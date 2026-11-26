Sau 3 ngày mất liên lạc khi đi chợ bán rau, chị Nguyễn T.H. (SN 1982, trú tại xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ) đã được gia đình đón về nhà an toàn nhờ sự phối hợp tìm kiếm của lực lượng công an.

Liên quan đến sự việc người phụ nữ có tên Nguyễn T.H. mất liên lạc 3 ngày rồi bất ngờ trở về nhà nói bị "chuốc thuốc mê", ngày 26/11, Công an xã Hoàng An cho biết, hiện trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết đăng tải thông tin mang tính suy diễn, gây phức tạp tình hình trên không gian mạng.

Công an xã Hoàng An đang tiến hành làm việc, lấy lời khai liên quan đến vụ việc. Đồng thời, đơn vị khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận.

Theo cơ quan công an, mọi hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc nội dung vụ việc sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trường hợp hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, người thực hiện có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định.

Vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, điều tra làm rõ. (Nguồn ảnh: Công an xã Hoàng An, Phú Thọ)

Trước đó vào ngày 22/11, theo đơn trình báo của gia đình thì chị H. đi chợ bán rau tại khu vực chợ Cầu, thuộc địa phận xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, đến khoảng 9h cùng ngày, gia đình không thể liên lạc được với chị và cũng không rõ chị đã đi đâu. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của chồng chị H., Công an xã Hoàng An đã kịp thời trấn an tinh thần gia đình, đồng thời triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm người phụ nữ.

Lực lượng công an huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các đơn vị chức năng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức truy tìm. Đồng thời, thông tin về trường hợp chị H. cũng được thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân trên địa bàn trong và ngoài xã nhằm hỗ trợ quá trình tìm kiếm.

Đến khoảng 7h ngày 25/11, Công an xã Hoàng An nhận được thông tin từ Ban quản lý Bến xe Nước Ngầm (TP Hà Nội). Sau đó, gia đình đã đến đón và đưa chị H. về nhà an toàn.

Trong một số clip lan truyền trên mạng xã hội, chị H. có chia sẻ sau khi bán hết hàng, chị ghé vào một cửa hàng quần áo để xem. Tại đây, một người đàn ông đến vỗ vai, hỏi chuyện. Sau đó, chị gật đầu và đi theo người này. Chị H. kể, khi tỉnh lại, chị phát hiện mình đang ở trong một chiếc xe tải. Sau đó, một người khác dí đầu khiến chị gục xuống. Đến rạng sáng 25/11, khi tỉnh lại, lợi dụng sơ hở của người trông coi, chị đã bỏ chạy. Sau sự việc, số tiền và điện thoại cá nhân của chị vẫn còn nguyên, không bị mất.

Sau khi chị H. mất tích, gia đình đã trích xuất camera tại khu vực bán rau và phát hiện chị bắt xe đi Hà Nội. Chính quyền địa phương sau đó phối hợp với Công an các địa phương tổ chức tìm kiếm.

Chia sẻ trên Tiền Phong, ông Ngô Văn Thìn, Chủ tịch UBND xã Hoàng An, cho biết theo báo cáo sơ bộ từ công an xã, chị H. có nói lại rằng bản thân có biểu hiện giống như bị chuốc thuốc mê và bị dẫn dắt. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin ban đầu, chưa có kết luận chính thức.

Theo ông Thìn đây là vụ việc nghiêm trọng, cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.