Sau khi xảy ra va chạm, người đàn ông không dừng lại hỏi han 2 nữ sinh mà tiếp tục phi ngựa trên đường.

Ngày hôm qua (26/11), mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông cưỡi ngựa tham gia giao thông trên đường. Trong quá trình này, người đàn ông đã phi ngựa lấn sang lan đường ngược chiều, xảy ra va chạm khiến 2 nữ sinh chạy xe máy điện ngã xuống đường. Thay vì xuống hỏi han theo dõi tình trạng sức khỏe của 2 nữ sinh, người đàn ông vẫn tiếp tục phi ngựa trên đường. Hành động này khiến số đông bức xúc.

Được biết, đoạn clip trên được ghi lại trên một tuyến phố ở Móng Cái, Quảng Ninh vào chiều 26/11.

Người đàn ông phi ngựa xô ngã 2 nữ sinh trên đường. (Nguồn clip: MXH)

Theo quy định của pháp luật, ngựa là vật nuôi thuộc nhóm súc vật và việc điều khiển, dẫn dắt vật nuôi tham gia giao thông đường bộ phải tuân thủ các quy tắc bảo đảm an toàn.

Cụ thể, Điều 32 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định, người điều khiển, dẫn dắt vật nuôi phải cho vật nuôi đi sát mép đường bên phải; không được điều khiển, dẫn dắt vật nuôi đi vào làn đường dành cho xe cơ giới, không được thả vật nuôi trên đường bộ và không được gây cản trở cho người, phương tiện tham gia giao thông.

Đối chiếu với quy định trên, hành vi cưỡi ngựa đi lấn sang phần đường dành cho phương tiện giao thông cơ giới, gây mất an toàn cho người đi đường có thể bị xem xét xử lý vi phạm hành chính.

Theo khoản 2 Điều 11 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, người điều khiển, dẫn dắt vật nuôi đi không đúng phần đường quy định hoặc đi vào phần đường dành cho xe cơ giới sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Trường hợp để vật nuôi đi trên đường bộ không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, người vi phạm còn có thể bị xử phạt từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng theo khoản 1 Điều này.

Không chỉ đối mặt với mức phạt hành chính, nếu hành vi điều khiển ngựa gây thiệt hại cho người khác, người có trách nhiệm còn có thể phải bồi thường theo quy định tại Điều 603 Bộ luật Dân sự năm 2015 về bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra.

Trường hợp vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, lỗi và hậu quả thực tế để xem xét trách nhiệm pháp lý tương ứng. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.