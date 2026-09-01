HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người đàn ông giơ tay suốt 53 năm giải thích lý do sẽ không bao giờ hạ xuống

Hoàng Hà/VTC News
|

Amar Bharati giơ tay phải lên trời suốt 53 năm không chỉ để thử thách bản thân mà còn thể hiện khát vọng hòa bình và phản đối bạo lực toàn cầu.

Amar Bharati (81 tuổi) là nhà tu khổ hạnh sống tại Ấn Độ. Vào năm 1973, khi mới 28 tuổi, ông quyết định sẽ cống hiến hết mình cho con đường tu tập. Khi trăn trở tìm kiếm phương cách tốt nhất để đạt được cảnh giới này, ông đã lựa chọn một quyết định vô cùng khắc nghiệt là luôn luôn giữ cho cánh tay phải của mình hướng thẳng lên trời.

Sau hơn nửa thế kỷ liên tục giơ cao cánh tay phải lên không trung, người đàn ông Ấn Độ vẫn chưa hề muốn dừng hành động kỳ lạ này lại.

Rất nhiều người gửi thắc mắc làm thế nào mà ông có thể đi ngủ trong tư thế tay kỳ quặc như vậy. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian quá dài trôi qua, ở thời điểm hiện tại, cơ thể ông đã hoàn toàn mất khả năng hạ cánh tay phải xuống.

Người đàn ông giơ tay suốt 53 năm giải thích lý do sẽ không bao giờ hạ xuống - Ảnh 1.

Amar Bharati giơ tay phải suốt 53 năm qua.

“Tôi không mưu cầu điều gì quá to tát. Tại sao con người chúng ta lại phải chiến đấu với nhau, tại sao lại có quá nhiều sự thù hận và hằn thù đến vậy? Tôi chỉ muốn toàn thể người dân Ấn Độ được sống trong hòa bình. Tôi muốn cả thế giới này được sống trong bình yên”, Bharati chia sẻ.

Hành động giơ cao cánh tay qua đầu chính là hình thức phản đối riêng biệt của ông chống lại bạo lực cùng các cuộc xung đột diễn ra trên toàn thế giới. Đồng thời cũng là cách để ông thể hiện trọn vẹn đức tin sâu sắc của mình. Có thể, khi nào thế giới không còn chiến tranh, ông sẽ hạ tay xuống.

Qua những bức ảnh thực tế, có thể thấy cánh tay của ông Bharati dường như đã teo tóp và mất toàn bộ khối lượng cơ bắp. Bên cạnh đó, ông cũng không hề cắt móng tay kể từ năm 1973, khiến chúng mọc dài và xoắn lại thành những đường xoắn ốc hướng về phía khuôn mặt.

TIN LIÊN QUAN

Các báo cáo trước đây cho biết ông Bharati đã phải trải qua những cơn đau đớn thể xác vô cùng dữ dội trong 2 năm đầu tiên. Tuy nhiên sau giai đoạn đó, cánh tay phải của ông bắt đầu mất dần mọi cảm giác và toàn bộ cơ bắp trên tay cũng dần bị thoái hóa hoàn toàn.

“Nếu bạn cố tình hạ bàn tay của Bharati xuống, bạn sẽ gây ra cho ông ấy một nỗi đau thực sự, không chỉ về mặt thể xác mà còn về mặt tinh thần. Bởi ông tin rằng nghi thức chào vĩnh cửu của mình thực sự đang góp phần thúc đẩy hòa bình cho thế giới”, truyền thông tại Ấn Độ nhận định.

Bharati đã trở thành một nhân vật được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ông không phải là người duy nhất tại Ấn Độ thực hiện các kỳ tích khắc nghiệt như vậy. Nơi đây từng ghi nhận một người đàn ông khác đã không hề ngồi xuống trong suốt hơn 10 năm sau khi nguyện cống hiến hết mình cho thần Shiva. Cơ thể của người này đã phải chịu đựng những ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng từ quyết định đó.

Công bố hình ảnh bất ngờ của nghi phạm vụ nữ du học sinh Trung Quốc bị sát hại do camera an ninh ghi lại
Tags

Hòa Bình

bạo lực

tu khổ hạnh

giơ tay

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Honda ra mắt xe tay ga 160cc giá 56 triệu đồng, trang bị ngang ngửa SH

Honda ra mắt xe tay ga 160cc giá 56 triệu đồng, trang bị ngang ngửa SH

01:35
Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

01:20
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại