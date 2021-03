Người dân toà chung cư chưa hết bàng hoàng vụ bé gái rơi từ tầng 12

Sáng 1/3, phóng viên có mặt tại toà chung cư nơi xảy ra vụ việc bé gái 3 tuổi rơi từ ban công tầng 12 xuống dưới. Cháu bé may mắn được nam thanh niên ở gần đó giúp đỡ, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Nhi Trung ương.

Ghi nhận tại toà nhà, từ phía ngoài ban công các căn hộ lan can được làm bằng sắt, các thanh hàn với nhau theo chiều thẳng đứng. Nhiều căn hộ toà chung cư đã làm lưới an toàn bảo vệ phía ngoài, tuy nhiên căn hộ nơi xảy ra sự việc không được lắp.

Khu vực anh Mạnh trèo qua tường sang đỡ bé gái. Ảnh Thanh Hà

Theo một số người dân chứng kiến sự việc, khi phát hiện bé gái trèo qua lan can tầng 12 toà chung cư, họ đã hô hoán nhờ sự giúp đỡ của mọi người.

Bà H. nữ lao công toà chung cư kể lại: “Anh Mạnh kịp thời lên mái tôn khá dốc và đưa tay đỡ cháu bé. Lúc này mọi người la hét thất thanh còn cháu bé khóc và được đưa đi cấp cứu sau đó”.

Cũng theo bà H., nơi xảy ra sự việc nằm ở phía sau toà chung cư 60B nên mọi người ở toà đối diện đã phát hiện ra. Khi thấy cháu bé an toàn tất cả mọi người rất vui mừng.

Người dân cho biết, sau khi sự việc xảy ra, rất đông người đã tập trung theo dõi sự việc.

Còn theo một số người dân sống tại toà chung cư, lan can sắt cao khoảng 1m4 nên khó có thể trèo qua một cách dễ dàng và có thể bên dưới gia đình có để đồ đạc.

“Không chỉ ban công, mà trong nhà cửa sổ ngách cũng nguy hiểm. Nếu kê bàn ghế cạnh, các cháu nhỏ có thể trèo lên và ngã nhào ra ngoài” - một người dân cho biết.

Một số người dân sống ở toà nhà đối diện cho biết sự việc xảy ra rất nhanh, nam thanh niên đã trèo qua bức tường bao giữa hai toà nhà để lên mái tôn đỡ bé gái.

Nhiều người dân sinh sống tại toà nhà chưa hết bàng hoàng khi biết vụ việc. Bà T. sống tại tầng 16 chung cư cho biết, sự việc xảy ra với cháu bé khiến bà rất sợ hãi. Theo bà, ngay sau khi nhận nhà, gia đình cảm thấy ban công như vậy rất nguy hiểm và không đảm bảo an toàn khi có trẻ con. Do đó, khi có em bé, gia đình đã phải lắp lưới an toàn ngay.

“Lan can sắt bên ngoài ban công được thiết kế cao trên 1m, ngang ngực người lớn. Nếu là trẻ nhỏ tầm tuổi cháu bé thì có thể phải kê vật gì đó mới có thể trèo lên được”- bà T. chia sẻ.

Mái tôn phía sau toà nhà. Ảnh Thanh Hà

Cũng theo bà T., gia đình bà lo sợ nhất các cháu nô đùa chơi trốn tìm ở khu vực ngoài ban công rất nguy hiểm.

Một người phụ nữ khác sống ở chung cư cho rằng, có thể gia đình bé gái đã xếp đồ đạc bên dưới thì mới có thể leo lên được.

Phía ngoài ban công nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Thanh Hà

Trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 17h ngày 28/2, tại tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Vào thời điểm trên, nhiều người dân hoảng hốt phát hiện một bé gái trèo qua lan can sắt ngoài ban công căn hộ ở tầng 12 tòa nhà trên và bị rơi xuống dưới. Nhiều người dân ở tòa nhà gần đó chứng kiến sự việc đã hô hoán cho mọi người biết giúp đỡ cháu bé.

Lúc này, một nam thanh niên ở gần đó đã nhanh chóng trèo lên mái tôn che sảnh tầng 1 và nhanh tay đỡ bé gái.

Vụ việc khiến bé gái bị thương ở tay, chân. Cháu bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Chia sẻ với báo chí, anh Mạnh cho biết, vào chiều cùng ngày, trong lúc đang ngồi trên xe ô tô vận chuyển hàng hóa ở gần tòa nhà trên thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ con cùng với tiếng hô hoán của mọi người cần giúp đỡ.

Khi nhìn lên, anh Mạnh thấy em bé đang trèo ra ngoài lan can tầng cao tòa nhà chung cư. "Ngay lập tức tôi lao ra khỏi ô tô, trèo tường sang tòa nhà bên cạnh leo lên mái tôn phía bên dưới cháu bé. Sau đó, tôi chỉ kịp đỡ để cháu bé không rơi xuống đất" - Mạnh chia sẻ.

Cũng theo anh Mạnh, cháu bé đã rơi trúng tay anh. Sau đó, cả hai chú cháu ngã xuống mái tôn. Lúc này, anh Mạnh ôm cháu bé vào người thấy cháu bị chảy máu ở miệng nên rất hoảng sợ. Sau đó, anh cùng mọi người đưa nạn nhân xuống đất để đi cấp cứu.

Được biết, anh Mạnh cũng có con nhỏ tầm tuổi cháu bé, lúc xảy ra sự việc anh cho biết đã không suy nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức chỉ tìm cách cứu cháu.