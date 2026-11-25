Khi phát hiện giao dịch chuyển tiền bất thường, người dân cần liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an.

Thời gian gần đây, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Bên cạnh việc giả danh cơ quan chức năng, nhân viên ngân hàng hay các tổ chức tài chính, các đối tượng còn lợi dụng hoạt động chuyển khoản để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh báo của Công an xã Xuân Phú (Đồng Nai), một trong những thủ đoạn đáng chú ý là cố tình chuyển tiền vào tài khoản của người khác, sau đó liên hệ thông báo chuyển nhầm và yêu cầu hoàn trả. Tuy nhiên, thay vì hướng dẫn người nhận hoàn tiền về đúng tài khoản đã chuyển đến, các đối tượng lại gửi mã QR hoặc thông tin tài khoản khác để yêu cầu thực hiện giao dịch.

Người dân cần cảnh giác với thủ đoạn chuyển tiền nhầm, gửi mã QR yêu cầu hoàn trả nhằm chiếm đoạt tài sản. Khi phát hiện giao dịch bất thường, cần liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an. (Ảnh: CAHT)

Ban đầu, người dân bất ngờ nhận được một khoản tiền từ tài khoản ngân hàng không quen biết. Nội dung chuyển khoản có thể ghi “cho vay”, “giải ngân” hoặc những nội dung tương tự. Sau đó, đối tượng nhanh chóng liên hệ qua điện thoại hoặc mạng xã hội, thông báo đã chuyển nhầm tiền và đề nghị người nhận hoàn trả.

Để tạo lòng tin, các đối tượng thường tỏ ra khẩn thiết, liên tục thúc giục người nhận chuyển tiền ngay. Chúng có thể gửi mã QR để hướng dẫn hoàn trả, khiến người nhận tưởng rằng đang thực hiện giao dịch trả lại khoản tiền vừa nhận.

Thực chất, mã QR được cung cấp có thể dẫn đến tài khoản thụ hưởng khác, không phải tài khoản đã chuyển tiền ban đầu. Nếu làm theo hướng dẫn, người nhận có nguy cơ chuyển tiền đến tài khoản do đối tượng chỉ định hoặc tài khoản trung gian.

Có thể bị yêu cầu trả tiền nhiều lần

Đáng chú ý, sau khi người nhận đã chuyển tiền theo mã QR và cho rằng sự việc được giải quyết, các đối tượng có thể tiếp tục sử dụng chứng từ giao dịch ban đầu để yêu cầu hoàn trả thêm lần nữa.

Lúc này, một người khác có thể xuất hiện, xuất trình thông tin giao dịch và cho rằng khoản tiền chuyển đến là tiền cho vay, từ đó yêu cầu người nhận thanh toán cả tiền gốc lẫn tiền lãi.

Trong khi đó, người nhận trước đó đã chuyển khoản hoàn trả cho một tài khoản khác theo hướng dẫn của đối tượng. Do tài khoản nhận tiền hoàn trả không trùng với tài khoản chuyển tiền ban đầu, người dân có thể rơi vào tình huống bị yêu cầu thanh toán nhiều lần đối với cùng một khoản tiền.

Thủ đoạn này lợi dụng tâm lý lo lắng, ngại va chạm và mong muốn nhanh chóng giải quyết khoản tiền bất thường của người dân. Nếu không kiểm tra kỹ thông tin giao dịch, người nhận tiền có thể vừa mất khoản tiền đã chuyển hoàn trả, vừa phải đối mặt với yêu cầu thanh toán tiếp theo.

Công an khuyến cáo người dân không tự ý hoàn trả

Trước thủ đoạn trên, Công an xã Xuân Phú khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được tiền từ người lạ.

Theo đó, người dân không tự ý sử dụng, rút tiền hoặc chuyển khoản cho người khác khi chưa xác minh rõ nguồn gốc giao dịch. Đặc biệt, không quét mã QR, không chuyển tiền vào tài khoản do người lạ cung cấp để hoàn trả khoản tiền được cho là chuyển nhầm.

Khi phát hiện tài khoản nhận được khoản tiền bất thường, người dân cần chủ động liên hệ ngân hàng nơi mở tài khoản thông qua các kênh chính thức để thông báo, đề nghị kiểm tra và hướng dẫn quy trình xử lý. Việc hoàn trả cần được thực hiện theo hướng dẫn của ngân hàng, bảo đảm xác minh đúng giao dịch và đúng tài khoản chuyển tiền ban đầu.

Cơ quan công an cũng lưu ý người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, mã PIN hoặc thông tin đăng nhập ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào. Không truy cập đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của người tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc cơ quan chức năng.

Trong quá trình xử lý, người dân cần lưu giữ đầy đủ sao kê, thông tin giao dịch, tin nhắn, số điện thoại liên hệ, mã QR và các tài liệu có liên quan để phục vụ việc xác minh.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, bị đe dọa hoặc gây sức ép yêu cầu chuyển tiền, người dân cần kịp thời thông báo cho ngân hàng và trình báo cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết.