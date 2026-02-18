Trong tháng 1 âm lịch năm Bính Ngọ 2026 (tháng Canh Dần), sự kết hợp giữa hành Mộc của tháng và hành Hỏa của năm tạo nên cục diện "Mộc hỏa thông minh", giúp 4 con giáp sau đây có vận trình tài lộc rực rỡ, giàu có bậc nhất. Hãy xem trong đó có bạn không và cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp nhé.

1. Con giáp tuổi Tuất (Tam Hợp: Dần – Ngọ – Tuất)

Theo tử vi học, tuổi Tuất là con giáp hưởng lợi lớn nhất từ bộ khung Tam Hợp, giúp tài vận của họ trở nên hanh thông và sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ một cách bất ngờ. Nếu biết tích cóp, con giáp này có thể để ra một khoản kha khá để lo cho tương lai hoặc đầu tư.

(Ảnh minh họa)

- Chi tiết giàu có: Con giáp bản mệnh dễ dàng gặt hái thành quả từ các khoản đầu tư cũ và nhận được những cơ hội kinh doanh "vàng" từ quý nhân. Tiền bạc đổ về túi tuổi Tuất từ nhiều nguồn, bao gồm cả lương thưởng và lợi nhuận kinh doanh bất ngờ.

- Cách tối ưu: Tuổi Tuất có thể cân nhắc việc đặt một vật phẩm bằng gốm sứ màu vàng hoặc nâu tại bàn làm việc để kích hoạt hành Thổ bản mệnh, giúp giữ tiền chặt chẽ. Nên thực hiện các giao dịch lớn vào ngày có địa chi Dần hoặc Ngọ để tăng tỉ lệ thành công.

2. Con giáp tuổi Hợi (Nhị Hợp: Dần – Hợi)

Mối quan hệ Nhị Hợp với tháng Giêng giúp người tuổi Hợi trở thành đón nhận nguồn năng lượng thịnh vượng, cát khí dồi dào, làm gì cũng có người nâng đỡ, trợ giúp, tiền bạc dư dả.

(Ảnh minh họa)

- Chi tiết giàu có: Vận tài lộc của con giáp tuổi Hợi gắn liền với lộc trời ban, thường là những khoản tiền bất ngờ như trúng số, quà biếu hoặc những hợp đồng béo bở tìm đến tận cửa. Đây là thời điểm lý tưởng để con giáp này mở rộng quy mô kinh doanh hoặc chuyển hướng đầu tư mới.

- Cách tối ưu: Tuổi Hợi có thể cân nhắc việc sử dụng ví tiền hoặc phụ trang màu xanh dương hoặc đen để tăng cường thủy khí, rất tốt cho bản mệnh. Việc phát tâm từ thiện hoặc mừng tuổi người già ngay đầu tháng sẽ giúp bạn "mở kho tích đức", thu hút tài lộc bền vững.

3. Con giáp tuổi Ngọ (Tháng khởi sắc – Tam Hợp)

Dù là năm tuổi nhưng tháng Giêng lại mang đến cho con giáp tuổi Ngọ sự tự tin và danh tiếng đỉnh cao, giúp tiền bạc tỉ lệ thuận với uy tín. Hãy nắm bắt thời cơ tuyệt vời trong năm Bính Ngọ - năm bản mệnh của mình để kiếm tiền nhé.

(Ảnh minh họa)

- Chi tiết giàu có: Nhờ cát tinh Tướng Tinh và Kim Quỹ chiếu rọi, bạn sở hữu khả năng lãnh đạo xuất chúng và khả năng quản lý tài chính tuyệt vời. Tiền bạc đến từ các vị trí quản lý hoặc các ý tưởng sáng tạo độc đáo được thị trường đón nhận mạnh mẽ.

- Cách tối ưu: Tuổi Ngọ có thể cân nhắc việc đặt một chậu cây xanh tươi tốt ở hướng Đông Nam phòng làm việc để "Mộc sinh Hỏa", giúp năng lượng sáng tạo của họ luôn dồi dào. Ngoài ra, tuổi Ngọ luôn nhớ hãy giữ thái độ khiêm tốn để quý nhân luôn sẵn lòng đồng hành.

4. Con giáp tuổi Mùi (Lục Hợp với năm & Cát tinh hỗ trợ)

Tuổi Mùi cũng là con giáp bước vào tháng 1 âm với sự che chở của đại cát tinh Nguyệt Đức, giúp mọi rắc rối về tiền bạc trước đó đều được giải quyết êm đẹp. Tài lộc của họ cứ thế mà ngày càng hanh thông và đầy ắp hơn.

(Ảnh minh họa)

- Chi tiết giàu có: Bản mệnh có duyên với các công việc liên quan đến giao tiếp, nghệ thuật hoặc dịch vụ. Thu nhập của bạn tăng trưởng nhờ sự khéo léo và khả năng thấu hiểu khách hàng, dẫn đến những khoản hoa hồng hoặc doanh thu vượt mức mong đợi.

- Cách tối ưu: Tuổi Mùi hãy cân nhắc việc mang theo vật phẩm phong thủy hình Ngựa (Ngọ) bằng đá quý để tăng cường sức mạnh Lục Hợp. Việc trang trí nhà cửa rực rỡ bằng tông màu nóng như đỏ, cam sẽ giúp bạn hấp thụ tối đa hỏa khí mang lại phú quý của năm.

* Lời khuyên chung: Để giữ vững vận may này, cả 4 con giáp nói trên nên chọn giờ hoàng đạo để khai xuân và tránh tranh cãi về chuyện tiền bạc trong những ngày đầu tháng. Chúc các bạn một mùa xuân an vui, thắng lợi và thành công!

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.