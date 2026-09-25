Người đàn ông hơn 70 tuổi lên núi cắt cỏ rồi mất tích, 16 giờ sau cảnh sát tìm thấy ở nơi không ai ngờ

Một người đàn ông hơn 70 tuổi bất ngờ mất liên lạc tại vùng núi Gia Nghĩa, Đài Loan (Trung Quốc), mở ra cuộc tìm kiếm kéo dài suốt đêm.

Người đàn ông mất liên lạc, cảnh sát tìm kiếm xuyên đêm

Một vụ tìm kiếm người mất tích vừa xảy ra tại huyện Gia Nghĩa, Đài Loan (Trung Quốc), sau khi một người đàn ông ngoài 70 tuổi đi làm công việc cắt cỏ ở vùng núi nhưng đến tối vẫn không trở về nhà.

Theo Taiwan Good News, người đàn ông mang họ Chen, sống tại xã Zhuqi, huyện Gia Nghĩa. Ngày 18/9, ông được thuê đến làng Ruili, thuộc thị trấn Meishan, để cắt cỏ. Đây là khu vực miền núi với nhiều sườn dốc và những địa điểm khá hẻo lánh.

Đến chiều cùng ngày, vợ ông Chen nhận thấy chồng vẫn chưa trở về. Bà nhiều lần gọi điện nhưng không có người trả lời. Do chồng đã lớn tuổi và có vấn đề về tim mạch, người phụ nữ càng lo lắng khi trời tối dần mà vẫn không nhận được bất kỳ thông tin nào.

Đến khuya, gia đình quyết định trình báo cảnh sát.

Một người đàn ông ngoài 70 tuổi đi làm công việc cắt cỏ ở vùng núi nhưng đến tối vẫn không trở về nhà. (Ảnh: LTN)

Sau khi nhận tin, Đồn cảnh sát Luman thuộc Chi nhánh cảnh sát Zhuqi lập tức triển khai tìm kiếm. Vị trí từ điện thoại di động cho thấy người đàn ông có khả năng vẫn đang ở khu vực Ruili. Cảnh sát địa phương sau đó phối hợp với người dân rà soát vùng núi trong đêm.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 19/9, lực lượng tìm kiếm phát hiện chiếc xe tải nhỏ mà ông Chen sử dụng.

Tuy nhiên, người đàn ông không có mặt trong xe cũng như khu vực ngay xung quanh.

Chiếc xe trở thành manh mối quan trọng. Từ vị trí này, cảnh sát mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc các con đường miền núi, sườn dốc và những nơi ông Chen có thể đã đi qua. Việc tìm kiếm kéo dài suốt đêm nhưng vẫn chưa có kết quả.

Mãi đến khoảng 8 giờ sáng, khi lực lượng chức năng đang rà soát khu Youyelin thuộc làng Ruili, một âm thanh yếu ớt bất ngờ thu hút sự chú ý.

Đó là tiếng kêu cứu phát ra từ khu vực phía sau một căn nhà.

Mãi đến khoảng 8 giờ sáng, khi lực lượng chức năng đang rà soát khu Youyelin thuộc làng Ruili, một âm thanh yếu ớt bất ngờ thu hút sự chú ý. (Ảnh: LTN)

Các sĩ quan đứng trên sườn dốc liên tục gọi lớn để xác định phương hướng. Sau khi nghe thấy tiếng đáp lại, họ phải vòng xuống phía sau căn nhà để tiếp cận vị trí phát ra âm thanh.

Tại đây, lực lượng tìm kiếm cuối cùng cũng phát hiện ông Chen.

Người đàn ông đang nằm trong một con mương phía dưới sườn dốc, nơi rất khó quan sát nếu chỉ tìm kiếm từ đường hoặc khu vực phía trước ngôi nhà. Theo cảnh sát, ông vẫn tỉnh táo nhưng cơ thể đã trở nên rất yếu sau nhiều giờ mắc kẹt.

Mắc kẹt khoảng 16 giờ giữa khu vực hẻo lánh

Qua trao đổi ban đầu, lực lượng chức năng xác định tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 18/9.

Trong lúc làm việc, ông Chen không may trượt ngã từ sườn dốc xuống con mương phía sau căn nhà. Vị trí xảy ra sự cố khá hẻo lánh, trong khi thời điểm đó chủ nhà không có mặt. Người đàn ông không thể tự thoát ra ngoài và cũng không thể liên lạc được với gia đình.

Tính từ thời điểm gặp nạn đến khi được phát hiện vào khoảng 8 giờ sáng hôm sau, ông đã mắc kẹt khoảng 16 giờ.

Ngay sau khi xác định vị trí, cảnh sát thông báo cho lực lượng cứu hỏa. Nhân viên cứu hộ của Trạm cứu hỏa Meishan nhanh chóng đến hiện trường và phối hợp đưa ông Chen ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong lúc làm việc, ông Chen không may trượt ngã từ sườn dốc xuống con mương phía sau căn nhà. (Ảnh: LTN)

Một nguồn tin khác cho biết ông có một số vết trầy xước trên cơ thể nhưng vẫn tỉnh táo. Sau khi được sơ cứu, người đàn ông được chuyển bằng xe cứu thương đến Bệnh viện Dalin Tzu Chi để điều trị. Các thông tin sau đó cho biết ông không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Sau sự việc, Chi nhánh cảnh sát Zhuqi khuyến cáo người dân khi làm nông, cắt cỏ hoặc hoạt động ở vùng núi cần chú ý địa hình, hạn chế đi một mình vào những nơi xa khu dân cư và nên luôn mang theo thiết bị liên lạc.

Đặc biệt, nếu người thân bất ngờ mất liên lạc trong hoàn cảnh có nguy cơ xảy ra sự cố, gia đình nên sớm thông báo cho lực lượng chức năng. Trong trường hợp của ông Chen, việc định vị điện thoại, tìm được chiếc xe và tiếp tục tìm kiếm xuyên đêm đã giúp lực lượng cứu hộ thu hẹp phạm vi, trước khi tiếng kêu cứu yếu ớt cuối cùng dẫn họ đến đúng vị trí.

Theo Taiwan Good News, BCC News, CTi News