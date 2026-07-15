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Người đàn ông say rượu đột tử, 3 bạn nhậu phải bồi thường vì chỉ đưa về đến cửa

Hoàng Hà/VTC News
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Chỉ đưa bạn nhậu say xỉn đến lối vào cầu thang rồi rời đi, 3 người đàn ông Trung Quốc phải bồi thường do toà án quy trách nhiệm về cái chết của người bạn này.

Tòa án thành phố Urumqi, Trung Quốc vừa đưa ra phán quyết quy trách nhiệm cho 3 người đàn ông về cái chết của bạn nhậu; sự việc trở thành tâm điểm chú ý của dư luận nước này. Họ bị buộc phải bồi thường hơn 100 nghìn nhân dân tệ (khoảng 390 triệu đồng) cho gia đình người quá cố, cái giá phải trả của một buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng với rượu và mạt chược.

Sự việc xảy ra vào tháng 10/2025. Nạn nhân họ Cao cùng hai người bạn và chủ quán mạt chược chơi bài từ 21h hôm trước đến 3h hôm sau. Trong suốt thời gian này, cả nhóm liên tục sử dụng rượu bia. Đến 3h, một người bạn khác nhập cuộc thay chân chủ quán và nhậu cùng họ đến 6h.

Người đàn ông say rượu đột tử: 3 bạn nhậu phải bồi thường - Ảnh 1.

Các bạn nhân vừa uống rượu, vừa chơi mạt chược từ tối đến tận sáng hôm sau.

Sau đó, Cao cùng 3 người bạn di chuyển đến một địa điểm khác để chơi bida. Sau khoảng 30 phút chơi bida, cả nhóm giải tán để về nhà.

Họ lên một chiếc taxi. Do quá say, Cao không nhận ra xe đã đi quá nhà mình, buộc cả nhóm phải đi bộ ngược lại một đoạn. Camera giám sát công cộng cho thấy, hai người bạn là Triệu và Đoạn đã dìu Cao đi bộ, trong khi người bạn thứ 3 là Đặng ở lại thanh toán tiền taxi.

Triệu và Đoạn chỉ đưa Cao đến lối vào cầu thang rồi rời đi. Chỉ 20 phút sau, cảnh sát nhận được tin báo cấp cứu từ gia đình Cao. Xe cứu thương đến sau đó 12 phút, nhưng các nhân viên y tế xác định nạn nhân đã tử vong. Cao qua đời vì lên cơn đau tim, trong đó rượu là tác nhân chính dẫn đến tử vong.

Gia đình nạn nhân sau đó đâm đơn kiện cả chủ quán mạt chược lẫn 3 người bạn, yêu cầu bồi thường 570 nghìn nhân dân tệ (khoảng 2,2 tỷ đồng).

Hội đồng xét xử nhận định bản thân nạn nhân phải tự chịu 90% trách nhiệm, còn 3 người bạn chịu 10% trách nhiệm dân sự. Chủ quán mạt chược được tuyên miễn trách nhiệm do người này chỉ cung cấp rượu chứ không ép buộc Cao uống, và nạn nhân không có biểu hiện nguy kịch khi rời quán.

Người đàn ông say rượu đột tử: 3 bạn nhậu phải bồi thường - Ảnh 2.

Nhóm bạn phải chịu trách nhiệm khi không đưa nạn nhân Cao về tận nhà. (Ảnh minh họa: Moneycontrol)

Tòa án phán quyết nhóm bạn phải chịu trách nhiệm vì biết rõ Cao đang trong tình trạng say xỉn nhưng lại bỏ mặc anh ở cầu thang, không xác nhận nạn nhân đã vào nhà an toàn hay thông báo cho người thân. Mỗi người bạn phải bồi thường cho gia đình Cao 34 nghìn nhân dân tệ (khoảng 130 triệu đồng). Đặng, người ở lại trả tiền taxi, đã kháng cáo nhưng tòa án quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đây không phải là lần đầu tiên tòa ánTrung Quốc truy cứu trách nhiệm pháp lý những bạn nhậu không thực hiện nghĩa vụ chăm sóc và hỗ trợ người say rượu.

Năm ngoái, một tòa án tại tỉnh Vân Nam cũng buộc 3 người phải bồi thường gần 200 nghìn nhân dân tệ (khoảng 780 triệu đồng) cho gia đình một người tử vong sau chầu nhậu. Nhóm này đã để mặc nạn nhân say xỉn ngủ trong ô tô sau khi anh ta từ chối vào khách sạn nghỉ ngơi.

Vụ việc trên dấy lên làn sóng tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội. Một cư dân mạng bình luận: “Hóa ra bây giờ đưa bạn say về đến tận cửa vẫn là chưa đủ, chắc phải bế lên đặt tận giường mới an tâm”.

Thi thể người đàn ông khiếm thị nổi dưới kênh: Bi kịch gia đình được hé lộ khiến ai cũng bàng hoàng
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