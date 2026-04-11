Người đàn ông lương 65 triệu "cầu cứu" vì vợ tương lai sống quá chill, thế này bao giờ mới mua được nhà?

Trong quan niệm truyền thống, một người đàn ông lương cao lại sẵn sàng làm hết việc nhà thường được coi là "báu vật". Thế nhưng, đằng sau vỏ bọc hoàn hảo đó, đôi khi lại là một bài toán kinh tế đầy toan tính khiến người trong cuộc phải ngẹt thở. Câu chuyện của một thanh niên 30 tuổi với mức lương 65 triệu đồng đang tìm cách "đẩy" bạn gái lương 8,5 triệu đồng thăng tiến để cùng mua nhà đang trở thành tâm điểm tranh cãi về tiêu chuẩn chọn bạn đời hiện nay.

Nguyên văn tâm sự:

" Em năm nay 30 tuổi, lương 65 triệu, bạn gái em 28 tuổi lương 8,5 triệu. Em thì ngày nào cũng cố gắng làm việc, phát triển. Bạn gái em đi làm thì cứ chill chill nhẹ nhàng không có nhu cầu thăng tiến, cũng như phát triển. Em cũng khuyên nhiều lần, đầu tư cho học ngoại ngữ để kiếm việc khác, mà bạn gái em cứ vậy rồi lại cho qua. Em có dự định mua nhà mà với tình hình này em thấy hơi khó khăn. Anh chị nào có kinh nghiệm động viên bạn gái/vợ kiếm thêm thu nhập không giúp em với. Chứ cứ như này để ổn định thì đến bao giờ...

Em và cô ấy quen nhau cũng lâu, em chưa từng để cô ấy làm bất cứ việc gì một mình, nhà cửa dọn dẹp, nấu ăn, bất cứ điều gì nhé. Với một đứa như em, em hy vọng bạn gái em cố gắng hơn thôi, ở giai đoạn còn trẻ còn cố gắng được thì mình nên phát triển một thứ gì đó hơn là sống nhẹ nhàng chill chill vậy".

Sự mâu thuẫn trong mô hình "nuôi công chúa để đi đánh trận"

Góc nhìn thẳng thắn cho thấy nhân vật chính đang rơi vào một nghịch lý tự thân. Anh ta tự hào vì đã bao bọc bạn gái đến mức "chưa từng để cô ấy làm bất cứ việc gì một mình", nhưng lại bất mãn khi cô ấy mang tâm thế hưởng thụ đó vào sự nghiệp.

Khi một người phụ nữ được hưởng đặc quyền không phải lo toan việc nhà lẫn kinh tế (vì mức lương của bạn trai đã gấp gần 8 lần), họ mặc nhiên rơi vào trạng thái "ngủ đông" về ý chí. Bạn không thể vừa xây một lồng kính chắn mọi giông bão, vừa đòi hỏi đóa hoa bên trong phải có sức chống chọi của cây đại ngàn.

Với mức chênh lệch 65 triệu và 8,5 triệu, kể cả cô gái có nỗ lực tăng thu nhập lên gấp đôi, con số đó vẫn là "muối bỏ bể" so với giá trị một căn nhà tại đô thị lớn. Thực chất, chàng trai đang không tìm kiếm tình yêu, anh ta đang tìm kiếm một đối tác góp vốn cho dự án bất động sản của cuộc đời mình.

Vấn đề của 2 bạn là khác nhau về lối sống, quan điểm và định hình tương lai.

Khi đàn ông gánh hết việc nhà, phụ nữ có quá nhiều thời gian để "chill". Hãy thử để cô ấy đối mặt với sự bộn bề của cuộc sống, lúc đó nhu cầu kiếm tiền để thuê giúp việc hoặc cải thiện chất lượng sống mới thực sự phát sinh. Đừng dùng 65 triệu của mình để làm thước đo đạo đức nghề nghiệp cho một người có xuất phát điểm và tư duy khác biệt. Một là anh đủ bản lĩnh để mua nhà một mình và nuôi cô ấy như cách anh đang làm; hai là anh nên tìm một "nữ cường nhân" cùng quan điểm sống. Đừng bắt một con mèo nhà phải có tư duy của hổ rừng.

"Bẫy tài chính" sau những bữa cơm ngon

Ảnh minh họa

Đừng vội mừng khi gặp một người đàn ông làm hết việc nhà và lương cao, nếu anh ta luôn miệng nhắc về việc bạn phải "cố gắng hơn". Nó thể hiện ở các mặt sau:

Sự đầu tư có điều kiện: Đây là kiểu đàn ông xem phụ nữ là một "dự án đầu tư". Anh ta bỏ công chăm sóc bạn hôm nay để thu về một người vợ có năng lực tài chính tương đương trong tương lai. Khi bạn không đạt "KPI" thăng tiến, bạn sẽ trở thành mục tiêu của sự chỉ trích và coi thường.

Áp lực từ sự hàm ơn: Việc anh ta làm hết việc nhà sẽ trở thành cái cớ để anh ta áp đặt định hướng sự nghiệp lên bạn. Bạn sẽ luôn sống trong cảm giác tội lỗi: "Anh ấy đã tốt thế rồi, mình không kiếm được tiền là mình sai".

Lời khuyên: Sự ổn định tài chính của riêng bạn là quan trọng, nhưng hãy phát triển vì bản thân bạn. Tuyệt đối không để mình biến thành một "món nợ" trong lộ trình mua nhà của một người đàn ông luôn đặt con số lên trên cảm xúc.

Mua nhà là một cột mốc nhưng hạnh phúc là một hành trình. Nếu ngay từ khi bắt đầu, người đàn ông đã nhìn vào mức lương 8,5 triệu của bạn gái để lo lắng cho tương lai, thì căn nhà ấy sau này dù có sang trọng đến đâu, cũng sẽ đầy rẫy những bảng tính chi li và sự ngột ngạt của những kỳ vọng thực dụng.

Trong hôn nhân, người ta cần một người bạn đời để thấu hiểu, chứ không phải một kế toán để đối soát bảng lương hằng tháng.