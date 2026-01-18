Trong năm Bính Ngọ 2026, do năng lượng Hỏa cực vượng từ Thiên can Bính và Địa chi Ngọ, một số con giáp sẽ bị áp lực "đốt nóng" tâm trí, dẫn đến xu hướng nóng nảy, bốc đồng. Việc thiếu điềm tĩnh có thể khiến họ đưa ra các quyết định tài chính sai lầm, gây hao tán tài sản.

Dưới đây là những con giáp cần đặc biệt chú trọng việc "tu tâm, dưỡng tính" để bảo toàn tài lộc. Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp này không nhé.

1. Con giáp tuổi Tý: Xung Thái Tuế trực diện

Tuổi Tý (Thủy) xung khắc trực tiếp với Ngọ (Hỏa). Đây là con giáp chịu áp lực lớn nhất về mặt cảm xúc trong năm 2026. Nếu biết tiết chế sự nóng nảy, tuổi Tý sẽ bảo toàn được tài lộc và có thêm nhiều cơ hội tốt trong công việc và cuộc sống.

(Ảnh minh họa)

- Nguy cơ: Sự nóng vội hoặc phản ứng thái quá trước các thay đổi công việc dễ khiến bạn bị tiểu nhân gậy ông đập lưng ông. Trong đầu tư, việc muốn "gỡ gạc" nhanh chóng khi gặp biến động thị trường sẽ dẫn đến thua lỗ nặng.

- Lời khuyên: Tuổi Tý hãy áp dụng triệt để năng lượng Thiên Hà Thủy (nước mưa) của năm để làm dịu cái đầu nóng. Hãy học cách "lùi một bước để tiến mười bước". Trước mỗi giao dịch lớn, hãy đợi ít nhất 24 giờ để suy xét trước khi ký kết.

2. Con giáp tuổi Sửu: Cục diện Tương Hại

Sửu (Thổ) và Ngọ (Hỏa) nằm trong mối quan hệ tương hại, dễ gây ra những sự cố bất ngờ ngoài ý muốn, do đó, con giáp tuổi Sửu cũng cần chú ý kiểm soát tâm tính để tránh chịu thiệt thòi.

(Ảnh minh họa)

- Nguy cơ: Tuổi Sửu vốn kiên trì nhưng năm nay dễ bị kích động, dẫn đến những tranh cãi không đáng có với đối tác hoặc cấp trên, làm mất đi các cơ hội làm giàu. Sự nóng nảy có thể khiến con giáp này phá hỏng các mối quan hệ quý nhân đã dày công xây dựng.

- Lời khuyên: Tuổi Sửu chú ý giữ thái độ "dĩ hòa vi quý". Tài lộc của bạn năm nay nằm ở sự ổn định, vì vậy hãy tránh các dự án mạo hiểm hoặc những cuộc tranh luận vô bổ nơi công sở. Điều này sẽ giúp bạn tránh được những chuyện không hay.

3. Con giáp tuổi Dậu: Cục diện Phá Thái Tuế

Dậu (Kim) gặp Ngọ (Hỏa) tạo thành thế "Hỏa khắc Kim" mạnh mẽ, biểu thị cho sự nung nấu và thay đổi khắc nghiệt. Chính vì vậy, con giáp tuổi Dậu cũng cần chú ý kiểm soát tâm trạng, tránh để những cơn bốc đồng làm ảnh hưởng đến toàn cục.

(Ảnh minh họa)

- Nguy cơ: Tuổi Dậu dễ cảm thấy bồn chồn, muốn thay đổi công việc hoặc phương thức kinh doanh một cách đột ngột mà chưa có sự chuẩn bị kỹ. Sự thiếu kiên nhẫn trong việc chờ đợi kết quả đầu tư có thể khiến con giáp này bán tháo tài sản ngay trước ngưỡng cửa thành công.

- Lời khuyên: Tuổi Dậu kiên định với kế hoạch dài hạn. Hãy dùng màu xanh dương hoặc đen (hành Thủy) trong trang phục để trung hòa bớt tính Hỏa, giúp tâm trí minh mẫn hơn khi xử lý tiền bạc.

4. Con giáp tuổi Ngọ: Trực Thái Tuế (Năm tuổi)

Dù là con giáp hợp Hỏa như đã đề cập, nhưng tuổi Ngọ lại phạm "Tự hình" (tự mình gây khó cho mình) do năng lượng Hỏa quá dư thừa. Do đó, con giáp này cũng cần những sự tiết chế cho phù hợp để không đi sai đường.

(Ảnh minh họa)

- Nguy cơ: Sự tự tin thái quá dễ biến thành kiêu ngạo và nóng nảy. Tuổi Ngọ có xu hướng chi tiêu quá tay để khẳng định đẳng cấp hoặc đầu tư tất tay vào những lĩnh vực chưa am hiểu chỉ vì cảm xúc nhất thời.

- Lời khuyên: Con giáp tuổi Ngọ sẽ cần có một "người cầm cương" bên cạnh (như một cố vấn tài chính hoặc người thân điềm đạm). Hãy dành thời gian thiền định hoặc tập yoga để giải phóng năng lượng dư thừa.

* Bí quyết bảo toàn tài lộc chung cho nhóm này:

- Kiến thức: Thường xuyên cập nhật tình hình thị trường tại các nguồn uy tín để ra quyết định dựa trên con số, thay vì cảm xúc.

- Hành động: Ưu tiên giữ tiền mặt hoặc các tài sản có tính thanh khoản cao. Tránh vay mượn lớn trong năm 2026 để đầu tư.

- Phong thủy: Có thể đặt một bát nước sạch hoặc quả cầu thạch anh đen trên bàn làm việc để điều hòa không khí.

Tóm lại, bằng việc duy trì sự điềm tĩnh, bạn sẽ biến năng lượng Hỏa của năm 2026 thành ngọn lửa soi đường, thay vì để nó thiêu rụi thành quả tài chính của mình.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.