Người đàn ông tại Hà Tĩnh báo công an sau khi được chuyển khoản gần 720 triệu đồng

Ngày 20/11/2025, Công an phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã phối hợp trao trả lại 720 triệu đồng cho người chuyển nhầm sau khi tiếp nhận thông tin từ anh Dương Văn Hùng (SN 1983, trú xã Cẩm Bình; hiện công tác tại Công ty CP Xây dựng Đường bộ số 1 Hà Tĩnh) về việc tài khoản ngân hàng của anh bất ngờ nhận 718 triệu đồng đồng từ một người lạ, nghi bị chuyển nhầm.

Tiếp nhận vụ việc, Công an phường đã nhanh chóng xác minh và xác định người chuyển khoản là anh Nguyễn Văn Phúc (SN 1989, trú xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên). Anh Phúc đã cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh việc chuyển nhầm số tiền trên.

Cùng ngày, Công an phường Nam Hồng Lĩnh mời hai bên làm việc, hoàn tất hồ sơ và tổ chức trao trả toàn bộ 718.000.000 đồng cho anh Nguyễn Văn Phúc theo đúng quy định pháp luật.

Trong những ngày qua, liên tiếp xảy ra các vụ chuyển khoản nhầm số tiền lớn, trong đó có trường hợp được trao trả kịp thời, nhưng cũng có vụ việc người nhận không hợp tác, buộc cơ quan công an phải vào cuộc điều tra.

Cũng trong ngày 20/11, Công an phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) cho biết đang điều tra vụ việc chuyển nhầm số tiền lớn rồi bị chiếm giữ trái phép theo đơn tố giác của công dân.

Trước đó, ngày 10/11, chị Nguyễn Thị Thu Th. (trú tại khóm Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), thực hiện chuyển tiền bằng điện thoại. Trong lúc chuyển tiền, do lỗi mạng nên chị Th. đã chuyển nhầm số tiền 499.999.999 đồng vào tài khoản mang tên NGUYEN THE LU.

Sau khi biết chuyển tiền nhầm tài khoản, chị Th. đã tiến hành sao kê, kiểm tra lại việc chuyển tiền và xác định đã chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của ông N.T.L (ngụ phường Quảng Trị).

Dù chị Th. đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin và gặp gỡ trực tiếp ông L. để xin lại số tiền chuyển nhầm nhưng ông này không hợp tác và không chuyển lại số tiền trên cho chị Th. Sau đó, chị Th. đã có đơn tố giác tội phạm gửi Công an phường Quảng Trị.

Liên quan đến vụ việc, ngày 19/11, tại nhà ông N.T.L., dưới sự chứng kiến của đại diện ban cán sự khu phố, Công an phường Quảng Trị cùng Viện KSND khu vực VI đã tống đạt các văn bản tố tụng liên quan.



