Người đàn ông rơi từ vách đá xuống vực tử vong sau khi ăn nấm rừng gây mê sảng

Ông bố 2 con Steven Harper (38 tuổi, đến từ thành phố Dundee, Scotland) bị rơi xuống một vách núi ở Ventimiglia, cách biên giới Pháp - Italy hơn 6km vàongày 23/11/2023. Những công nhân gần đó nhìn thấy Steven bị ngã và đã chạy tới hỗ trợ anh. Một chiếc trực thăng được điều động ngay lập tức tới hiện trường để đưa Steven đi cấp cứu nhưng anh không qua khỏi do chảy máu nhiều sau cú ngã.

Steven gặp nạn khi đang thực hiện hành trình đạp xe dài ngày từ thành phố Dundee (Scotland) đến Ấn Độ. Trong tin nhắn cuối cùng gửi cho gia đình vào ngày 23/11/2023, anh cho biết mình đang cảm thấy ốm sau khi nấu một bữa ăn bao gồm nấm và mỳ.

Tháng 12/2023, sau một thời gian dài không liên lạc được với Steven, anh trai anh là Dale Harper (40 tuổi) đăng thông báo tìm kiếm em mình lên mạng xã hội. Do Steven bị mất giấy tờ tùy thân trong một vụ cướp khi đang đạp xe qua Barcelona (Tây Ban Nha) nên mãi đến tận đầu tháng 1/2024, Dale Harper mới nhận được thông tin và tới Italy để nhận dạng thi thể em trai mình.

Dale cho biết, báo cáo của cảnh sát Italy kết luận Steven chết vì rơi xuống vách đá vào ngày 23/11, một giờ sau tin nhắn cuối cùng mà anh gửi cho người thân. Gia đình tin rằng Steven bị mê sảng do ngộ độc nấm và mất phương hướng nên mới rơi xuống vách núi, vì tin nhắn cuối cùng anh gửi cho biết đã ăn nấm và đang bị ốm. Họ vẫn đang chờ báo cáo chính thức về nghi vấn này.

Steven Harper. (Ảnh: Daily Mail)

Dale bày tỏ đau buồn trong một bài đăng trên Facebook: “Cuộc tìm kiếm kết thúc, tôi rất đau lòng khi phát hiện thi thể của Steven ở Italy. Em trai tôi có đủ kỹ năng để đi phượt xe đạp trong thời gian dài nhưng có thể đã mắc sai lầm chết người với món nấm. Cái chết của Steven được cho là do ngã từ vách đá, có thể do mất phương hướng do độc tố của nấm. Tôi phải vật lộn với sự mất mát, trách nhiệm xác định danh tính thi thể của em trai và đón Steven từ một vùng đất xa lạ về nhà".

Mẹ của Steven, bà Angela Bear, viết: "Hành trình của đứa con trai đáng yêu, thích phiêu lưu của tôi đến thế giới này đã kết thúc. Steven đã sống một cách trọn vẹn nhất với cuộc đời của mình và tìm thấy niềm vui ở mỗi nơi mà nó đã đi qua và mỗi người nó đã gặp. Steven yêu cuộc sống và muốn truyền cảm hứng cho người khác trên thế giới".