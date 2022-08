Ai Là Triệu Phú là một gameshow nổi tiếng toàn cầu suốt hàng chục năm qua. Tại Mỹ, phiên bản với tên gọi Who Wants To Be A Millionaire của đài ABC đã phát sóng từ năm 1999 đã thu hút lượng lớn người xem suốt hơn 2 thập kỷ.



Ai cũng biết việc vượt qua được 15 câu hỏi của chương trình là vô cùng khó khăn. Thậm chí tại Việt Nam, đến nay vẫn chưa từng có ai trở thành triệu phú.

Thế nhưng với phiên bản Mỹ, ngay từ năm đầu tiên, Who Wants To Be A Millionaire đã tìm được người chiến thắng, rinh về nhà giải thưởng 1 triệu USD (hơn 22 tỷ đồng). Sau khi trừ thuế, người chơi vẫn nhận được 600.000 USD - một số tài sản khổng lồ thời bấy giờ, đủ để họ sống thoải mái lâu dài.

Người đàn ông lập nên thành tích đáng nể đó là John Carpenter, sinh năm 1967, một nhân viên thuế lúc đó 31 tuổi đến từ bang Massachusetts. Với việc là người đầu tiên thắng giải cao nhất của chương trình, anh tất nhiên trở nên toàn quốc, được phóng viên xếp hàng phỏng vấn suốt thời gian dài.

Thế nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến anh nhân viên văn phòng nổi tiếng đến tận bây giờ.

John Carpenter không chỉ vượt qua 15 câu hỏi hóc búa của chương trình mà còn vượt qua một cách ấn tượng đến mức chưa ai trên thế giới có thể lặp lại. Suốt 14 câu hỏi đầu, người chơi hoàn toàn không sử dụng bất kỳ quyền trợ giúp nào.

Và đến câu hỏi cuối cùng, khi không khí trường quay đang vô cùng căng thẳng, sau khi nghe MC đọc câu hỏi, John mới lần đầu dùng quyền trợ giúp là gọi điện cho người thân.

John Carpenter là người chơi rất thông minh, nhanh chóng vượt qua toàn bộ câu hỏi

Thế nhưng khi kết nối được với bố mình ở đầu dây bên kia thì toàn bộ khán giả đều phải ngỡ ngàng. Người chơi tự tin tuyên bố: "Thực ra con không cần sự trợ giúp của bố đâu. Con gọi chỉ để cho bố biết con trai của bố sắp trở thành triệu phú rồi".

Tuyên bố chắc nịch của John càng khiến giây phút công bố đáp án cuối cùng thêm hồi hộp. Và trong sự vỡ òa của cả trường quay, đáp án anh chọn là chính xác. Người đàn ông này đã chinh phục 15 câu hỏi không hề dễ từ chương trình mà hoàn toàn không cần ai trợ giúp.

Khoảnh khắc John Carpenter giành được chiến thắng

Việc chiến thắng cũng giúp John lập kỷ lục là người đầu tiên giành được số tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử gameshow của Mỹ lúc bấy giờ. Hơn 20 năm đã trôi qua, rất nhiều người cũng đã thành triệu phú trong gameshow quốc dân này nhưng John Carpenter vẫn mãi là một huyền thoại.

Vài năm gần đây, cái tên của người đầu tiên chiến thắng Ai Là Triệu Phú Mỹ lại trở nên viral một lần nữa nhờ mạng xã hội. Đoạn clip ghi lại thời điểm John trả lời câu thứ 15 một cách cực kỳ ấn tượng đạt hàng triệu lượt xem trên các kênh như YouTube.

John Carpenter đã trở thành triệu phú năm 31 tuổi chỉ sau một đêm. Thế nhưng mọi người khá bất ngờ khi biết sau khi giàu có và nổi tiếng, anh không thay đổi cách sống của mình, vẫn tiếp tục làm việc tại Cơ quan Thuế vụ Mỹ.

"Đó tất nhiên là cả một núi tiền, nhưng tôi sống ở New England và không thể dựa vào số tiền đó mà sống cả đời", John chia sẻ với Washington Post năm 1999.

John Carpenter thu về khoảng 600.000 USD tiền thưởng

John sau đó cũng không hề lựa chọn lối sống thượng lưu, triệu phú. Anh tiết lộ ngay cả khi có khoản tiền lớn trong tay, vợ chồng mình vẫn chỉ đi ăn nhà hàng một tháng một lần, thậm chí nhà hàng lựa chọn cũng không được quá đắt đỏ. Vợ chồng Carpenter dù thế nào cũng không quen được lối sống thượng lưu.

Vào năm 2009, khi trả lời phỏng vấn tờ New Haven Register, John cho biết món tiền năm đó chiến thắng không giúp ông đổi đời. Tất cả những gì anh mua sau chương trình là một chiếc xe ô tô mới. Số tiền còn lại được tích góp, tiết kiệm với mục đích chính là đầu tư cho việc học tập của con trai anh. Gia đình, bạn bè thân thiết xung quanh cũng không coi anh là triệu phú.

Khi đi ăn uống, anh và mọi người vẫn chia hóa đơn như bình thường. Bên cạnh đó, dù không sống theo kiểu thượng lưu nhưng cặp đôi Carpenter cũng rất tích cực làm từ thiện, quyên góp cho cộng đồng.

Vợ chồng Carpenter vẫn sống như cũ sau khi có khoản thưởng kếch sù

Nhắc về trải nghiệm đã qua vào 23 năm trước, người chiến thắng Ai Là Triệu Phú đầu tiên của nước Mỹ cho biết: "Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ vậy. Tôi là người có chút thông minh mà thôi".

Hình ảnh John Carpenter hiện tại

Nguồn: Washington Post