Tại thủ đô Seoul, cảnh tượng hàng trăm người kiên nhẫn chờ đợi nhiều giờ liền trước quầy dịch vụ Fresh Table – nơi chuyên cắt trái cây tươi ngay tại cửa hàng – đang trở thành hình ảnh quen thuộc. Đặc biệt, dưa hấu gọt sẵn hiện là “ngôi sao” thu hút đông đảo khách hàng, bất chấp mức giá cao và thời gian chờ có khi lên tới gần 3 tiếng.

Xếp hàng dài chỉ để đợi… một quả dưa hấu

14h30 một chiều Chủ nhật, chị Yoon Seo-young (36 tuổi) cùng chồng và con nhỏ có mặt tại trung tâm thương mại Hyundai Seoul. Trước mặt chị là một hàng người kéo dài, phía sau vẫn tiếp tục nối thêm. Để có hộp dưa hấu gọt sẵn, cả gia đình phải chờ hơn hai giờ.

“Nuôi con nhỏ vốn đã rất bận, bớt được một việc nhỏ thôi cũng đáng giá”, Yoon chia sẻ, không hề tỏ ra khó chịu. Ngay cạnh đó, bảng thông báo điện tử hiển thị: “Thời gian chờ hiện tại 2 giờ 40 phút”. Nhân viên thậm chí còn hỏi thẳng khách mới: “Bạn đến để cắt trái cây? Bạn đã kiểm tra thời gian chờ chưa?”.

Lý do khiến nhiều người chấp nhận bỏ ra ngần ấy thời gian không nằm ở sự “sang chảnh”, mà ở tính tiện lợi. Yoon cho biết, mỗi lần bổ dưa hấu, vỏ quả chiếm gần nửa túi rác 5 lít, gây phiền toái khi xử lý. Với dịch vụ gọt sẵn, khách chỉ việc mang về ăn, không phải lo dọn dẹp.

Tại quầy Fresh Table, nhân viên cắt trực tiếp trước mắt khách hàng, tùy chỉnh theo yêu cầu. Trung bình cuối tuần, mỗi chi nhánh phải xử lý từ 600 đến 700 quả dưa hấu – con số cho thấy sức tiêu thụ “khổng lồ” của dịch vụ tưởng chừng nhỏ bé này.

Xu hướng trái cây tiện lợi lan rộng khắp Hàn Quốc

Không chỉ dừng ở dưa hấu, Fresh Table còn cắt nhiều loại trái cây và rau củ khác, phục vụ từ hộ gia đình có trẻ nhỏ đến người độc thân. Một khách hàng thường xuyên, Bo-min (40 tuổi), cho biết cô thích được tùy chỉnh cách cắt: “Tôi hay yêu cầu một nửa cắt khối vuông cho con ăn, nửa còn lại để miếng lớn cho tươi lâu. Đây là mẹo tôi học từ cộng đồng các bà mẹ trực tuyến”.

Theo Hyundai Department Store, sự ra đời của Fresh Table đã giúp doanh số trái cây và rau củ tăng gấp đôi tại các chi nhánh triển khai. Điều này phản ánh rõ nét sự thay đổi thói quen tiêu dùng tại Hàn Quốc, nơi nhiều người trẻ sống một mình hoặc các gia đình nhỏ coi trọng tính tiện lợi hơn giá cả.

Trên toàn quốc, các cửa hàng tiện lợi, quầy trái cây địa phương và siêu thị trực tuyến đều nhanh chóng bắt nhịp xu hướng này. Jang Hye-jin (29 tuổi), sống một mình ở Seoul, chia sẻ: “Tôi hiếm khi mua nguyên quả. Đặt gói cắt sẵn nhỏ thì giá cao hơn một chút, nhưng tiết kiệm hơn vì vừa ăn, không phải bỏ phí”.

Nắm bắt thị hiếu đó, chuỗi tiện lợi Emart24 của tập đoàn Shinsegae đã hợp tác với startup OROT ra mắt Pinkkio – tủ lạnh thông minh chứa trái cây cắt sẵn thành phần nhỏ. Sản phẩm hiện đang được thử nghiệm tại một số cửa hàng, hướng tới nhóm khách hàng độc thân. Dữ liệu của Emart24 cho thấy doanh số trái cây đóng phần nhỏ tăng đều trong quý II, minh chứng nhu cầu tiêu thụ “nhanh, gọn, tiện” đang bùng nổ.