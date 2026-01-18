Cảnh sát Campuchia gần đây đã triệt phá một vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc bị nghi ngờ đã hành hung bạn gái người Việt Nam khiến nạn nhân không qua khỏi do vết thương quá nặng. Sau khi bỏ trốn ra nước ngoài, người đàn ông này đã quay trở lại Campuchia đầu thú và hiện đang bị cảnh sát tạm giữ để chuyển giao cho cơ quan tư pháp xét xử.

Thông báo từ phía cảnh sát cho biết, vào ngày 3 tháng 1 năm nay, lực lượng chức năng nhận được báo cáo về một phụ nữ quốc tịch Việt Nam đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Cảnh sát ngay lập tức tiến hành điều tra, thực hiện giám định pháp y đối với thi thể nạn nhân, đồng thời triển khai khám nghiệm hiện trường và truy vết hành tung của đối tượng nghi vấn.

Zheng Zi Chao

Nạn nhân người Việt không qua khỏi do vết thương quá nặng

Sau khi tổng hợp và phân tích, cảnh sát xác định đây là vụ án hình sự nghiêm trọng về hành vi cố ý sử dụng bạo lực dẫn đến tử vong và nhanh chóng xác định được danh tính nghi phạm.

Cảnh sát xác nhận nạn nhân là nữ giới, quốc tịch Việt Nam, 26 tuổi. Nghi phạm là Zheng Zi Chao, quốc tịch Trung Quốc, sinh năm 1998, có quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Nghi phạm và nạn nhân có quan hệ tình cảm

Phía cảnh sát chỉ ra rằng nguyên nhân vụ án bắt nguồn từ tranh cãi giữa hai bên, trong lúc đó nghi phạm đã dùng bạo lực với nạn nhân. Điều tra cho thấy sau khi sự việc xảy ra, nghi phạm từng chụp ảnh hiện trường, sau đó dùng xe tuk-tuk đưa người bị thương đến bệnh viện rồi lập tức rời khỏi hiện trường. Nạn nhân cuối cùng đã tử vong do thương tích quá nặng.

Theo nguồn tin từ tờ Cẩm Trung Thời Báo, vào ngày 11 tháng 1, sau khi bỏ trốn sang Việt Nam, nghi phạm đã chủ động quay trở lại Campuchia, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới tỉnh Svay Rieng và ra đầu thú tại cơ quan công an, đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện tại, nghi phạm đang bị Cảnh sát tỉnh Preah Sihanouk tạm giữ hình sự. Lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ vụ án theo quy định pháp luật để chuyển giao cho tòa án xét xử.

Nguồn: The Cambodia China Times