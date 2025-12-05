Người đàn ông tới ATM rút 20 triệu đồng, 2 lần số dư vẫn không đổi, vội vã tới ngân hàng kiếm tra: "Tài khoản không lỗi, đó là tiền của anh"

Đến ngân hàng rút tiền

Những ngày gần đây, cuộc sống của Lâm Kiến Cường, Trung Quốc gần như chẳng lúc nào được thảnh thơi. Vợ anh là Tiểu Vũ đang mang thai tháng thứ 5, giai đoạn cần được chăm sóc kỹ lưỡng nhất. Hôm nay lại là ngày khám thai, vì thế buổi trưa anh xin cơ quan nghỉ nửa ngày, chạy vội đến ngân hàng gần bệnh viện để rút ít tiền mặt phòng khi cần đến.

Anh Cường cắm thẻ vào máy ATM, nhập mật khẩu rồi bấm số tiền cần rút: 20 triệu đồng. Anh dự tính chi cho xét nghiệm, thuốc men và vài chi phí phát sinh khác. Máy ATM nhả từng xấp tiền.

Anh đếm lại, cất vào ví, rồi tiện tay mở điện thoại kiểm tra số dư. Chỉ trong chốc lát, anh đứng sững, màn hình hiển thị số dư gần 28 triệu đồng - như hệt lúc chưa rút.

Anh tải lại hệ thống vài lần, con số đó vẫn giữ nguyên. Chẳng lẽ máy lỗi? Một lát sau anh lại kiểm tra, thử rút thêm 1 số tiền nữa, nhưng số dư vẫn không thay đổi.

Thấy điều bất thường xảy ra, anh Cường bắt đầu lo lắng, cục tiền trong tay trở nên nặng trịch. Vài ý nghĩ xấu bắt đầu nảy sinh: nếu ngân hàng rà soát rồi cho rằng anh lợi dụng lỗi hệ thống để chiếm đoạt tiền thì giải thích kiểu gì?

Làm rõ sự việc

Không dám chậm trễ, anh chạy nhanh vào quầy giao dịch, tìm gặp quản lý ngân hàng và trình bày toàn bộ sự việc. Người quản lý cũng thấy kỳ lạ, lập tức gọi kỹ thuật kiểm tra nhật ký ATM và đối chiếu giao dịch. Chỉ chừng mười mấy phút sau, kết quả đã rõ ràng.

“Anh Cường, mỗi lần anh rút tiền, tài khoản đuôi 2856 đều lập tức chuyển vào đúng số tiền đó nên số dư của anh mới không thay đổi.” Quản lí ngân hàng giải thích.

Anh Cường khựng lại, đuôi 2856 chẳng phải là thẻ lương của bố anh hay sao? Từ sau khi nghỉ hưu rồi được mời làm công việc bán thời gian, tiền lương của bố vẫn đều đặn chuyển vào chiếc thẻ ấy. Một suy nghĩ chạy qua trong đầu: chẳng lẽ bố vẫn luôn âm thầm theo dõi tài khoản của mình?

Nghĩ vậy, anh vội vàng gọi ngay cho bố.

Sự hi sinh thầm lặng

“Cường hả con? Lấy được tiền chưa? Đủ dùng không con?” giọng bố anh vọng qua điện thoại, vẫn là sự quan tâm quen thuộc xen chút hơi thở gấp chắc hẳn đang làm việc.

Thì ra… tất cả không phải lỗi hệ thống, cũng không phải may mắn bất ngờ, mà là cha anh lặng lẽ dõi theo phía sau.

Anh khe khẽ hỏi: “Bố… sao bố biết con đang rút tiền?”

“Hôm qua con nói đưa Tiểu Vũ đi khám thai. Bố sợ con tốn kém, tiền trong thẻ không đủ… nên bố để ý một chút. Mỗi lần con rút tiền, bố chuyển sang ngay, không để con khó xử. Nhà con sắp có em bé, chi tiêu nhiều, đừng tiết kiệm với bố.”

Giọng bố vẫn tự nhiên như chuyện thường ngày. “Tiểu Vũ đang mang thai, con áp lực lắm. Bố chẳng giúp được gì nhiều, vài đồng tiền lương này có đáng bao nhiêu đâu, đừng ngại mà tiết kiệm với bố.”

Nghe vậy, anh Cường im lặng, những lời mộc mạc ấy lặng lẽ chạm vào lòng. Bấy lâu nay, anh luôn coi mình là trụ cột, là người phải gánh vác cả gia đình. Nhưng trong mắt bố, anh vẫn mãi là cậu con trai cần được đỡ nâng một chút để khỏi vấp ngã. Suốt cả thời gian anh tưởng mình đang tự gồng gánh nhưng bố lại vẫn luôn âm thầm chống đỡ phía sau.

“Bố, bố đừng dõi theo tài khoản của con nữa. Con thấy áy náy lắm.”Anh nghẹn giọng.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi bật cười: “Áy náy gì chứ? Bố tự nguyện mà. Chỉ cần mấy đứa sống tốt, bố vất vả thêm tí cũng không sao.”

Nước mắt anh trào ra ngay giữa sảnh ngân hàng nhộn nhịp. Khoảnh khắc ấy, anh hiểu rằng tình thương của bố không chỉ nằm trong những lời dạy dỗ to tát, mà còn ẩn trong những hành động lặng thầm, kiên nhẫn theo dõi từng bước đời con.

Xấp tiền hơn chục triệu đồng trong tay không chỉ là những tờ giấy, mà là cả nỗi lo bố dành cho con, là sự chăm chút của một người cha dù tuổi đã xế chiều vẫn muốn che chở con trai khỏi mọi nhọc nhằn.

