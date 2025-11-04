HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người dân quan tâm dự án nhà ở xã hội tại xã Đông Anh, TP. Hà Nội cần biết điều này

Bích Câu |

Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, từ nay đến cuối năm 2025, một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký mua nhà.

3 điều cần biết về dự án nhà ở xã hội tại xã Đông Anh

Cùng tìm hiểu dự án nhà ở xã hội tại xã Đông Anh (Uy Nỗ) qua 3 câu hỏi.

Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Dự án nhà ở xã hội tại Uy Nỗ, xã Đông Anh do đơn vị nào làm chủ đầu tư?

Đáp án đúng là: B. Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng

Giải thích: Theo thông tin dự án, Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng là chủ đầu tư của dự án nhà ở xã hội tại xã Đông Anh (trước đây là xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh cũ).

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Mức giá bán căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Đông Anh là bao nhiêu?

Đáp án đúng là: C. 20,6 triệu đồng/m²

Giải thích: Theo quy định của dự án, giá bán căn hộ nhà ở xã hội tại Đông Anh là 20,6 triệu đồng/m². Diện tích căn hộ từ 40 – 76,6 m².

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Thời gian nhận hồ sơ đăng ký mua/thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Đông Anh diễn ra từ ngày nào đến ngày nào?

Đáp án đúng là: B. 21/10/2025 – 25/11/2025

Giải thích: Theo thông báo chính thức, thời gian nhận hồ sơ đăng ký mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Đông Anh là từ ngày 21/10/2025 đến hết ngày 25/11/2025.

Tags

nhà ở xã hội

Quizz Soha

nhà ở xã hội đông anh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại