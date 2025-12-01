Năm 2017, ông Lộ - một người dân sống tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc bất ngờ trở thành chủ nhân của khoản đền bù đất lên đến 5 triệu NDT (khoảng 18,6 tỷ đồng). Khu vực nơi gia đình ông sinh sống nằm trong diện giải tỏa để phát triển đô thị mới, và nhờ sở hữu diện tích đất tương đối lớn, ông nhận được mức bồi thường đáng kể.

Sau khi bàn bạc với gia đình và cân nhắc kỹ, ông quyết định gửi toàn bộ số tiền vào một ngân hàng địa phương, chọn gói quản lý tài chính kỳ hạn 1 năm. Theo mô tả của nhân viên ngân hàng lúc đó, sản phẩm này mang lại lãi suất hấp dẫn, ước tính mỗi năm ông sẽ nhận khoảng 200.000 NDT (hơn 745 triệu đồng). Mục đích của ông Lộ rất rõ ràng: gửi ngắn hạn để vừa sinh lời, vừa kịp rút ra mua nhà mới cho gia đình.

Đúng thời điểm đáo hạn một năm, ông Lộ đến ngân hàng để rút cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, yêu cầu tưởng như bình thường này lại bị từ chối. Nhân viên thông báo tài khoản của ông đã bị “đóng băng” và chỉ có thể rút tiền sau… 2 năm nữa.

Choáng váng và bức xúc, ông Lộ cho biết ông chưa từng nhận được bất kỳ thông báo nào về việc gia hạn sản phẩm tài chính hay phong tỏa tài khoản. Ông yêu cầu được gặp quản lý cấp cao để làm rõ sự việc, nhưng nhân viên cho biết vị này đang đi công tác và hẹn ông quay lại sau vài ngày. Tuy nhiên, ngay cả khi trở lại đúng hẹn, ông Lộ vẫn không thể gặp quản lý.

Trong lúc đó, ngôi nhà mới mà gia đình ông đã thương lượng mua đang đến hạn đặt cọc. Một bên là số tiền lớn bị “chặn”, một bên là kế hoạch mua nhà có nguy cơ đổ vỡ, ông Lộ càng thêm lo lắng và giận dữ.

Không chấp nhận thông báo từ phía ngân hàng, ông Lộ đã chủ động liên hệ phóng viên và báo cáo sự việc với cảnh sát địa phương. Khi ông cùng gia đình, phóng viên và lực lượng chức năng quay lại ngân hàng, giám đốc chi nhánh mới chịu xuất hiện và mời họ vào phòng làm việc để giải thích.

(Ảnh minh họa)

Tại đây, giám đốc chi nhánh cho biết: người phụ trách lập hồ sơ cho ông Lộ vào thời điểm đó đã nghỉ việc, khiến quá trình bàn giao giấy tờ gặp chậm trễ. Ngân hàng thừa nhận có sự thiếu sót trong việc thông báo cho khách hàng. Tuy nhiên, điều khiến gia đình ông Lộ sửng sốt hơn cả là nhân viên giao dịch khi ấy đã tự ý nâng cấp sản phẩm quản lý tài chính của ông từ kỳ hạn 1 năm lên 3 năm.

Giám đốc giải thích thêm, với sản phẩm mới, khách hàng chỉ được nhận đủ lãi nếu gửi đúng 3 năm và trong thời gian ấy, tiền sẽ bị phong tỏa. Vì thế, ông Lộ không thể rút tiền khi chưa đến thời hạn đã đặt ra.

Cảm thấy lời giải thích không hợp lý và quyền lợi bị xâm phạm, ông Lộ quyết định gửi đơn kiện lên tòa án địa phương. Ông yêu cầu ngân hàng phải hoàn trả toàn bộ số tiền gốc và phần lãi như cam kết ban đầu, để gia đình kịp tiến độ mua nhà.

Sau khi tiếp nhận vụ án, tòa án tiến hành nhiều phiên xét xử và hòa giải. Cuối cùng, tòa tuyên ngân hàng phải trả lại toàn bộ 5 triệu NDT (khoảng 18,6 tỷ đồng) mà ông Lộ đã gửi. Tuy nhiên, ông sẽ không được nhận khoản lãi tương ứng do sản phẩm tài chính đã bị làm sai lệch từ khâu giao dịch ban đầu, và phần trách nhiệm này thuộc về phía ngân hàng.

Ngân hàng chấp nhận phán quyết, đồng thời thừa nhận lỗi vì không kiểm soát chặt chẽ nhân viên, dẫn đến việc khách hàng chịu thiệt thòi. Sau đó, họ đã xử lý hồ sơ để hoàn trả đủ 5 triệu NDT cho ông Lộ.

Dù vụ việc đã được giải quyết và điều tra cho thấy nguyên nhân chính xác đến từ nhân viên cũ đã nghỉ việc. Tuy nhiên, phía ngân hàng vẫn phải chịu tổn thất và ảnh hưởng không nhỏ. Nhằm trấn an và lấy lại niềm tin khách hàng, ngân hàng tại tỉnh Quảng Tây cho biết sẽ điều chỉnh mức lãi suất ưu đãi cho một số sản phẩm và siết chặt quy trình kiểm soát nhân viên giao dịch.

Về phần mình, ông Lộ chia sẻ ông rút ra bài học lớn, dù giao dịch ở ngân hàng có tiếng hay quen thuộc cũng cần đọc kỹ hợp đồng, yêu cầu bản sao giấy tờ rõ ràng và kiểm tra định kỳ tài khoản để đảm bảo quyền lợi cho bản thân.