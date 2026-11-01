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Người đàn ông SN 1973 quê Long An nói thẳng quan hệ với NSƯT Cát Tường

Tùng Ninh
|

"Cát Tường có người yêu mới rồi" – Tiết Cương nói.

Vừa qua, trong buổi gặp gỡ diễn viên Tiết Cương, danh hài Thúy Nga đã hỏi thẳng về mối quan hệ giữa anh và NSƯT Cát Tường.

Cô hỏi: "Từ lúc anh Tiết Cương lấy vợ tới giờ có còn gặp gỡ Cát Tường để làm content trên Youtube không?

Người đàn ông SN 1973 quê Long An nói thẳng quan hệ với NSƯT Cát Tường - Ảnh 1.

Ngày xưa anh Tiết Cương thân với Cát Tường cũng như tôi thân với Leon Vũ, nhiều content vui lắm. Nhưng tôi muốn hỏi thật, anh Tiết Cương và Cát Tường có gì với nhau không? Tôi ở trong nghề mà cũng không biết gì luôn. Nhưng tôi nghĩ chắc cũng có vì anh Tiết Cương cũng là đàn ông mà. Cát Tường được cái cũng dễ thương".

Tiết Cương đáp thẳng thắn: "Cái này nguy hiểm lắm, bí mật, không nói được. Bây giờ tôi đã là người có gia đình rồi, đừng nói những chuyện đó, không hợp.

Hết rồi, từ lúc cưới vợ xong tôi về Long An sống, còn Cát Tường vẫn ở Sài Gòn nên chúng tôi ít gặp nhau hơn. Thi thoảng Cát Tường về Long An thăm tôi hoặc tôi lên Sài Gòn thăm Cát Tường thôi, chứ không có thời gian kết hợp làm Youtube như trước.

Người đàn ông SN 1973 quê Long An nói thẳng quan hệ với NSƯT Cát Tường - Ảnh 2.

Cát Tường có "người yêu mới" rồi, là Trung Dũng. Cả hai đang kết hợp làm show mới rầm rộ lắm.

Tôi rất thương Cát Tường. Trung Dũng cũng là bạn cùng tuổi với tôi nên tôi ủng hộ cả hai. Người nào tôi thương mến tôi cũng ủng hộ hết, họ làm gì tôi cũng mong họ thành công. Tính tôi là thế.

Ngay cả người yêu cũ của tôi cũng thế. Người yêu cũ của tôi mà có chồng có con, có hạnh phúc mới là tôi chúc mừng, vui mừng cho họ. Tính tôi là thế, không nhỏ nhen. Đã thương người ta thì phải mong cho người ta hạnh phúc".

Được biết, Cát Tường và Tiết Cương thường xuyên bị đồn đoán quan hệ tình cảm với nhau vì hay quay chung Vlog, đi chơi cùng nhau.

Tuy nhiên, đích thân Cát Tường đã từng lên tiếng thẳng thắn: "Tôi và Tiết Cương thân thiết từ khi làm Youtube chung cách đây mấy năm, lúc đó Tiết Cương chưa có bồ.

Mọi người cứ tưởng chúng tôi là một đôi nên gán ghép nhưng không hề. Tôi cũng có bồ, chẳng qua không công khai nên mọi người tưởng tôi ế, độc thân.

Sau đó, Tiết Cương quen Ngọc Thưởng nhưng giấu kỹ lắm. Nghệ sĩ họ quen ai là giấu rất kỹ vì không muốn người kia bị ảnh hưởng. Ai thương thì không sao, ghét là vào chửi cả bồ người ta.

Tiết Cương giấu nên mọi người vẫn tưởng tôi với Tiết Cương là cặp đôi. Mọi người không hề biết những clip tôi quay đi chơi với Tiết Cương đều có 3, 4 người, có cả Ngọc Thưởng đi cùng, chẳng qua không lộ diện nên mọi người tưởng hai đứa tôi đi chơi riêng. Ngọc Thưởng chính là người cầm máy quay tôi và Tiết Cương".

Nữ NSƯT 56 tuổi đang ngồi máy bay bị hỏi thẳng: "Lại về Việt Nam nữa hả?"
Tags

Tiết Cương

Cát tường

sao Việt

showbiz

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Youtube

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