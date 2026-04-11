Người đàn ông ở TPHCM bị bạn gái đâm tử vong

Ngày 11-4, Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp với Công an TPHCM đang điều tra vụ giết người xảy ra trên đường Nguyễn Ngọc Phương.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Theo điều tra, trưa 9-4, Ninh Tuyết Anh, 44 tuổi, cùng 3 người nhậu tại khu vực bờ kè trước chung cư Nguyễn Ngọc Phương, đường Nguyễn Ngọc Phương, phường Thạnh Mỹ Tây (cách cầu Thị Nghè 2 khoảng 200 m).

Lúc nhậu, Tuyết Anh xảy ra cãi vã với bạn trai (49 tuổi) nhưng được can ngăn nên người này bỏ về.

Do bực tức, Tuyết Anh mang dao quay lại tìm bạn trai để giải quyết. Sau đó, Tuyết Anh dùng dao đâm khiến người đàn ông này tử vong.

Công an TPHCM nhanh chóng truy xét, bắt giữ Tuyết Anh. Bước đầu, công an xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.