với trung tâm bảo hành chính hãng hoặc các cơ sở sửa chữa uy tín để được hỗ trợ.