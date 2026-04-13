Người đàn ông lao xuống sông cứu sống người mẹ ôm con nhỏ nhảy cầu tự tử

Đức Ngọc |

Phát hiện người mẹ ôm con nhỏ nhảy xuống sông Lam tự tử, người đàn ông đã lao xuống dòng nước chảy xiết cứu sống 2 người.

Sáng 13-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Vạn An (tỉnh Nghệ An), cho biết địa phương đang tổ chức biểu dương, động viên anh Nguyễn Trọng Khánh (trú xóm Hà Long, xã Vạn An) vì hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy cấp.

Người đàn ông dũng cảm cứu sống mẹ con nhảy cầu tự tử tại Nghệ An - Ảnh 1.

Anh Khánh bị thương sau khi cứu sống hai mẹ con. Ảnh: N. Đàn

Trước đó, vào tối 12-4, tại khu vực cầu Nam Đàn (xã Vạn An), nhiều người dân phát hiện một phụ nữ trẻ bế theo con trai khoảng 5 tuổi bất ngờ trèo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông Lam.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến những người xung quanh không kịp phản ứng.

Phát hiện có người nhảy cầu tự tử, anh Nguyễn Trọng Khánh đã lập tức lao xuống dòng nước sâu, chảy xiết phối hợp cùng một số người dân tiếp cận, đưa hai mẹ con vào bờ.

Nhờ được cứu kịp thời, cả hai mẹ con đều giữ được tính mạng. Sau khi lên bờ, người phụ nữ gần như suy sụp, ôm chặt con và bật khóc trong sự xúc động của những người chứng kiến.

Người đàn ông dũng cảm cứu sống mẹ con nhảy cầu tự tử tại Nghệ An - Ảnh 2.

Người dân hỗ trợ đưa hai mẹ con lên bờ. Ảnh: N. Đàn

Được biết, trong quá trình cứu hai mẹ con, anh Khánh bị vật sắc cứa vào chân, người dân đã nhanh chóng đưa anh Khánh đến cơ sở y tế xử lý vết thương ngay sau đó.

