Truyền thông Trung Quốc mới đây đồng loạt đưa tin về một người đàn ông họ Vương đến từ Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông phải nhập viện do uống trà sữa mỗi ngày.

Theo thông tin được đăng tải, anh Vương nhập viện sau khi bị đau đầu và ngất xỉu. Kết quả kiểm tra cho thấy các mạch máu tĩnh mạch nội sọ của anh Vương bị tắc nghẽn, áp lực nội sọ tối đa một lần là hơn 300, cao hơn 50% so với giá trị tối đa bình thường.

Các bác sĩ chẩn đoán anh Vương bị thuyên tắc tĩnh mạch nội sọ, với phần tĩnh mạch trong nội sọ bị tắc lên đến 15cm. Anh Vương sau đó đã được các bác sĩ tiến hành lấy cục máu đông trong hộp sọ thông qua phương pháp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu.

Người đàn ông bị đau đầu và ngất xỉu, phải nhập viện phẫu thuật do mắc sai lầm nghiêm trọng khi uống trà sữa. Ảnh minh họa

Sau hôm phẫu thuật, anh Vương đã tỉnh lại. Dù các triệu chứng đã thuyên giảm, anh vẫn phải nằm viện 19 ngày và tiếp tục điều trị y tế sau khi về nhà, dự kiến phải mất khoảng 6 tháng mới có thể hoàn toàn hồi phục sức khỏe.



Theo bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân ở quận Bảo An (Thâm Quyến), anh Vương chịu nhiều áp lực trong công việc, thường xuyên phải làm việc ngoài giờ nên hay uống trà sữa. Người nhà cho biết đây là thức uống yêu thích của anh Vương, mỗi ngày anh uống ít nhất 1 cốc, có ngày uống tới 10 cốc.

Đặc biệt, anh Vương uống rất ít nước, gần như mỗi lần khát đều uống trà sữa, coca. Việc này khiến độ nhớt của máu tăng lên, dần dần hình thành huyết khối xoang tĩnh mạch nội sọ.

6 tháng trở lại đây, anh Vương bị suy giảm trí nhớ rõ rệt, luôn có cảm giác mệt mỏi, thường xuyên bị đau đầu, tinh thần kém và xuất hiện một số bệnh lý khác. Thế nhưng, anh Vương lại không mấy để tâm, cuối cùng bị ngất đi và phải nhập viện phẫu thuật.

Trà sữa hiện là một trong những thức uống khoái khẩu của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, việc uống quá nhiều trà sữa có thể dẫn đến những ảnh hưởng nguy hiểm đối với sức khỏe.

Béo phì

Trà sữa chứa lượng đường và calo vô cùng lớn. Thành phần chủ yếu của thức uống này là kem béo trộn với bột trà và phụ gia, buộc cơ thể phải hấp thụ nhiều chất béo bão hòa, dẫn đến tăng cân nhanh chóng.

Thiếu dinh dưỡng

Cơ thể mập mạp hơn sau khi uống nhiều trà sữa không phải là do nhận được nhiều chất dinh dưỡng. Nếu so sánh với sữa bình thường, sữa trong trà sữa có ít canxi, vitamin A, vitamin B, vitamin D và protein hơn. Do đó, trà sữa sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng.

Tăng nguy cơ vô sinh

Một trong những tác hại của việc uống quá nhiều trà sữa là tăng nguy cơ vô sinh. Thành phần chủ yếu của các loại trà sữa là dầu thực vật hydro hóa, một loại axit béo có dạng trans. Loại axit này sẽ làm suy giảm hormone ở nam giới dẫn đến giảm chất lượng tinh trùng. Phụ nữ cũng phải đối mặt nguy cơ vô sinh hoặc ung thư và các bệnh tim mạch khác.

Uống quá nhiều trà sữa có thể dẫn đến những ảnh hưởng nguy hiểm đối với sức khỏe.. Ảnh minh họa

Gây mất ngủ



Trà đen – loại trà được dùng để pha trà sữa chứa nhiều caffeine. Uống quá nhiều trà sữa, nhất là vào thời điểm chiều tối khiến cơ thể phải dung nạp quá nhiều caffeine. Điều này có thể trở thành nguyên nhân gây ra tình trạng trằn trọc, mất ngủ.

Gây tổn thương gan, thận

Một số cửa hàng trà sữa có thể vì lợi nhuận mà dùng các loại hóa chất phẩm màu khác nhau thay vì sử dụng bột trà tự nhiên để pha chế.

Nếu uống quá nhiều hoặc lượng phụ gia được thêm vào quá ngưỡng an toàn thì sức khỏe của bạn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Cụ thể, khi được tích tụ trong thời gian, các phụ gia đó sẽ là gánh nặng của gan và thận, làm suy giảm chức năng của các bộ phận này.

Táo bón

Trà chứa chất theophylline có tác dụng giải độc cơ thể, làm dịu tâm trí, thư giãn cơ bắp và cải thiện lưu lượng máu rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc dung nạp quá nhiều theophylline từ trà sữa có thể khiến bạn bị mất nước dẫn đến táo bón.

Ngộ độc

Nếu vô tình uống phải trà sữa chế biến không hợp vệ sinh và sử dụng nguyên liệu kém chất lượng, bạn có nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm. Do đó, bạn nên hạn chế uống trà sữa không rõ nguồn gốc.

Một số lời khuyên của các chuyên gia khi uống trà sữa:

- Học cách từ bỏ thói quen uống trà sữa dần dần nếu thực sự không thể thiếu trà sữa mỗi ngày.

- Yêu cầu các cửa hàng giảm đường cho cốc trà sữa.

- Nên mua size nhỏ thay vì size lớn.

- Chỉ uống trà sữa tối đa 2 lần/tuần.

- Chọn thương hiệu trà sữa uy tín với thương hiệu rõ ràng, nguồn gốc kiểm duyệt.

- Tích cực tập thể dục đều đặn mỗi ngày để giúp kiểm soát cân nặng, ngăn ngừa thừa cân và béo phì.