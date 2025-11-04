Người dùng iPhone, iPad chính thức sử dụng được Apple Intelligence bằng tiếng Việt

Apple vừa chính thức phát hành iOS 26.1, bản cập nhật mang đến nhiều cải tiến về giao diện, bảo mật và đặc biệt là nâng cấp lớn cho Apple Intelligence, hệ thống trí tuệ nhân tạo được Apple tích hợp sâu trong iOS, iPadOS và macOS.

Apple Intelligence giờ đã hiểu tiếng Việt

Điểm nổi bật nhất trong iOS 26.1 chính là việc Apple Intelligence nền tảng AI cá nhân hóa thế hệ mới của Apple chính thức hỗ trợ tiếng Việt, cùng với nhiều ngôn ngữ khác như Trung Quốc (phồn thể), Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược của Apple, đồng thời cho thấy nỗ lực của hãng trong việc mang công nghệ thông minh đến gần hơn với từng người dùng, từng nền văn hóa. Sau nhiều năm các trợ lý ảo chưa thực sự thấu hiểu người Việt, việc Apple Intelligence hỗ trợ tiếng Việt mở ra cơ hội để người dùng trong nước trải nghiệm AI hiểu ngôn ngữ, ngữ cảnh và cảm xúc bản địa.

Apple Intelligence mang đến các tính năng AI tích hợp sâu như Dịch Trực Tiếp, trí thông minh thị giác, Công Cụ Viết, công cụ tạo hình ảnh, Dọn Dẹp trong Ảnh và nhiều hơn thế trên iPhone, iPad và Mac, sẵn sàng hỗ trợ khi người dùng cần.

Người dùng Việt Nam đã có thể trải nghiệm ngay lập tức một loạt các công cụ AI mạnh mẽ từ viết lách, sáng tạo hình ảnh cho đến ra lệnh cho Siri,... tất cả đều bằng tiếng Việt.

Tính năng Dịch trực tiếp (Live Translation) giúp phá vỡ rào cản ngôn ngữ, hỗ trợ người dùng giao tiếp trong ứng dụng Tin nhắn.

Người dùng có thể sử dụng những câu lệnh hoàn toàn bằng tiếng Việt để tạo ra hình ảnh và emoji độc đáo. Trong ảnh là hình ảnh được tạo bởi Image Playground với câu lệnh: Chú hươu đội mũ lưỡi trai màu xanh đang đứng dưới Mặt trăng.

Tính năng Genmoji giúp người dùng tạo emoji mới như trong ảnh là emoji với các từ khoá "Hươu cao cổ", "Mũ lưỡi trai xanh" và "Mặt trăng". Bạn cũng có thể tạo Genmoji từ ảnh của bạn bè, gia đình...

Người dùng cũng có thể nhờ Siri và các Công cụ Viết có trên iPhone, iPad,... đề xuất kết nối với ChatGPT để xử lý các yêu cầu phức tạp như "lên kế hoạch du lịch". Người dùng có toàn quyền kiểm soát thông tin nào được chia sẻ.

Đây là lịch trình đi du lịch Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm được gợi ý.

Người dùng cũng có thể nhờ trợ giúp khi cần lên ý tưởng sáng tạo như viết kịch bản, câu chuyện,...

Trong khi đó, Trí thông minh Thị giác (Visual Intelligence) cho phép bạn tìm hiểu về thế giới xung quanh hoặc thực hiện tác vụ ngay trên màn hình. Như trong ảnh, bạn có thể dễ dàng thêm vào Lịch sự kiện có ngay trên thư mời.

Việc Apple bổ sung tiếng Việt không chỉ là cập nhật kỹ thuật, mà còn là tín hiệu Apple đang nhìn thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của người dùng Việt Nam trong hệ sinh thái toàn cầu. Sự xuất hiện của tiếng Việt trong Apple Intelligence không chỉ giúp người dùng dễ dàng tiếp cận hơn với công nghệ AI, mà còn cho thấy Apple đang bước thêm một bước để trở nên gần gũi hơn với người Việt.

Nhiều tính năng đáng chú ý

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất là khả năng tùy chỉnh Liquid Glass. Người dùng giờ đây có thể chọn giữa chế độ trong suốt, giữ phong cách “liquid” đặc trưng của iOS 26, hoặc chế độ màu giúp điều chỉnh độ mờ của các mục như thông báo, thanh tab, và thanh Dock.

Các biểu tượng ứng dụng trong suốt vẫn được giữ nguyên, tạo cảm giác “trôi nổi” tinh tế. Để kích hoạt, người dùng vào Settings > Display & Brightness > Liquid Glass trên iPhone và iPad. Trên macOS 26.1, mục này xuất hiện trong Settings > Appearance > Liquid Glass, dù mức độ thay đổi trên máy Mac không quá rõ rệt.

Apple cũng mang đến nút chuyển mới trong Settings, cho phép người dùng tắt thao tác vuốt mở Camera ngay từ màn hình khóa, một trong những thao tác đã tồn tại từ thời iPhone X.

Giờ đây, bạn có thể vào Settings > Camera > Lock Screen Swipe to Open Camera để bật hoặc tắt tùy chọn này. Với những người thường vô tình mở Camera trong túi quần, đây chắc chắn là một cải tiến nhỏ nhưng hữu ích.

Apple cũng đã đổi tên dịch vụ phát video trực tuyến từ Apple TV+ thành Apple TV, đi kèm biểu tượng mới mang phong cách tối giản hơn. Ứng dụng Settings được bổ sung mục Local Capture, cho phép người dùng tùy chỉnh vị trí lưu tệp ghi hình linh hoạt hơn.

Ngoài ra, iOS 26.1 còn cải thiện trải nghiệm tắt báo thức thông qua giao diện trượt để mở khóa, đồng thời bổ sung cử chỉ vuốt để chuyển bài hát trong ứng dụng Music, giúp thao tác nghe nhạc trở nên mượt mà và trực quan hơn.

iOS 26.1 hiện đã có sẵn cho iPhone 11 trở về sau và iPhone SE (thế hệ thứ 2). Người dùng có thể truy cập Settings > General > Software Update để kiểm tra và tiến hành cài đặt bản cập nhật mới nhất.