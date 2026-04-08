Người đàn ông rút súng bắn đồng nghiệp trong nhà kho, camera an ninh ghi lại cảnh tượng kinh hoàng

Gia Linh |

Vụ việc xảy ra tại Thái Lan khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và băn khoăn không biết mâu thuẫn gì lại có thể khiến người đàn ông hành động như vậy.

Cảnh sát Thái Lan đang truy tìm một tay súng đã trốn thoát sau khi bắn trọng thương đồng nghiệp tại một nhà kho ở Phuket hôm thứ Hai, 6 tháng 4 vừa qua, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Thông tin được tờ The Thaiger đăng tải cho biết, các sĩ quan từ Đồn cảnh sát Mueang Phuket đã được nhân viên y tế tại Bệnh viện Mission Phuket thông báo về vụ nổ súng. Nạn nhân, được xác định là Wirut, 40 tuổi, bị trúng đạn vào người và chân, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng nghiêm trọng.

Người đàn ông rút súng bắn đồng nghiệp trong nhà kho, camera an ninh ghi lại cảnh tượng như phim - Ảnh 1.

Prakit tiếp cận và bắn Wirut ngay trong nhà kho.

Bạn của Wirut, Jakkrit Panmee, nói với cảnh sát rằng vụ nổ súng xảy ra tại nơi làm việc của Wirut, nhà kho của một cửa hàng bán lẻ ở quận Mueang, Phuket. Nghi phạm là đồng nghiệp của Wirut, Prakit, 50 tuổi. Cả hai đều làm nhân viên bán hàng tại đó.

Jakkrit cho biết anh không có mặt tại hiện trường khi vụ nổ súng xảy ra. Wirut đã gọi điện cho anh để cầu cứu, và anh đã vội vã đến nhà kho, nơi anh tìm thấy bạn mình nằm trên mặt đất với những vết thương đang chảy máu trước khi đưa anh ta đến bệnh viện.

Người đàn ông rút súng bắn đồng nghiệp trong nhà kho, camera an ninh ghi lại cảnh tượng như phim - Ảnh 2.

Chân dung nghi phạm hiện đang bỏ trốn Prakit, 50 tuổi.

Cảnh sát đã xem lại đoạn phim camera giám sát từ nhà kho, cho thấy Prakit tiếp cận Wirut và nói chuyện với anh ta ngay trước khi nổ súng. Các sĩ quan cho biết nghi phạm đã đuổi theo nạn nhân một đoạn ngắn và bắn thêm một phát súng nữa trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Jakkrit nói với cảnh sát rằng anh ta không biết động cơ của vụ nổ súng hay liệu hai người đàn ông có mâu thuẫn gì với nhau hay không.

Các điều tra viên đang chờ để thẩm vấn Wirut khi tình trạng sức khỏe của anh ta được cải thiện và đang tiếp tục tìm kiếm nghi phạm. Trong một vụ việc tương tự được báo cáo vào tháng Hai tại Thái Lan, cảnh sát nước này đã bắt giữ một người đàn ông Colombia liên quan đến vụ bắn chết một công dân Iraq trên đường đối diện một khách sạn trên đường Siriraj ở Patong, Phuket.Động cơ trong vụ việc đó vẫn đang được điều tra.

Tin đồn lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nạn nhân người Iraq có liên hệ với một nhóm tội phạm ở Thụy Điển và rằng tay súng đã được thuê vì một tranh chấp liên quan đến lợi ích bất chính, nhưng cảnh sát chưa xác nhận những tuyên bố đó.

Gia Linh (Theo The Thaiger)

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

