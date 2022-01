Người đàn ông trúng số hơn 90 tỷ đồng nhờ chiếc bánh quy

Ông Gabriel Fierro, 60 tuổi, sống tại Bắc Carolina, Mỹ vừa trúng giải thưởng lớn sau khi mua vé số theo dãy số bí mật trong một chiếc bánh quy may mắn (fortune cookie). Người đàn ông có được chiếc bánh quy khi đang ăn tối tại nhà hàng Red Bowl ở Charlotte cùng với vợ. Được biết, bánh quy may mắn là loại bánh quy giòn hình bán nguyệt, bẻ gập ở giữa và thường được nhét một mẩu giấy ghi lời chúc may mắn hoặc dãy số ngẫu nhiên bên trong.

Trước đây, Gabriel không thường mua vé số theo dãy số trên bánh quy. Tuy nhiên, lần này ông quyết định mua vé số theo dãy này để thử vận may và nhận niềm vui bất ngờ.

Gabriel Fierro mua vé Mega Millions qua mạng với giá 3 USD. Sau đó, ông chi thêm 1 USD cho tùy chọn vé để có cơ hội nhân thêm giá trị tiền thưởng, theo Insider. "Ông ấy đã trúng giải thưởng 1 triệu USD, sau đó con số này được nhân lên 4 lần (tức 4 triệu USD, tương đương 90,5 tỷ đồng) khi con số của tùy chọn Megaplier quay được là số 4", thông cáo báo chí của công ty xổ số cho biết.

Fierro chia sẻ ông đã rất ngạc nhiên khi nhận được email thông báo trúng số , vợ ông thậm chí còn cho rằng đó chỉ là trò đùa. "Tôi đưa cho vợ đọc và cô ấy nghĩ đó là trò đùa ngày Cá Tháng Tư hoặc trò lừa đảo", Fierro kể. Sau khi biết chắc chắn đã trúng giải thưởng lớn, hai vợ chồng Fierro "chạy quanh nhà" rồi hét lên vì vui sướng.

Fierro tiết lộ, sau khi khấu trừ thuế, số tiền mà ông mang về nhà là hơn 2,8 triệu USD. Sau khi nhận tiền, ông dự định sẽ mua rượu và một số món quà rồi đầu tư phần lớn số tiền này.

Mega Millions có giải thưởng cao nhất lên đến 376 triệu USD trong kỳ quay hồi cuối tuần trước. Người chiến thắng giải thưởng độc đắc này có thể nhận một lần 256,4 triệu USD hoặc sẽ nhận 376 triệu USD lẻ tẻ trong 29 năm. Doanh thu từ bán vé số Mega Millions được dùng để chi một phần cho giáo dục.

Đây không phải là lần đầu tiên có người trúng số nhờ dãy số may mắn trong bánh quy. Năm 2021, Ernesto Sorzano (sống tại Bắc Carolina) cũng trúng giải xổ số Powerball trị giá 500.000 USD nhờ các con số từ một chiếc bánh quy may mắn. Sau khi trừ thuế, anh nhận về hơn 350.000 USD và có kế hoạch dùng số tiền này để mua nhà mới.

Hồi năm 2019, Charles Jackson ở Mỹ đã giành được 344 triệu USD sau khi mua vé xổ số nhờ vào bánh quy may mắn của cháu gái.

Theo một khảo sát của OpenFortune, công ty quảng cáo chuyên làm thông điệp trong bánh quy may mắn, từ năm 2004 đến 2021, có ít nhất 146 người đã trúng xổ số bằng cách sử dụng các con số bên trong bánh quy may mắn.