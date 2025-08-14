Người đàn ông sửa điện máy lừa rất nhiều tiền của 2 phụ nữ

Ngày 14/8, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, 2 ngày trước Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' đối với bị cáo Nguyễn Văn Quang (35 tuổi), tạm trú tại phường Tam Hiệp.

Bị cáo tại phiên toà (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Theo cáo trạng, Quang làm nghề sửa điện máy, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân Quang đã nảy sinh ý định thông qua tính năng hẹn hò trên ứng dụng Facebook tìm kiếm, kết bạn, tiếp cận nhiều phụ nữ để chiếm đoạt tài sản.

Để tạo niềm tin dễ tiếp cận, Quang dùng thông tin cá nhân giả tên là Nguyễn Đình Chung, nghề nghiệp công an và lên mạng mua trang phục, phù hiệu, bảng tên Công an nhân dân để mặc chụp hình gửi cho những người phụ nữ Quang quen biết.

Sau đó, khi những người phụ nữ này tin tưởng, nảy sinh quan hệ tình cảm yêu đương thì Quang tiếp tục đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản như: hỏi mượn tiền để đóng tiền thuế đất, sửa chữa xe va chạm giao thông, xin chuyển công tác,…

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 11/2022 đến tháng 4/2024 Quang đã lừa đảo chiếm đoạt của chị H. (43 tuổi) số tiền gần 243 triệu đồng và chị T. (40 tuổi) số tiền gần 500 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Quang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Tự ra đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã khắc phục trả lại 450 triệu đồng tiền chiếm đoạt cho các bị hại; phía bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quang mức án 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".