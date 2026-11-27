Ông được cho là cũng chưa từng thấy mẹ vì bà đã qua đời chỉ 4 tiếng sau khi sinh nở.

Mẫu báo cắt từ tờ Edinburg Daily Courier đề ngày 29/10/1938 kể lại một câu chuyện đầy lôi cuốn về một tu sĩ người Hy Lạp, người được cho là đã sống trọn cả cuộc đời mà chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ nào.

Theo bài báo, vị tu sĩ này đã dành toàn bộ quãng đời của mình trên núi Athos. Dù câu chuyện về vị tu sĩ Hy Lạp chưa từng thấy phụ nữ rất hấp dẫn, điều quan trọng cần lưu ý là không có cách nào để xác minh tính chính xác của lời kể này.

Mẫu báo cắt từ tờ Edinburg Daily Courier, đề ngày 29/10/1938

Theo lời truyền tụng, vào năm 1856, chỉ 4 giờ sau khi ông chào đời, mẹ ông đã qua đời. Vì không có người cha hay thành viên gia đình nào khác đứng ra nhận nuôi, cậu bé đã bị bỏ rơi trên bậc thềm của một tu viện trên đỉnh núi Athos. Cậu được tu viện nhận nuôi và các tu sĩ đã đặt tên cho cậu là Michael Tolotos.

Những năm tháng hình thành nhân cách cũng như suốt quãng đời cư trú của Tolotos hoàn toàn bó hẹp tại núi Athos, nơi ông được nuôi dưỡng dưới sự giám hộ của các tu sĩ Chính thống giáo Hy Lạp bên trong khuôn viên tu viện.

Quy tắc kỷ luật của cộng đồng này, vốn bắt buộc tất cả cư dân phải tuân thủ nghiêm ngặt, chính là bối cảnh xuyên suốt quá trình trưởng thành của Tolotos.

Ảnh minh họa

Một trong những quy định đáng chú ý nhất đã tồn tại hơn một nghìn năm ở núi Athos là nữ giới không được phép bước chân vào khu vực này.

Các đạo luật cấm phụ nữ và gia súc cái đặt chân lên ngọn núi này đã tồn tại từ thế kỷ thứ 10 và vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay. Lý do đằng sau quy định này là nhằm đảm bảo tất cả các tu sĩ sống trong mọi tu viện ở núi Athos có thể thực hiện trọn vẹn lời thề sống độc thân suốt đời.

Tolotos chưa bao giờ rời khỏi núi Athos và qua đời tại đây vào năm 1938 ở tuổi 82. Vì điều này cùng với lối sống khổ hạnh khước từ mọi tiện nghi hiện đại của các tu sĩ, người ta tin rằng Tolotos đã qua đời mà chưa từng một lần nhìn thấy phụ nữ.

Vùng núi bí ẩn ở Hy Lạp

Núi Athos là một cộng đồng tu viện nằm ở Hy Lạp, có lịch sử lâu đời trong việc tuân thủ một quy tắc nghiêm ngặt cấm phụ nữ bước vào lãnh địa của nước cộng hòa tu viện này.

Quy tắc này, được gọi là avaton, đã được áp dụng hơn một nghìn năm và dựa trên niềm tin rằng sự hiện diện của phụ nữ có thể làm xáo trộn sự thanh tịnh về mặt tinh thần trong lối sống tu hành.

Hệ quả của quy tắc avaton là phụ nữ không được phép đặt chân vào núi Athos, ngoại trừ một dải đất nhỏ ở cực nam của bán đảo, vốn là nơi duy nhất cho phép du khách nữ lui tới.

Ngay cả khi đến đó, phụ nữ vẫn phải xin giấy phép và tuân thủ các quy định khắt khe về trang phục cũng như nhiều luật lệ khác. Gia súc cái như bò hay cừu cũng bị cấm cửa, ngoại lệ duy nhất là loài mèo nhờ khả năng bắt chuột của chúng.

Quy tắc avaton đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trong suốt nhiều năm qua, với một số ý kiến cho rằng nó mang tính phân biệt đối xử và lỗi thời. Trong những năm gần đây, đã có nhiều lời kêu gọi cho phép phụ nữ đến thăm núi Athos, đồng thời ủng hộ một cách tiếp cận cởi mở và hòa nhập hơn đối với đời sống tu viện.

Các tu sĩ Hy Lạp vào năm 1907

Bất chấp những lời kêu gọi thay đổi này, nhiều tu viện trên núi Athos vẫn tiếp tục duy trì quy tắc avaton, và cộng đồng này vẫn là một trung tâm quan trọng về văn hóa và đời sống tâm linh.

Ngày nay, núi Athos được công nhận là Di sản Thế giới của UNESCO và thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm, nhiều người trong số đó bị lôi cuốn bởi bề dày lịch sử và các truyền thống tâm linh tại đây.

Các tu viện tại Athos sở hữu một bộ sưu tập phong phú các hiện vật được bảo quản nguyên vẹn, sách quý hiếm, tài liệu cổ và các tác phẩm nghệ thuật có giá trị lịch sử to lớn, và núi Athos đã được liệt kê là Di sản Thế giới từ năm 1988.

Nguồn: Rare Historical Photos