Ai mà khiến cho Chi Pu dạt dào cảm xúc như vậy?

Trên trang cá nhân, Chi Pu vừa đăng tải loạt ảnh chụp cùng Tuấn Trần tại rạp chiếu phim kèm dòng chia sẻ đầy hào hứng. Nữ ca sĩ không ngần ngại gọi tên nam diễn viên họ Trần là "thủ phạm" khiến mình mất kiểm soát cảm xúc: "2 từ XUẤT SẮC dành cho TRẠI GIAM HẠNH PHÚC. Ngồi trong rạp vừa khóc vừa cười như dở người. Cái anh tên Tuấn họ Trần cụ thể là Tuấn Trần trong hình lấy đi của tôi không biết bao nhiêu nước mắt nhé". Để tăng thêm độ tin cậy cho lời khen của mình, Chi Pu còn hài hước khẳng định bộ phim "rất rất là đáng xem không vì quan hệ mà khen đâu ạ".

Chi Pu chia sẻ trải nghiệm sau khi xem Trại Giam Hạnh Phúc

Ngay bên dưới bài đăng, Tuấn Trần cũng nhanh chóng để lại bình luận tương tác theo đúng tinh thần nhân vật trong phim: "Ui đọc review muốn rớt nước mắt, Thầy Phúc cám ơn em với nhóm bạn đã tới thăm nuôi thầy, tặng mỗi bé 1 nhành hoa Tường Vi". Được biết, ngày premiere phim, Chi Pu đã đến sự kiện để ủng hộ Tuấn Trần.

Chi Pu ủng hộ Tuấn Trần ra mắt phim mới

Màn tung hứng tự nhiên giữa hai nghệ sĩ khiến người hâm mộ thích thú. Đằng sau lời cảm ơn của Tuấn Trần là một vai diễn đang nhận được nhiều sự quan tâm trong những phản hồi đầu tiên về Trại Giam Hạnh Phúc. Không chỉ Chi Pu, nhiều khán giả sau các suất chiếu sớm cũng nhắc đến nhân vật thầy Phúc như một điểm chạm cảm xúc của bộ phim.

Trong Trại Giam Hạnh Phúc, Tuấn Trần đảm nhận vai Võ Hồng Phúc, một thầy giáo vốn hiền lành, tốt bụng nhưng cuộc đời bất ngờ rẽ sang hướng khác sau biến cố liên quan đến việc bảo vệ em gái. Trong lúc muốn cứu người thân, Phúc gây ra án mạng và phải trả giá bằng bản án tù. Từ một người quen với bục giảng, anh buộc phải bước chân vào môi trường hoàn toàn xa lạ, những luật lệ ngầm, sự phân cấp giữa các phạm nhân và bạo lực luôn hiện hữu.

Tuấn Trần trong vai thầy giáo Phúc, phải vào tù vì gây án mạng ngoài ý muốn

Tại trại giam, Phúc được đưa vào buồng số 9, nơi tập trung nhiều phạm nhân có cá tính và hoàn cảnh khác nhau. Anh phải đối diện với những người bạn tù như Chính (Tiến Luật), Thuận (La Thành), Điền (Hoàng Phi), Minh Hữu (Gi A Nguyễn), Bách Khoa (Khuyến Dương) và đặc biệt là Long Đầu Bò (Lương Thế Thành) - một phạm nhân sừng sỏ, luôn nuôi ý định trả thù Phúc. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa anh và Tú (Ma Ran Đô), người quản giáo nghiêm khắc, nguyên tắc cũng trở thành một tuyến truyện đáng chú ý.

Không có lợi thế về sức mạnh hay sự lọc lõi như những người xung quanh, Phúc nhẫn nhịn, giữ lại phần lương thiện của mình giữa môi trường khắc nghiệt. Sự tử tế của người thầy giáo dần tạo ra những thay đổi trong buồng giam, khiến những con người từng có quá khứ và lỗi lầm khác nhau bắt đầu biết đồng cảm, chia sẻ và nhìn nhận lại bản thân. Trong khi đó, em gái Phúc cũng phải tự mình đối diện với cuộc sống nhiều thử thách khi không còn anh trai ở bên.

Với Tuấn Trần, vai thầy giáo Phúc tiếp tục cho thấy một màu sắc diễn xuất khác của nam diễn viên. Không phải một chàng trai hào hoa hay gai góc, Phúc là người đàn ông luôn phải đấu tranh giữa bản năng sinh tồn và mong muốn giữ gìn những điều tốt đẹp bên trong mình. Nhân vật đòi hỏi Tuấn Trần thể hiện sự chuyển biến tâm lý qua nhiều trạng thái: từ ngơ ngác, lạc lõng khi mới bước chân vào tù đến nhẫn nhịn, đau đớn và quyết liệt trước những biến cố.

Đúng như tên gọi, Trại Giam Hạnh Phúc không chỉ tập trung vào những góc khuất gai góc phía sau song sắt mà còn khai thác tình người, tình thân và cơ hội làm lại cuộc đời. Tác phẩm đan xen những tình huống hài hước, tréo ngoe với các lát cắt tâm lý giàu cảm xúc, tạo nên hành trình vừa có tiếng cười vừa có những khoảnh khắc khiến người xem nghẹn ngào như trải nghiệm mà Chi Pu chia sẻ. Đây cũng là lý do bộ phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ những khán giả đầu tiên, đặc biệt ở khả năng cân bằng hai sắc thái bi và hài.