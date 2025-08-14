Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới chưa từng có

Tối 13/8, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện trang facebook "Phú Quý Silver" mang dấu tích xanh, giao diện giống hệt fanpage chính thức của Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý nhằm lừa đảo khách hàng đặt mua sản phẩm Bạc thỏi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Theo đó, đánh vào tâm lý nhiều người muốn mua sản phẩm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9 , các đối tượng mạo danh facebook "Phú Quý Silver" đăng tải các bài viết nhận đặt Bạc thỏi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Khi có khách đặt hàng, đối tượng yêu cầu chuyển tiền trước rồi chiếm đoạt số tiền này.

Trang facebook "Phú Quý Silver" giả mạo (Ảnh: Công an Hà Nội).

Hiện nay các sản phẩm Bạc miếng - Bạc thỏi hiệu Phú Quý được niêm yết tại website chính thức của tập đoàn và sản phẩm Bạc thỏi Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đã hết hàng và dừng bán.

Để phòng tránh lừa đảo khi tìm mua các sản phẩm Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác không chuyển tiền cho các tài khoản lạ và chỉ thực hiện giao dịch qua các kênh chính thức đã công bố của Tập đoàn.