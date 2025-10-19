Thu nhập trung bình của 9,5 triệu người dân TP.HCM (trước sáp nhập) là bao nhiêu triệu đồng/tháng?

Đáp án đúng là: B. GRDP đạt khoảng 63,2 tỷ USD và GRDP bình quân khoảng 14,6 triệu đồng/người/tháng
Giải thích: GRDP của TP.HCM năm 2025 dự kiến đạt 63,2 tỷ USD, với dân số khoảng 9 triệu người. GRDP bình quân đầu người được tính bằng cách chia GRDP cho tổng dân số, sau đó quy đổi sang VND. Kết quả cho thấy GRDP bình quân đầu người của TP.HCM khoảng 14,6 triệu đồng/người/tháng. Đây là giá trị tổng sản phẩm kinh tế bình quân mà mỗi người dân đóng góp hoặc thụ hưởng trong năm.
Đáp án đúng là: C. Thu nhập thực tế của người dân TP.HCM là 6,51 triệu đồng/người/tháng
Giải thích: Theo Khảo sát Mức sống dân cư năm 2024 của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người thực tế của TP.HCM là 6,51 triệu đồng/tháng. Đây là mức thu nhập mà người dân thực sự nhận được từ công việc và các nguồn thu nhập khác. Sự khác biệt này so với GRDP bình quân đầu người cho thấy mức sống thực tế của người dân không thể đạt được như giá trị kinh tế tổng thể mà thành phố sản xuất.
Đáp án đúng là: D. Mức lương của người lao động thấp hơn mức chi tiêu cần thiết
Giải thích: Dù GRDP và thu nhập bình quân đầu người của TP.HCM tương đối cao, chi phí sinh hoạt tại thành phố này lại rất lớn, theo số liệu từ Numbeo. Một gia đình 4 người tại TP.HCM cần chi khoảng 44,2 triệu đồng/tháng cho cuộc sống cơ bản. Điều này tạo ra một áp lực tài chính lớn cho nhiều gia đình, nhất là đối với người lao động có thu nhập không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt.