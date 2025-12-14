Người dễ hưởng tuổi già an yên, viên mãn thường bộc lộ 3 dấu hiệu sau tuổi 40: Nếu có đủ thì xin chúc mừng

Người đang ở độ tuổi từ 40 đến 50 thường cảm thấy mình bị cuốn vào vòng xoáy của áp lực, mệt mỏi và những nỗi lo không tên. Nhiều người cho rằng đây là giai đoạn khó khăn nhất của đời người vì phải đối diện với áp lực chăm sóc bố mẹ già và con nhỏ, trong khi thu nhập trì trệ và nhiều dấu hiệu cho thấy sức khoẻ đi xuống. Tâm lý vì thế cũng trở nên bất ổn, dễ suy nghĩ nhiều nhưng lại khó tìm được người để chia sẻ.

Thế nhưng, nếu nhìn ở một góc độ khác, đây cũng chính là giai đoạn con người hiểu mình rõ nhất, thấu đáo nhất về cuộc sống và những được - mất. Nếu sau 40 tuổi, người trung niên làm được những việc sau, họ có thể nắm trong tay “chìa khóa” để hưởng tuổi già một cách bình yên và vững vàng.

Chấp nhận sự lão hóa và cải thiện sức khỏe

Sau 40 tuổi, sức khỏe thể chất và cơ thể bắt đầu thay đổi rõ rệt. Trao đổi chất chậm lại, chức năng cơ thể bắt đầu suy giảm, khả năng sản sinh collagen của cơ thể kém đi và các nếp nhăn xuất hiện ngày một nhiều. Một số người sẽ hoảng sợ trước tuổi tác, tìm cách dốc tiền bạc, thời gian và năng lượng để níu giữ thanh xuân, nhưng đổi lại chỉ là sự lo âu kéo dài và hao tổn về mặt tài chính.

Trong khi đó, không ít người lại chọn cách bình thản đón nhận. Nữ diễn viên người Trung Quốc Vịnh Mai từng nói với phóng viên trong một cuộc phỏng vấn: “Làm ơn đừng xóa nếp nhăn của tôi được không, đó là thứ mà tôi khó khăn lắm mới có được. Giờ thì tôi không chỉ không còn lo lắng về nếp nhăn nữa, mà còn khá tự hào về chúng. Tuổi tác không phải là kẻ thù của tôi”. Phát ngôn thẳng thắn của nữ minh tinh nhận về sự ủng hộ từ công chúng.

Trên thực tế, không ai có thể thoát khỏi quy luật của thời gian nhưng cũng mang lại cho người trung niên trí tuệ, kinh nghiệm và sự chín chắn. Chính vì vậy, sức khỏe thể chất và tinh thần mới là điều cần được chú trọng.

Ảnh minh hoạ

Cư dân mạng họ Trần chia sẻ trên nền tảng Zhihu (Trung Quốc) về câu chuyện một người bạn cũ bị xuất huyết não khi chỉ mới ngoài 40. Người bạn này từng được ngưỡng mộ bởi sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc, nhưng cuối cùng lại tốn kém chi phí điều trị bệnh do lối sống không lành mạnh, thường xuyên làm việc quá sức. Dù anh bạn đã qua cơn nguy kịch nhưng cả gia đình vẫn rối ren, công việc của vợ bị đình trệ vì biến cố này.

Vậy nên người sau 40 tuổi cần hiểu rằng trong nửa sau cuộc đời, tài sản lớn nhất không phải là tiền bạc hay danh tiếng mà là sức khỏe. Ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc, vận động phù hợp, khám sức khỏe định kỳ là những thói quen tốt, thể hiện trách nhiệm với chính mình và những người thân xung quanh.

Bằng lòng với hiện tại

Bước qua tuổi 40, nhiều người nhận ra rằng khi đã có nhà, có xe, có gia đình, có công việc ổn định, họ lại thấy mình kém hạnh phúc hơn trước. Đó là bởi sau mỗi mục tiêu đạt được, họ lại có một ham muốn mới lớn hơn.

Ảnh minh hoạ

Sau khi mua được nhà và xe, mọi người lại muốn có một ngôi nhà lớn hơn và một chiếc xe tốt hơn. Dù con mình ngoan ngoãn, chăm chỉ nhưng thấy con của đồng nghiệp đỗ vào các trường danh tiếng, bạn lại muốn con học nhiều hơn…. Cuối cùng, điều khiến người trung niên luôn cảm thấy bất hạnh bắt nguồn từ việc không kiểm soát được ham muốn của bản thân. Kết quả, suy nghĩ này có thể khiến nửa sau cuộc đời, đặc biệt là tuổi già thêm phần buồn bã.

Ở tuổi trung niên, khi thể lực và năng lượng không còn dồi dào, điều quan trọng là biết trân trọng những gì bản thân đang có: một mái nhà ấm áp, công việc ổn định, vài người bạn thân và cơ thể tương đối khỏe mạnh. Những điều tưởng chừng bình thường ấy là phần thưởng lớn của cuộc sống và là kết quả của sự nỗ lực suốt nhiều năm trước đây, là tiền đề cho tương lai tuổi già an yên.

Giữ được nền tảng tài chính ổn định

Trên thực tế, người dễ được hưởng tuổi già an yên thường không phải là người giàu có vượt trội mà là người biết giữ cho tài chính gia đình ở trạng thái ổn định và kiểm soát được rủi ro. Họ không chi tiêu quá tay, không chạy theo tiêu chuẩn xu hướng của xã hội, cũng không để bản thân rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.

Ảnh minh hoạ

Ở tuổi trung niên, áp lực tài chính đến từ nhiều phía, từ chi phí học hành của con cái, chăm sóc cha mẹ già, tích lũy cho tuổi hưu trí đến những rủi ro bất ngờ về sức khỏe. Nếu không có sự chuẩn bị từ sớm, chỉ một biến cố cũng có thể khiến cả gia đình lao đao.

Sau tuổi 40, người có tầm nhìn sẽ lựa chọn tiết kiệm đều đặn, hạn chế đưa ra quyết định tài chính mạo hiểm. Họ hiểu rằng tiền bạc không phải để khoe khoang, mà là “tấm khiên an toàn” giúp cả gia đình đứng vững khi sóng gió ập đến.

Khi tiền bạc được kiểm soát tốt, các mối quan hệ trong gia đình cũng ổn định. Nhờ đó, người trung niên sẽ luôn cảm thấy yên tâm khi có nền tảng vững chắc để tuổi già đủ đầy cả về mặt tài chính lẫn tinh thần.