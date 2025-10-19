Thu nhập trung bình của 9,5 triệu người dân TP.HCM (trước sáp nhập) là bao nhiêu triệu đồng/tháng?

Câu hỏi 1/3 Hỏi 1: GRDP của TP.HCM năm 2025 dự kiến đạt bao nhiêu và làm sao để tính được GRDP bình quân đầu người của thành phố này? A GRDP đạt khoảng 58,6 tỷ USD và GRDP bình quân khoảng 12 triệu đồng/người/tháng B GRDP đạt khoảng 63,2 tỷ USD và GRDP bình quân khoảng 14,6 triệu đồng/người/tháng C GRDP đạt 50 tỷ USD và GRDP bình quân khoảng 20 triệu đồng/người/tháng D GRDP đạt 70 tỷ USD và GRDP bình quân khoảng 18 triệu đồng/người/tháng Đáp án đúng là: B. GRDP đạt khoảng 63,2 tỷ USD và GRDP bình quân khoảng 14,6 triệu đồng/người/tháng Giải thích: GRDP của TP.HCM năm 2025 dự kiến đạt 63,2 tỷ USD, với dân số khoảng 9 triệu người. GRDP bình quân đầu người được tính bằng cách chia GRDP cho tổng dân số, sau đó quy đổi sang VND. Kết quả cho thấy GRDP bình quân đầu người của TP.HCM khoảng 14,6 triệu đồng/người/tháng. Đây là giá trị tổng sản phẩm kinh tế bình quân mà mỗi người dân đóng góp hoặc thụ hưởng trong năm.

TP.Hồ Chí Minh. (Ảnh: Báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính)

Câu hỏi 2/3 Hỏi 2: Mặc dù GRDP bình quân đầu người của TP.HCM rất cao, thu nhập thực tế của người dân TP.HCM hiện nay là bao nhiêu? A Thu nhập thực tế của người dân TP.HCM là 10 triệu đồng/người/tháng B Thu nhập thực tế của người dân TP.HCM là 7 triệu đồng/người/tháng C Thu nhập thực tế của người dân TP.HCM là 6,51 triệu đồng/người/tháng D Thu nhập thực tế của người dân TP.HCM là 15 triệu đồng/người/tháng Đáp án đúng là: C. Thu nhập thực tế của người dân TP.HCM là 6,51 triệu đồng/người/tháng Giải thích: Theo Khảo sát Mức sống dân cư năm 2024 của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người thực tế của TP.HCM là 6,51 triệu đồng/tháng. Đây là mức thu nhập mà người dân thực sự nhận được từ công việc và các nguồn thu nhập khác. Sự khác biệt này so với GRDP bình quân đầu người cho thấy mức sống thực tế của người dân không thể đạt được như giá trị kinh tế tổng thể mà thành phố sản xuất.