Người đàn ông xịt chất lỏng "bốc mùi" trong trung tâm thương mại ở Tokyo, hàng chục người bị thương

Chi Chi
Một cụ bà cho biết cổ họng của mình bắt đầu "tê rát và đau đớn" khi tiến lại gần cây ATM nơi chất lỏng bị phun xịt.

Khoảng 20 người đã bị thương tại một khu phức hợp mua sắm cao cấp ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản vào thứ Hai (25/5) sau khi một người đàn ông xịt một chất lạ bên trong tòa nhà, các quan chức cảnh sát và cơ quan phòng cháy chữa cháy cho biết.

Phát ngôn viên cảnh sát Tokyo Yusuke Koide cho biết một người đàn ông đã xịt một chất lạ tại một cây ATM ở tầng trệt của tòa nhà, trong khi một quan chức cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương cho biết "khoảng 20 người đã bị thương" sau khi có báo cáo về một "mùi hôi".

Con đường phía trước trung tâm thương mại – nằm ở Ginza, khu mua sắm sầm uất và sang trọng dành cho khách du lịch – đã bị phong tỏa sau sự cố, và các xe chữa cháy xếp thành hàng dài trên phố.

Tuy nhiên, những người mua sắm vẫn tiếp tục ra vào tòa nhà bằng các cửa phụ.

Một phóng viên tại hiện trường đã nhìn thấy hai người nằm trên cáng được đưa vào xe cứu thương, trong khi các lính cứu hỏa và nhân viên mặc bộ đồ bảo hộ chống độc đưa mọi người từ trung tâm thương mại vào các xe tải chuyên dụng để kiểm tra.

Đài truyền hình công cộng NHK cho biết các vết thương có vẻ nhẹ.

Một người phụ nữ 70 tuổi có mặt tại trung tâm thương mại chia sẻ với đài truyền hình rằng cổ họng bà bắt đầu "tê rát và đau đớn" khi tiến lại gần cây ATM.

"Vào thời điểm tôi đến nơi, sự hỗn loạn đã bắt đầu diễn ra, và tôi nghĩ có thể đã có một đám cháy nhỏ hay điều gì đó tương tự. Khi tôi vừa bước vào khu vực cây ATM, cổ họng tôi cảm thấy ngứa rát, gần như tê liệt."

Cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc, một nhân viên phòng cháy chữa cháy tại hiện trường cho biết.

Tội phạm bạo lực tương đối hiếm gặp ở Nhật Bản, quốc gia có tỷ lệ giết người thấp và sở hữu một trong những bộ luật kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt nhất thế giới.

Tuy nhiên, đôi khi vẫn xảy ra các vụ tấn công bằng dao và thậm chí là nổ súng, bao gồm cả vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe vào năm 2022.

Nhật Bản vẫn chưa nguôi ngoai trước ký ức về vụ tấn công tàu điện ngầm kinh hoàng năm 1995, khi các thành viên của giáo phái Aum Shinrikyo xả khí độc sarin trên các chuyến tàu, khiến 14 người thiệt mạng và hơn 5.800 người đổ bệnh.

Vào ngày 20 tháng 3 năm 1995, năm thành viên của giáo phái Aum đã thả các túi chứa chất độc thần kinh sarin do phát xít Đức phát triển vào bên trong các đoàn tàu chở khách đi làm buổi sáng, dùng đầu ô mài nhọn đâm thủng các túi chứa trước khi bỏ trốn.

Dịch vụ du lịch lạ chỉ có khi du lịch Trung Quốc: Hơn 1 triệu đồng/1 lần thử, phải đeo gông vào cổ
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

