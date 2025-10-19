Người đàn ông đến từ “hành tinh song song” với hộ chiếu của quốc gia không tồn tại đã làm gì sau khi cầm dao tự sát tại tòa án Tokyo?

John Allen Kuchar Zegrus — một cái tên dường như đã trở thành nguyên mẫu cho những huyền thoại đô thị đầy kịch tính về lữ khách vượt không gian, nhưng thực chất, câu chuyện của ông là một vụ án có thật về kẻ lừa đảo quốc tế và tài liệu giả mạo đã gây xôn xao dư luận Nhật Bản những năm 1960. Được giới truyền thông Nhật Bản thời bấy giờ đặt biệt danh là “Người Đàn Ông Bí Ẩn” ( Mystery Man ), Zegrus đã tạo nên một bí ẩn dai dẳng, khiến người ta tranh cãi mãi về danh tính và nguồn gốc thực sự của ông.

Người đàn ông đến từ quốc gia không tồn tại

Câu chuyện gây cấn về John Zegrus (còn được gọi là John Ziggler hay Zieglass trong một số tài liệu) thực chất bắt đầu vào năm 1960 (một số nguồn tin nhầm lẫn là năm 1954, nhưng các báo cáo xác thực hơn chỉ ra năm ông bị bắt là 1960) tại một sân bay ở Nhật Bản. Vào thời điểm đó, một người đàn ông da trắng, râu rậm, tự xưng là Zegrus, đã trình diện tại quầy nhập cảnh. Zegrus được cho là ăn mặc chỉnh tề, có khả năng nói tiếng Pháp trôi chảy và biết một chút tiếng Nhật, cùng một số ngôn ngữ khác. Ngoại hình ban đầu của ông ta không có gì đáng ngờ, ngoại trừ một chi tiết kinh hoàng: chiếc hộ chiếu mà ông ta đưa ra.

Chiếc hộ chiếu này trông có vẻ hợp lệ với nhiều con dấu đi lại, thậm chí bao gồm cả con dấu của Nhật Bản, nhưng nó được cấp bởi một quốc gia có tên là “Liên hiệp Vương quốc Taured” hoặc “Tuarid” . Vấn đề nằm ở chỗ: Taured/Tuarid không hề tồn tại trên bất kỳ bản đồ hay quả địa cầu nào.

Cuốn hộ chiếu gây rùng mình

Taured ở đâu?

Khi được các quan chức nhập cư Nhật Bản tra hỏi, Zegrus đã giữ vững câu chuyện của mình. Ông ta khẳng định Taured là quê hương của mình, thậm chí còn chỉ vào khu vực nơi quốc gia này lẽ ra phải tọa lạc trên bản đồ—khu vực Andorra , nằm giữa Pháp và Tây Ban Nha.

Các nhà chức trách bắt đầu tiến hành điều tra. Zegrus khai rằng ông là một doanh nhân đang trên đường tới Tokyo để tham dự một cuộc họp công việc, và ông mang theo tiền từ nhiều quốc gia châu Âu có thật. Tuy nhiên, sự việc không chỉ dừng lại ở chiếc hộ chiếu giả. Trong quá trình điều tra, các nhà chức trách phát hiện ra Zegrus còn sử dụng séc giả để rút tiền tại Nhật Bản.

Một tài liệu khác còn cho rằng Zegrus tự xưng là “người Ethiopia nhập tịch” và là “đặc vụ tình báo” của Đại tá Nasser (Gamal Abdel Nasser, Tổng thống Ai Cập). Chiếc hộ chiếu giả mạo của ông ta được đóng dấu như thể được cấp tại Tamanrasset , một nơi mà ông ta nói là thủ đô của "Taured" nằm ở phía nam sa mạc Sahara. Điều này dấy lên giả thuyết cho rằng “Taured” có thể là cách viết sai chính tả của người Tuareg (một nhóm dân tộc Sahara) hoặc địa danh Tamanrasset (một thành phố có thật ở Algeria).

"Người đàn ông bí ẩn" đã trở thành một truyền thuyết đô thị

Kết cục kịch tính

Sau một thời gian điều tra, câu chuyện về người đàn ông đến từ "quốc gia không tồn tại" dần hé lộ bản chất thực. Các báo cáo sau này, bao gồm cả một bài báo trên tờ The Province của Vancouver (Canada) vào năm 1960 , đã xác nhận danh tính của Zegrus là một kẻ lừa đảo có tiếng . Ông ta bị cáo buộc đã tự tạo ra chiếc hộ chiếu chấn động này, bao gồm cả việc “tạo ra một quốc gia, một thủ đô, một dân tộc và một ngôn ngữ” để gây ấn tượng với các quan chức và phục vụ cho mục đích đi lại xuyên quốc gia mà không bị nghi ngờ. Các báo cáo cho rằng ông đã sử dụng tài liệu giả mạo này để đi lại qua Trung Đông trước khi bị sự "thận trọng của người Nhật" lật tẩy.

Vụ việc được đưa ra xét xử tại tòa án Tokyo. John Zegrus bị kết án một năm tù giam vì tội danh làm giả tài liệu và lừa đảo (sử dụng séc giả).

Trong một hành động tuyệt vọng và kịch tính tột độ ngay sau khi nghe bản án được phiên dịch, Zegrus đã cố gắng tự sát ngay trong phòng xử án. Ông ta dùng một mảnh kính vỡ được giấu kín để tự cắt vào cổ tay, tuyên bố: “Tôi sẽ tự sát!” Ông ta ngay lập tức được đưa đến bệnh viện gần đó để cấp cứu.

Sau khi chấp hành xong bản án, Zegrus đã bị trục xuất khỏi Nhật Bản. Ông ta được ghi nhận đã đến Hong Kong (Trung Quốc). Vợ ông, lúc đó khoảng 30 tuổi, cũng bị trục xuất về Hàn Quốc .

Những huyền thoại hư ảo

Tuy nhiên, có một phiên bản hư cấu đã biến tấu câu chuyện của Zegrus một cách phi thường. Phiên bản này (thường gắn nhầm sự việc xảy ra vào năm 1954 ) kể rằng sau khi bị bắt, Zegrus được giữ lại tại một khách sạn dưới sự giám sát của hai lính canh, nhưng biến mất không dấu vết vào sáng hôm sau, mặc dù phòng ông ở trên tầng cao và không có cách nào thoát ra ngoài.

Những câu chuyện như vậy đã hoàn toàn hư cấu hóa vụ án có thật, biến Zegrus thành “người du hành từ vũ trụ song song” hay “người đến từ Taured” bí ẩn, người đã "trượt" trở lại không gian của mình. Trang snopes.com đã xác nhận rằng câu chuyện hoang đường về sự biến mất và người đến từ chiều không gian khác là phiên bản thêu dệt, lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về kẻ lừa đảo John Allen Kuchar Zegrus .

Bất chấp những huyền thoại đã tồn tại, thông tin thực tế về John Zegrus (John Allen Kuchar Zegrus) cho thấy ông là một kẻ lừa đảo tinh vi đã tự tạo ra một bộ nhận dạng quốc gia hoàn chỉnh để phục vụ cho các chuyến đi của mình, và cuối cùng đã bị luật pháp Nhật Bản trừng phạt. Số phận cuối cùng của ông ta sau khi bị trục xuất không được ghi lại rõ ràng, nhưng sự kiện của ông đã để lại một dấu ấn đậm nét trong văn hóa đại chúng, trở thành một ví dụ kinh điển về cách mà một sự thật về tội phạm làm giả tài liệu có thể được biến tấu thành một trong những bí ẩn xuyên không gian nổi tiếng nhất trên internet.

