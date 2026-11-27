Từng làm thợ sửa xe buýt, thợ hàn điện và tài xế xe tải, một người đàn ông ở Trung Quốc quyết định rẽ hướng sang ngành làm đẹp.

Anh thậm chí biến chiếc ôtô cá nhân thành tiệm nối mi di động, mang dịch vụ đến tận nơi cho khách hàng và cho biết có thể kiếm 50.000 NDT (khoảng 7.500 USD) mỗi tháng.

Một chiếc ôtô, vài dụng cụ làm đẹp và một chiếc ghế được phủ tấm lót dùng một lần. Đó là không gian làm việc đặc biệt mà Xiaofei, một người đàn ông ngoài 30 tuổi ở thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, tạo ra để kinh doanh dịch vụ nối mi lưu động.

Từ thợ sửa xe đến người làm nghề nối mi

Thay vì chờ khách hàng tìm đến cửa tiệm, anh chủ động lái xe đến địa điểm khách yêu cầu. Mô hình kinh doanh có phần khác lạ này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo South China Morning Post (SCMP), Xiaofei cho biết công việc nối mi mang lại cho anh khoản thu nhập khoảng 50.000 NDT (tương đương 7.500 USD) mỗi tháng.

Trước khi nghĩ ra mô hình kinh doanh này, Xiaofei đã có một cửa hàng nối mi tại Trùng Khánh. Tuy nhiên, nhận thấy nhiều khách hàng muốn được phục vụ tại nhà, anh bắt đầu tìm cách mở rộng phạm vi hoạt động.

Một vấn đề khiến anh phải cân nhắc là phần lớn khách hàng đều là phụ nữ. Việc một nam kỹ thuật viên đến tận nhà riêng để thực hiện dịch vụ làm đẹp đôi khi có thể khiến cả hai bên cảm thấy không thoải mái.

Xiaofei trải tấm lót dùng một lần lên ghế trước để biến ôtô thành tiệm nối mi di động. Anh chụp ảnh hàng mi của khách trước khi thực hiện, sau đó sử dụng công nghệ chỉnh sửa kỹ thuật số để thử nhiều kiểu nối mi khác nhau trước khi nối mi cho khách hàng. Ảnh: hntv.tv.

Thay vì từ bỏ ý tưởng, Xiaofei quyết định tận dụng chính chiếc ôtô của mình làm không gian làm việc. Anh bố trí khu vực ghế phía trước, phủ tấm lót dùng một lần để chuẩn bị cho mỗi lượt khách, sau đó lái xe đến địa điểm đã hẹn.

Quy trình phục vụ cũng được anh đầu tư khá chỉn chu. Trước khi thực hiện, Xiaofei chụp ảnh hàng mi hiện tại của khách, sử dụng phần mềm chỉnh sửa để mô phỏng nhiều kiểu nối mi khác nhau rồi trình chiếu hình ảnh lên màn hình trong xe. Khách hàng có thể xem trước và lựa chọn kiểu dáng phù hợp với mong muốn của mình.

Mỗi lần nối mi thường kéo dài khoảng một giờ. Xiaofei cho biết nhờ kinh nghiệm và tay nghề, anh có thể hoàn thành dịch vụ tương đối nhanh. Thậm chí, một số khách hàng còn ngủ thiếp đi trong lúc được làm đẹp.

Mức giá anh đưa ra dao động từ 300-500 NDT (khoảng 45-75 USD) cho mỗi khách, tùy thuộc vào kiểu nối mi và gói dịch vụ. Đây là mức giá cao hơn mặt bằng chung của thị trường.

Việc sử dụng ôtô làm tiệm làm đẹp cũng giúp Xiaofei mở rộng tệp khách hàng ra ngoài khu vực cửa hàng cố định, tiếp cận người có nhu cầu ở nhiều nơi trong thành phố.

Mỗi lần nối mi thường kéo dài khoảng một giờ. Xiaofei cho biết nhờ kinh nghiệm và tay nghề, anh có thể hoàn thành dịch vụ tương đối nhanh. Ảnh: SMCP.

Đằng sau mô hình kinh doanh có phần độc đáo này là hành trình chuyển nghề không ít lần trắc trở.

Trước khi trở thành kỹ thuật viên nối mi toàn thời gian cách đây 3 năm, Xiaofei từng làm nhiều công việc khác nhau, từ sửa chữa xe buýt, hàn điện cho đến lái xe tải. Đây đều là những nghề được xem là thiên về lao động kỹ thuật và chân tay, khá khác biệt với lĩnh vực làm đẹp mà anh theo đuổi hiện nay.

Mô hình kinh doanh nhỏ nhưng bắt đúng nhu cầu

Tuy nhiên, theo Xiaofei trên SCMP, anh từng học trang điểm trước khi chuyển sang những công việc khác ổn định hơn. Anh cũng gặp người vợ hiện tại cách đây 8 năm trong thời gian học nghề trang điểm.

Khi hai người dự định kết hôn, bố vợ tương lai không ủng hộ việc cả hai tiếp tục theo đuổi ngành làm đẹp. Ông lo ngại công việc này không mang lại nguồn thu nhập ổn định, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của con gái.

Để gia đình yên tâm, Xiaofei quyết định tạm gác công việc yêu thích, chuyển sang những nghề có thu nhập đều đặn và được đóng bảo hiểm xã hội. Anh dành toàn bộ tiền tiết kiệm để tổ chức đám cưới, mong muốn mang đến cho vợ những kỷ niệm đáng nhớ.

Về phía người vợ, cô cũng đặt niềm tin vào chồng khi sử dụng toàn bộ tiền hồi môn để đầu tư cho dự án kinh doanh của anh. Tuy nhiên, lần khởi nghiệp này không thành công như mong đợi.

Ba năm trước, sau khi nhận được sự đồng ý của bố vợ, Xiaofei quyết định quay lại ngành làm đẹp. Anh tiếp tục học kỹ thuật nối mi, mở cửa hàng riêng và từng bước xây dựng lượng khách hàng trung thành.

Theo chia sẻ của Xiaofei, anh là một trong những người đầu tiên tại khu vực chuyên về phong cách nối mi kiểu Trung Quốc. Lợi thế này giúp cửa hàng của anh tạo được dấu ấn riêng trên thị trường địa phương.

Trong những video đăng tải trên mạng xã hội, người đàn ông thường xuyên bày tỏ sự biết ơn đối với vợ vì đã luôn đồng hành và ủng hộ mình, kể cả trong giai đoạn khó khăn nhất.

Nhờ tay nghề chuyên nghiệp, anh đã xây dựng được lượng khách hàng thân thiết đông đảo. Ảnh: hntv.tv.

Câu chuyện của Xiaofei nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Không ít người cho rằng việc tận dụng ôtô làm không gian kinh doanh là cách làm sáng tạo, vừa tiết kiệm chi phí thuê mặt bằng, vừa giúp khách hàng thuận tiện hơn khi sử dụng dịch vụ.

Một số ý kiến cũng đánh giá cao việc anh chủ động tìm giải pháp để khách hàng nữ cảm thấy thoải mái khi sử dụng dịch vụ của một kỹ thuật viên nam.

Thay vì đầu tư thêm một cửa hàng mới, Xiaofei chọn cách tận dụng phương tiện sẵn có để mở rộng hoạt động kinh doanh. Mô hình này cho phép anh tiếp cận khách hàng ở nhiều khu vực mà không cần duy trì thêm một địa điểm cố định.

Tuy nhiên, mức thu nhập 50.000 NDT mỗi tháng hiện là con số do Xiaofei tự chia sẻ trên tài khoản video cá nhân. Đây cũng là mức thu nhập được công bố trong bối cảnh anh đồng thời sở hữu cửa hàng nối mi cố định và triển khai dịch vụ lưu động.

Dù vậy, câu chuyện của người đàn ông Trùng Khánh cho thấy đôi khi một ý tưởng kinh doanh không nhất thiết phải bắt đầu bằng khoản đầu tư lớn hay một cửa hàng hoành tráng. Việc nhận ra nhu cầu chưa được đáp ứng, tìm cách giải quyết bất tiện cho khách hàng và tận dụng tốt nguồn lực sẵn có cũng có thể mở ra một hướng đi mới.

Theo South China Morning Post