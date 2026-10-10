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Người đàn ông SN 1972 mang ơn Đàm Vĩnh Hưng

Tùng Ninh
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"Cánh tay giả này là tôi được anh Đàm Vĩnh Hưng tặng" – ca sĩ Nhật Linh nói.

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm ca sĩ Nhật Linh bị tai nạn mất một cánh tay, hiện sống cảnh khó khăn vì không còn khả năng lao động, không đi diễn được nhưng vẫn phải lo cho vợ con.

Người đàn ông SN 1972 mang ơn Đàm Vĩnh Hưng và câu chuyện cảm động Về nghị lực sống - Ảnh 1.

Anh được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tặng một cánh tay giả để đeo. Anh nói: "Tay giả này chỉ để đeo cho đẹp thôi chứ không sử dụng làm gì được, cũng không cử động được vì tay tôi đã mất trụ ở vai rồi.

Cánh tay giả này là tôi được anh Đàm Vĩnh Hưng tặng. Tôi rất nhớ và mang ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Tất nhiên, cánh tay đó chỉ đeo vào cho thẩm mỹ thôi chứ không cử động được. Tôi đeo cho người ta không biết mình bị cụt tay.

Nhưng vì không phải tay của mình, không có cảm giác nên khi đi ra đường cánh tay cứ vung văng, đập vào người ta hoài. Người ta quay lại nhìn khó chịu, tôi phải xin lỗi người ta. Thế nên thôi tôi không đeo nữa, đành để nhà".

Về hoàn cảnh khó khăn của mình sau khi gặp tai nạn, ca sĩ Nhật Linh nói: "Từ lúc biết tôi mất tay là không bầu show nào mời tôi đi hát nữa, như kiểu họ sợ ngoại hình của tôi lên sân khấu không ai coi. Tôi thì vẫn còn đam mê, ngọn lửa với ca hát lắm nên suốt 10 năm qua không được hát tôi buồn lắm.

Người đàn ông SN 1972 mang ơn Đàm Vĩnh Hưng và câu chuyện cảm động Về nghị lực sống - Ảnh 2.

Thật ra, từ lúc gặp tai nạn, sau đúng 1 năm là tôi được lên sân khấu hát lại. Chị Bạch Lan mời tôi đi hát cho một chương trình của chị ấy, nhưng sau đó gần như không có show, không ai mời show.

Khoảng 3 năm trở lại đây, sức khỏe của tôi rất yếu. Bác sĩ nói rằng cánh tay bị mất của tôi đang bị di chứng qua tim, nên tôi nằm ngủ không nằm ngửa được, cũng không nằm nghiêng qua trái được, chỉ nghiêng qua phải được thôi.

Tinh thần tôi xuống rất nhiều. Tôi tuyệt vọng lắm. Tôi không thể đi làm để kiếm tiền nuôi con cái đi học".

Về nguyên nhân tai nạn, Nhật Linh tâm sự: "Hôm đó, tôi đi diễn một chương trình từ thiện ở Hoóc Môn, chở theo cả vợ và hai con gái đi chơi cùng. Trên đường về, tôi bất ngờ gặp một chiếc xe container đi ngược chiều.

Chiếc xe đó chạy sau một chiếc xe khác nhưng muốn vượt nên lấn sang làn chiều tôi đi. Tôi đang chạy xe nên không để ý được. Họ phanh không kịp và tôi cũng phanh không kịp nên họ đâm thẳng vào tôi.

Tôi hoảng hồn, không nghĩ được gì, chỉ nghĩ rằng mình đang chở theo vợ và hai con mình nữa là 4 mạng người, nên phải liều chết để cứu vợ con mình trước.

Thế là tôi hất vợ con sang lề đường, còn xe tôi đổ xuống chiếc xe container. Tôi nhắm mắt lại, chờ nó cán qua mình chứ không biết làm sao".

Bi kịch của ông hoàng nhạc nhẹ miền Bắc
Tags

Nhật Linh

Đàm Vĩnh Hưng

Ngũ Long du ký

tai nạn

ca sĩ Nhật Linh

tay giả

nghệ sĩ miền nam

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