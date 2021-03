Tràn ngập lời khen tặng "người hùng" đỡ bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư

Từ chiều 28-2, thông tin về nam thanh niên cứu sống kỳ diệu bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 12A tòa chung cư ở Hà Nội lập tức lan truyền với tốc độ "chóng mặt", trở thành "hot trend" trên mạng xã hội.

Cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra người "anh hùng" ấy có tên Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, làm nghề lái xe tải, vận chuyển nhà trọn gói), trên mạng xã hội đã lập tức tìm ra Facebook dù chưa có xác nhận chính thức của anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Nhiều fanpage chia sẻ về câu chuyện anh Nguyễn Ngọc Mạnh đỡ em bé rơi từ tầng cao tòa nhà - Ảnh chụp màn hình

Đến sáng 1-3, tài khoản mạng xã hội mang tên Nguyễn Ngọc Mạnh, được cho là của "người hùng" cứu sống bé gái rơi từ tầng cao chung cư, nhanh chóng tăng vọt lượt theo dõi lên hơn 12.000 người.

Các thông tin đăng công khai gần nhất của tài khoản này đã có hàng ngàn lượt like, bình luận mới. Phần lớn các comment đều cảm ơn hành động dũng cảm và kịp thời của anh, đồng thời gửi lời chúc bình an may mắn tới anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Hình ảnh mà tài khoản này đăng từ tháng 11-2020 cũng được cộng đồng mạng lục lại. Trong đó, anh chia sẻ nhặt được 1,7 triệu đồng trong quá trình đi chở hàng và chia sẻ lên Facebook để tìm lại chủ nhân của số tiền trên.

Một số người khác lan truyền nhau thông tin được cho là số điện thoại của người đã cứu cháu bé rơi từ tầng 12A chung cư để gọi khi cần xe tải hay chuyển nhà như một cách để ủng hộ anh.

Hàng loạt fanpage và group lớn trên Facebook cũng chia sẻ về hành động của anh Nguyễn Ngọc Mạnh, nhận về hàng chục ngàn lượt tương tác.

Trên một số fanpage và group khác, có ý kiến cho rằng người dùng mạng xã hội có nhiều cách để cảm ơn anh Mạnh, song việc có quá nhiều người vào Facebook cá nhân có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.

Một số hội nhóm và trang fanpage "ăn theo" cũng mọc lên nhưng không loại trừ mục đích chỉ để "câu" like hay lấy tương tác.