Người dân quan tâm dự án nhà ở xã hội tại xã Đông Anh, TP. Hà Nội cần biết điều này

Giải thích: Theo thông tin dự án, Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng là chủ đầu tư của dự án nhà ở xã hội tại xã Đông Anh (trước đây là xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh cũ ).

Hỏi 1: Dự án nhà ở xã hội tại Uy Nỗ, xã Đông Anh do đơn vị nào làm chủ đầu tư ?

Giải thích: Theo quy định của dự án, giá bán căn hộ nhà ở xã hội tại Đông Anh là 20,6 triệu đồng/m² . Diện tích căn hộ từ 40 – 76,6 m² .

Hỏi 2: Mức giá bán căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Đông Anh là bao nhiêu?

Hỏi 3: Thời gian nhận hồ sơ đăng ký mua/thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Đông Anh diễn ra từ ngày nào đến ngày nào?

A. 01/10/2025 – 15/11/2025 sai B. 21/10/2025 – 25/11/2025 đúng C. 01/11/2025 – 30/11/2025 sai D. 15/10/2025 – 20/11/2025 sai