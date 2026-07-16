Người đẹp Vbiz sở hữu 2 viên kim cương hơn 1000 tỷ đồng là ai?

Nữ nghệ sĩ này sở hữu số tài sản khủng, cuộc sống vô cùng xa hoa.

Ở Vbiz, mỗi khi nhắc đến kim cương, cái tên đầu tiên bật ra trong suy nghĩ của nhiều người chính là Lý Nhã Kỳ. Không chỉ sở hữu bộ sưu tập đá quý thuộc hàng "khủng", nữ diễn viên còn nhiều lần khiến cư dân mạng sửng sốt mỗi lần khoe kim cương. Chính vì vậy, Lý Nhã Kỳ được khán giả gọi với danh xưng là "Chị đại kim cương" Vbiz. Trong nhiều lần chia sẻ, cô không ngại tiết lộ bản thân sở hữu bộ sưu tập khổng lồ, đến mức phải dùng 5 két sắt chỉ để cất giữ, trong đó phần lớn là những viên kim cương có giá trị đặc biệt.

Năm 2024, Lý Nhã Kỳ khiến dân tình choáng ngợp khi khoe viên kim cương màu tím dáng oval được định giá 22 triệu USD (hơn 500 tỷ đồng). Trước đó, cô cũng từng giới thiệu một viên kim cương xanh có giá khoảng 35 triệu USD (gần 900 tỷ đồng). Đây đều là những loại kim cương cực hiếm, rất khó tìm trên thị trường quốc tế.

Lý Nhã Kỳ từng khoe những viên kim cương có tổng giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng

Không chỉ sở hữu bộ sưu tập "khủng", Lý Nhã Kỳ còn nhiều lần khiến cư dân mạng bật cười vì cách tận hưởng thú vui rất... riêng. Có thời điểm bị bệnh, nữ diễn viên đăng ảnh cận viên kim cương hơn 500 tỷ đồng rồi hài hước viết: "Bệnh quá nên thôi ngồi nghiên cứu quả 22 triệu USD này cho mau khỏe."

Trong một cuộc trò chuyện khác, Lý Nhã Kỳ cũng tiết lộ mỗi khi buồn hay căng thẳng, cô thường lấy kim cương ra ngắm, nghiên cứu hoặc... đếm cho khuây khỏa. Người đẹp dí dỏm chia sẻ: "Giờ bồ không có, chồng vẫn chưa thì chỉ có việc bán hột xoàn thôi. Mỗi đêm buồn cứ lấy hột xoàn ra đếm cho quên đi hết những đêm buồn cô đơn đó".

Mỗi lần cô xuất hiện đều khiến netizen choáng ngộp bởi những bộ trang sức tiền tỷ

Lý Nhã Kỳ từng chia sẻ có sở thích nghiên cứu, ngắm kim cương mỗi tối

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Lý Nhã Kỳ còn được biết đến là doanh nhân có nhiều năm kinh doanh trong lĩnh vực đá quý. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, nữ diễn viên thường gây chú ý với những bộ trang sức trị giá từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng. Cuối năm 2024, cô từng đeo bộ trang sức kim cương khoảng 3 tỷ đồng đến dự lễ trao giải. Trước đó, tại một sự kiện dành cho doanh nhân, Lý Nhã Kỳ xuất hiện với bộ trang sức độc bản trị giá khoảng 20 tỷ đồng, gồm vòng cổ, nhẫn và vòng tay đồng điệu.

Không chỉ sở hữu kho kim cương đáng mơ ước, khối tài sản của Lý Nhã Kỳ cũng nhiều lần khiến công chúng bất ngờ. Theo South China Morning Post, đầu năm 2022, tài sản của nữ diễn viên được ước tính khoảng 17 triệu USD (hơn 400 tỷ đồng). Cô sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại TP.HCM, Đà Lạt, Vũng Tàu... cùng một chiếc du thuyền trị giá khoảng 4,4 triệu USD (hơn 100 tỷ đồng).

Nữ diễn viên được công chúng gọi là "chị đại kim cương"

Đam mê hàng hiệu của Lý Nhã Kỳ cũng nổi tiếng không kém. Người đẹp từng tiết lộ có khoảng 400 chiếc túi xách đến từ các thương hiệu xa xỉ, trong đó nhiều mẫu có giá lên đến hàng chục tỷ đồng. Số lượng quá lớn khiến đôi khi cô... thất lạc vài chiếc mà không hề hay biết.

Lý Nhã Kỳ từng chia sẻ: "Có khi mua nhiều quá không quản lý hết rồi bị mất nhiều món mà Kỳ không biết luôn. Có những dòng túi Kỳ thích quá thì tự đặt người ta thiết kế riêng cho mình. Để tổng kết số tiền phải chi cho những bộ sưu tập này thì Kỳ cũng không thể nhớ hết." Theo cô, phần lớn những món đồ được mua trong các chuyến công tác nước ngoài. Hiện tại, nữ diễn viên dành hẳn hai căn phòng trong nhà chỉ để lưu trữ quần áo, túi xách và phụ kiện thời trang.

Lý Nhã Kỳ còn sở hữu kho đồ hiệu khó ai sánh bằng

Đến tháng 4/2024, khi mạng xã hội tiếp tục nhắc lại thông tin Lý Nhã Kỳ sở hữu 400 tỷ đồng tài sản và 5 két sắt chứa kim cương, nữ diễn viên lập tức lên tiếng đính chính. Cô cho biết những con số này đã tồn tại từ nhiều năm trước và hiện tại không còn phản ánh đúng quy mô tài sản của mình. Người đẹp hài hước nói: "Tôi có tài sản 400 tỷ và 5 két sắt trữ kim cương suốt 2 thập kỷ rồi. Trong suốt 2 thập kỷ tôi giàu hơn nữa, cập nhật con số mới đi".

Ở hiện tại, Lý Nhã Kỳ vẫn độc thân. Nữ diễn viên từng thừa nhận khi còn trẻ, cô khá tham vọng trong chuyện tình cảm vì có nhiều người theo đuổi nhưng không biết nên chọn ai. Giờ đây, cô cho biết bản thân trưởng thành hơn, không còn đặt nặng chuyện phải tìm được người hoàn hảo mà muốn hướng đến một mối quan hệ phù hợp và mang lại sự bình yên.

Cô sinh sống trong căn bạch dinh bề thế ở TP.HCM

Người đẹp cũng thẳng thắn nhìn nhận mình vẫn có phần trẻ con khi yêu. Cô chia sẻ bản thân quen được chiều chuộng nên đôi lúc dễ tủi thân nếu không nhận được sự quan tâm như mong muốn. Tuy nhiên, thay vì chờ đợi hạnh phúc từ một người khác, Lý Nhã Kỳ hiện chọn cách dành nhiều thời gian cho công việc, hoạt động thiện nguyện và giúp đỡ mọi người. Với cô, niềm vui khi cho đi đôi khi còn lớn hơn cảm giác hạnh phúc mà một mối tình mang lại.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm: "Tôi được cái lớn tuổi, lớn xác nhưng vẫn còn con nít trong tình yêu. Nếu không đạt được điều mong muốn thì tôi như đứa con nít nhõng nhẽo, ăn vạ với mẹ. Tôi tự hỏi sao mọi người bỏ rơi tôi. Tôi quen được nuông chiều, sống trong sự thoải mái nên đôi khi đòi hỏi nhiều thứ về cảm xúc. Nếu không có cảm xúc đó thì tôi sẽ cảm thấy cô đơn. Thay vì trông chờ ai đó, hãy tìm kiếm hạnh phúc bằng việc cho đi, giúp đỡ nhiều người. Lúc đó, tôi sẽ thấy đây là món quà hạnh phúc, hạnh phúc này lớn hơn nhiều so với một anh chàng nào đó mang đến cho tôi".

Hiện nay, Lý Nhã Kỳ không còn hoạt động phim ảnh dày đặc như trước nhưng vẫn giữ sức hút nhờ những lần xuất hiện tại các sự kiện thời trang, hoạt động cộng đồng và các dự án kinh doanh. Mỗi lần lộ diện, "phú bà" Vbiz vẫn khiến công chúng chú ý bởi cuộc sống sang trọng cùng bộ sưu tập kim cương được xem là hiếm có trong giới giải trí Việt.