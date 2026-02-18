Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu thuê người đến tận nhà chăm sóc thú cưng tăng trưởng mạnh mẽ. Một người đàn ông tại Thượng Hải, Trung Quốc cùng đội ngũ của mình đã hoàn thành hơn 2.000 đơn hàng trong vòng 20 ngày, thu về khoản lợi nhuận từ việc cho mèo ăn lên tới 160,000 nhân dân tệ (khoảng 565 triệu đồng).

Theo truyền thông đưa tin, Hoàn Thông (sinh năm 1991) là một người làm việc trong ngành thú cưng đã có 9 năm kinh nghiệm với dịch vụ chăm sóc mèo tại nhà. Trong dịp Tết năm nay, tính cả khoảng thời gian trước và sau Tết tổng cộng hơn 20 ngày, anh và đội ngũ đã thực hiện khoảng 2,000 đơn hàng. Trong đó, cá nhân anh tự mình đảm nhận khoảng 1.000 đơn, cùng với 4 nhân viên khác hỗ trợ nhu cầu chăm sóc thú cưng của những người ở lại Thượng Hải.

Hoàn Thông chia sẻ rằng, khi mới vào nghề cách đây 9 năm, trong số khoảng 200 khách hàng thì chỉ có 12 người có nhu cầu chăm sóc mèo tại nhà, nhưng hiện nay nhu cầu này đã tăng gấp nhiều lần. Tại Thượng Hải, khách hàng của anh chủ yếu là những người từ nơi khác đến làm việc. Trong số các đơn hàng Tết năm nay, hơn 80% là khách hàng về quê ăn Tết và khoảng 10% là những người đi du lịch trái mùa.

Hoàn Thông cho biết, trong những ngày Tết, anh phải ra khỏi nhà từ 3 giờ sáng và bận rộn đến 10 giờ, thậm chí 11 giờ đêm. Trung bình mỗi ngày anh chỉ ngủ khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ, ngày cao điểm nhất có thể hoàn thành tới 55 đơn hàng. Mỗi đơn phục vụ kéo dài từ 10 đến 15 phút, bao gồm các công việc như dọn vệ sinh, thêm thức ăn thay nước mới, quan sát tình trạng sức khỏe của mèo, cũng như kiểm tra cửa sổ, thiết bị điện và mang rác đi đổ. Những yêu cầu thêm như cho uống thuốc, cắt móng tay... nếu không quá phức tạp đều được anh thực hiện miễn phí.

Về giá cả, Hoàn Thông cho biết anh kiên trì theo đuổi phân khúc trung và cao cấp: khu vực Gia Định có giá 60 đến 80 nhân dân tệ một lần (khoảng 210.000 - 280.000 đồng), các khu vực khác là 100 nhân dân tệ một lần (khoảng 350000 đồng), những nơi xa hơn hoặc số lượng mèo nhiều hơn sẽ có giá 200 nhân dân tệ một lần (khoảng 700.000 đồng). Mức giá này đã được anh giữ nguyên suốt 9 năm qua.

Hoàn Thông nói thêm rằng, dù giá thị trường đã bị ép xuống chỉ còn 20 đến 30 nhân dân tệ mỗi đơn, nhưng vẫn có rất nhiều khách hàng trung thành lựa chọn dịch vụ của anh. So với 270 khách hàng của năm ngoái, dịp Tết năm nay anh đã nhận hơn 320 đơn, tăng trưởng 18% và dự kiến khi kết thúc kỳ nghỉ Tết mức tăng trưởng sẽ đạt 25%. Riêng thu nhập từ việc chăm sóc mèo tại nhà dự kiến sẽ đạt mức 160.000 nhân dân tệ (khoảng 565.000.000 đồng).

