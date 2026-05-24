Người đàn ông quan trọng được Mỹ Tâm công khai đưa sang Mỹ cùng vào tháng 6

Lạc Anh
|

Trong mắt Mỹ Tâm người đàn ông này rất tài năng và là thần tượng của cô.

Mới đây, Mỹ Tâm thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh chụp cùng nhạc sĩ Hoài Sa, đồng thời tiết lộ anh sẽ là người đồng hành cùng cô trong liveshow diễn ra tại Mỹ vào tháng 6 tới.

Nữ ca sĩ hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân: "Giới thiệu với các bạn, bên tay trái mình là nghệ sĩ Hoài Sa siêu đỉnh, sẽ cùng mình chuẩn bị một setlist cực kỳ yasss cho liveshow tại Mỹ vào ngày 7/6/2026 tới đây".

Đây là lần hiếm hoi Mỹ Tâm công khai dành những lời khen ngợi đặc biệt cho một đồng nghiệp trên Facebook cá nhân, khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò về mối quan hệ giữa cô và nhạc sĩ Hoài Sa.

Thực tế, Mỹ Tâm và Hoài Sa có mối gắn bó bền chặt trong âm nhạc suốt nhiều năm qua. Không chỉ là cộng sự ăn ý, nhạc sĩ Hoài Sa còn được xem là một trong những người hiểu rõ tư duy âm nhạc của "Họa mi tóc nâu".

Sự đồng hành của cả hai trải dài qua nhiều dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Mỹ Tâm. Từ các đêm nhạc acoustic mang màu sắc gần gũi, mộc mạc đến chuỗi liveshow MY SOUL 1981 , Hoài Sa đều đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, góp phần tạo nên nhiều bản phối mới cho loạt ca khúc quen thuộc của nữ ca sĩ.

Sau đó, anh tiếp tục đồng hành cùng Mỹ Tâm trong live concert See The Light tại sân vận động Mỹ Đình cũng như nhiều dự án âm nhạc khác. Cuối năm 2025, Hoài Sa cũng là người trực tiếp hòa âm, phối khí cho ca khúc Chuyện để dành theo phong cách acoustic giàu cảm xúc.

Dù gắn bó lâu năm và luôn đồng hành trong công việc, mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Hoài Sa chủ yếu được biết đến ở khía cạnh cộng sự nghệ thuật thân thiết. Cả hai nhiều lần thể hiện sự trân trọng dành cho nhau trong công việc, đặc biệt ở sự đồng điệu về âm nhạc và tư duy sáng tạo. Mỹ Tâm còn từng công khai Hoài Sa là thần tượng của cô.

Mỹ Tâm sinh năm 1981 tại Đà Nẵng, là một trong những ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn của làng nhạc Việt. Hoạt động nghệ thuật từ cuối thập niên 1990, cô ghi dấu ấn với nhiều bản hit như Ước gì, Họa mi tóc nâu, Người hãy quên em đi… Bên cạnh vai trò ca sĩ, Mỹ Tâm còn hoạt động với tư cách nhạc sĩ, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất. Album Tâm 9 của cô từng lọt Top 10 Billboard World Albums, tạo dấu ấn đáng chú ý với âm nhạc Việt Nam.

Trong khi đó, nhạc sĩ Hoài Sa sinh năm 1973 tại TP.HCM, nổi tiếng với vai trò nhạc sĩ hòa âm phối khí, nghệ sĩ piano và nhà sản xuất âm nhạc. Anh được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ tư duy âm nhạc hiện đại, từng đứng sau nhiều bản phối cho các nghệ sĩ như Tuấn Ngọc, Bằng Kiều, Hà Trần, Lệ Quyên… Ngoài ra, Hoài Sa còn đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc cho nhiều chương trình lớn như The Voice, Sing My Song và The Masked Singer Vietnam.

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
