Người Do Thái vay 1 USD, ngân hàng bỗng dưng bị hụt một khoản tiền lớn: Tư duy của người có tiền không hề đơn giản

Cách vay tiền lạ đời

Một người Do Thái bước vào một ngân hàng ở New York, đi đến bộ phận cho vay, và ngồi xuống một cách nghiêm túc.

"Có chuyện gì vậy, thưa ông?", người quản lý cho vay hỏi. Đồng thời anh cũng quan sát người đàn ông này và thấy rằng ông ta đang khoác trên mình bộ vest sang trọng, giày da cao cấp, đồng hồ đắt tiền và kẹp cà vạt nạm ngọc.

- Tôi muốn vay một ít tiền

- Được rồi, ông muốn vay bao nhiêu?

- Một USD

- Chỉ một USD?

- Đúng vậy, chỉ cần vay một USD, có được không?

- Đương nhiên, chỉ cần có bảo đảm, ông muốn thêm cũng không thành vấn đề

Kế tiếp đó, người Do Thái lấy ra một đống cổ phiếu, từ trong chiếc ví sang trọng của mình và đặt nó trên bàn của người quản lý:

- Tổng cộng là 500.000 USD, đủ chưa?

- Tất nhiên! Nhưng ông thực sự đến chỉ để vay một USD?

- Đúng vậy, nói xong, người đàn ông Do Thái cầm lấy đồng một USD.

Người quản lý nhắc nhở chỉ cần trả lãi 6% và trả lại sau một năm thì ông có thể nhận lại 500.000 USD này.

- Cảm ơn - người Do Thái nói xong liền quay đi chuẩn bị rời khỏi ngân hàng.

Giám đốc chi nhánh nhìn người đang đi ra và không hiểu làm tại sao một người có 500.000 USD lại đến ngân hàng để vay 1 USD? Anh ta vội vàng đuổi theo và nói với người Do Thái và hỏi lý do.

Hình minh họa. Ảnh: Intenet

Lý đằng sau khiến ai nấy ngỡ ngàng

Kết quả, ông anh ta nhận được câu trả lời như sau: "Tôi đã hỏi một số ngân hàng trước khi đến ngân hàng của anh. Tuy nhiên, két an toàn của họ rất đắt. Vì vậy, tôi sẽ cất những cổ phiếu này trong ngân hàng của bạn. Tiền thuê ở đây rẻ hơn nhiều, một năm chỉ tốn 6 xu".

Việc cất giữ các vật có giá trị thường được để trong két an toàn ở ngân hàng. Đối với nhiều người, đây là lựa chọn duy nhất. Nhưng các nhà kinh doanh Do Thái đã không đi theo lẽ thường. Thay vào đó, ông chọn cách vay 1 USD như trường hợp trên.

Thông thường, mọi người thế chấp để được vay tiền, hy vọng được vay càng nhiều càng tốt với mức thế chấp ít nhất có thể. Để đảm bảo an toàn và lợi ích cho khoản vay, ngân hàng không bao giờ cho phép số tiền vay gần với giá trị thực của tài sản thế chấp.

Do đó, thông thường họ chỉ quy định giới hạn trên của khoản vay, còn giới hạn dưới thì không. Có thể tận dụng "kẽ hở" này và thay đổi cách nghĩ để mang về lợi ích cho mình chính là sự khác biệt trong tư duy của người Do Thái.

Những người biết thay đổi ý tưởng và tư duy về vấn đề, thường sẽ nhận được nhiều cơ hội thành công hơn.

Trí tuệ là mỏ vàng vô hạn

Nhiều năm trước, ở trại Auschwitz, một người Do Thái đã nói với con trai của mình, sự giàu có duy nhất của chúng ta là trí tuệ, và khi ai đó nói một cộng một bằng hai, con nên nghĩ đến nhiều hơn ba. Sau nhiều biến cố của lịch sử, hai cha con may mắn vẫn sống sót.

Năm 1946, họ đến Hoa Kỳ để kinh doanh đồng ở Houston. Một hôm, người cha hỏi con trai mình giá một pound đồng là bao nhiêu? Cậu con trai trả lời là 35 xu. Người cha nói: "Đúng vậy, cả bang Texas đều biết giá đồng là 35 xu một pound. Nhưng là con trai của một người Do Thái, nên con phải nói rằng nó là 3.5 USD".

Hai mươi năm sau, người cha qua đời, người con trai một mình điều hành tiệm bán đồng. Ông đã làm trống đồng, gia công các chi tiết trên đồng hồ Thụy Sĩ, làm huy chương Olympic, bán một pound đồng với giá 3.500 USD. Sau này, ông trở thành chủ tịch của McCall.

Hình minh họa. Ảnh: Internet

Cờ tới tay phải biết nắm lấy

Con người không có một khuôn mẫu cố định, cũng như thế giới muôn hình vạn trạng. Trong mắt người Do Thái, cả thế giới rộng lớn đều là thị trường để họ kiếm tiền. So với một số doanh nhân luôn bó hẹp ở một chỗ, tầm nhìn bao quát của người Do Thái chắc chắn sẽ là rộng hơn, cùng với đó cơ hội kiếm tiền cũng sẽ nhiều hơn.

Người Do Thái nhấn mạnh đến việc kiếm tiền ở mọi nơi, mọi lĩnh vực, không bỏ qua bất cứ cơ hội làm giàu nào. Tinh thần mạo hiểm này giúp họ hiểu sâu hơn về sự giàu có. Nếu một người luôn buộc mình ở trong lĩnh vực mà anh ta quen thuộc, theo thời gian anh ta sẽ tự biến mình thành ếch ngồi đáy giếng, trí óc và tinh thần của anh ta cũng sẽ không cải thiện được.

Muốn mở rộng tầm nhìn và thoát ra khỏi vùng an toàn thì phải nỗ lực và cống hiến hết mình. Có hạnh phúc, thành công thì sẽ phải trải qua những nỗi đau, nhưng để hạnh phúc lâu dài thì những nỗi đau này sẽ không còn là vấn đề gì to lớn.

Không ngại khó khăn, nắm bắt mọi thời cơ của cuộc đời là mấu chốt giúp con người chạm tới đỉnh cao của sự giàu có và thành công.

Người Do Thái vốn dĩ đều có xuất phát giống tất cả chúng ta nhưng họ lại là những người nắm giữ được cách "đúc tiền". Họ hiểu được sức mạnh của trí tuệ và vận dụng chúng để mang lại lợi ích và của cải cho chính mình.

Theo Sohu