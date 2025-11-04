Người dân quan tâm dự án nhà ở xã hội tại xã Đông Anh, TP. Hà Nội cần biết điều này

Cùng tìm hiểu dự án nhà ở xã hội tại xã Đông Anh (Uy Nỗ) qua 3 câu hỏi.
Đáp án đúng là: B. Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng
Giải thích: Theo thông tin dự án, Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng là chủ đầu tư của dự án nhà ở xã hội tại xã Đông Anh (trước đây là xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh cũ).
Đáp án đúng là: C. 20,6 triệu đồng/m²
Giải thích: Theo quy định của dự án, giá bán căn hộ nhà ở xã hội tại Đông Anh là 20,6 triệu đồng/m². Diện tích căn hộ từ 40 – 76,6 m².
Đáp án đúng là: B. 21/10/2025 – 25/11/2025
Giải thích: Theo thông báo chính thức, thời gian nhận hồ sơ đăng ký mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Đông Anh là từ ngày 21/10/2025 đến hết ngày 25/11/2025.