Chỉ trong vài phút sau khi hoàn tất giao dịch, tài khoản của một người đàn ông bất ngờ ghi nhận khoản tiền hơn 5,95 tỷ đồng . Không phải trúng thưởng hay đầu tư mạo hiểm, số tiền này đến từ việc bán 28 món vàng miếng và trang sức được mua dần trong suốt 15 năm , chủ yếu để tặng vợ và dành cho con gái.

Nhân vật chính trong câu chuyện là anh Vương (41 tuổi, tên đã thay đổi), hiện làm việc tại thành phố Lâu Để, Hồ Nam, Trung Quốc.

Người đàn ông này đã mua nhiều thiết kế vàng khác nhau để tặng vợ trong suối 40 năm bên nhau. Ảnh minh họa.

Câu chuyện được anh chia sẻ với truyền thông vào ngày 21/1 và nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Theo chia sẻ của anh Vương, năm 2011 , khi kết hôn, anh mua bộ “tam kim” - ba món vàng truyền thống - làm sính lễ cho vợ. Từ đó, việc mua vàng dần trở thành một thói quen.

“Gần như mỗi năm vào dịp kỷ niệm ngày cưới , tôi lại mua cho vợ một món vàng, coi như vừa là quà, vừa là để dành” , anh nói.

Đến năm 2016 , khi con gái chào đời, anh tiếp tục duy trì thói quen này theo cách khác: mỗi dịp sinh nhật con , anh mua một phần vàng để tích lũy lâu dài cho con. Suốt nhiều năm, số vàng này được giữ nguyên, chưa từng bán ra , bất chấp giá vàng có lúc lên xuống.

Lần gần nhất anh Vương mua vàng là vào sinh nhật 40 tuổi của vợ hồi năm ngoái. Tính đến thời điểm hiện tại, gia đình anh đang sở hữu 28 món vàng , gồm cả vàng miếng và trang sức .

Tổng số tiền đầu tư ban đầu được anh ghi chép cẩn thận trong một ứng dụng theo dõi tài sản, ước tính hơn 650.000 nhân dân tệ ( khoảng 2,3 tỷ đồng).

Khi giá vàng tăng mạnh trong thời gian gần đây, anh quyết định bán toàn bộ số vàng này.

Chỉ trong khoảng 10 phút sau khi hoàn tất giao dịch , tài khoản của anh ghi nhận số dư tăng lên hơn 1 triệu nhân dân tệ tiền lãi (khoảng hơn 3,75 tỷ đồng).

Ảnh minh họa.

Tổng giá trị số vàng sau khi bán đạt khoảng 1,65 triệu nhân dân tệ (khoảng 5,95 tỷ đồng ), tương ứng mức tỷ suất sinh lời gần 160% so với số vốn ban đầu.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến bình luận. Không ít người cho rằng đây là một cách tích lũy tài sản “đôi đường”: vừa mang giá trị tinh thần cho gia đình, vừa là khoản đầu tư dài hạn hiệu quả .

Một cư dân mạng bình luận: “Tặng vàng cho vợ là cho cảm xúc, giữ vàng cho con là cho tương lai. Đến lúc bán ra lại có lãi lớn, đúng là quá khôn ngoan.”

Trước những lời khen “đàn ông xứ Hồ Nam chiều vợ”, anh Vương chỉ chia sẻ ngắn gọn: “Gia đình hòa thuận là nền tảng để mọi thứ phát triển ổn định. Ở đâu cũng có người biết yêu thương vợ con.”

Bên cạnh sự ngưỡng mộ, câu chuyện cũng khiến nhiều người… tiếc nuối. Không ít ý kiến thừa nhận từng cho rằng vàng lỗi thời, kém thời trang , nên đã bỏ lỡ cơ hội tích lũy khi giá còn thấp.

“Ngày trước tôi còn chê vàng trông quê, thích bạch kim hơn. Giờ nhìn lại thì chỉ biết hối hận”, một người bình luận.

Ảnh minh họa.

Từ một thói quen rất đời thường - mua vàng làm quà cho vợ con , câu chuyện của anh Vương cho thấy giá trị của việc tích lũy bền bỉ theo thời gian. Khi thị trường biến động, chính những lựa chọn tưởng chừng giản dị ấy lại mang về khoản tài sản hàng tỷ đồng , chỉ trong vài phút giao dịch.

Nguồn: Sina