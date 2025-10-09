Ý tưởng bất ngờ

Trên mặt biển tĩnh lặng thuộc đảo Đông Sơn, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), có 1 căn biệt thự nổi đặc biệt, được ví như “ốc đảo giữa đại dương”. Công trình này không nối liền đất liền mà lặng lẽ đứng riêng như một hòn đảo nhỏ, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chủ nhân ngôi nhà là anh Hải Tịch, 1 người địa phương vốn nổi tiếng với tình yêu biển cả và niềm đam mê câu cá.

Một ngày năm 2018, khi đang ngồi ăn cơm cùng người bạn là kiến trúc sư – Đổng Tân Mãnh, anh Hải buột miệng nói: “Nếu có thể xây 1 căn nhà ngay trên mặt biển, để ngắm sóng, câu cá, thư giãn thì tuyệt biết bao.”

Lời nói tưởng chừng bốc đồng ấy cuối cùng đã được thực hiện. Anh Tịch quyết định chi tới 4 triệu NDT (khoảng 14,7 tỷ đồng), xây dựng căn biệt thự nổi rộng 600 m².

Căn biệt thự trên biển của anh Hải Tịch

Trước thắc mắc về sự bất tiện khi đến đây, anh cho biết: “Thực ra, nhà tôi cách bến tàu gần nhất chỉ khoảng 3km, cách đất liền chừng 400m. Lái xe đến bến, sau đó đi thuyền cao tốc khoảng 10 phút là tới.”

Ngôi nhà giữa biển khơi

Ngôi nhà được xây dựng trực tiếp trên biển, nền như boong tàu nổi, mất hơn 1 năm rưỡi mới hoàn thiện.

Khi thuyền cập vào biệt thự, việc đầu tiên là cố định neo buộc. Ngay sau đó sẽ nhìn thấy khoảng sân hiên rộng lớn. Căn nhà có 2 hướng hiên chính, để dù gió thổi chiều nào, vẫn luôn có một khoảng không gian ngoài trời thích hợp để ngồi ngắm cảnh.

Hình ảnh của căn biệt thự

Ví dụ vào mùa đông, khi gió tây bắc thổi mạnh, phần boong phía trước phòng khách có thể chắn gió. Dù gió cấp 5–6, mọi người vẫn có thể ngồi ngoài trời thoải mái. Ngoài ra, còn có một quầy bar bán ngoài trời, phù hợp cho những buổi tiệc nướng hoặc lẩu vào những ngày mưa.

Bên trong nhà, phòng khách và phòng ăn được thiết kế liên thông, toàn bộ tường ngoài làm bằng kính lớn sát sàn, mở ra tầm nhìn hướng biển. Anh còn lắp đặt 1 hệ thống âm thanh cao cấp, để vừa ngắm sóng biển vừa thưởng thức âm nhạc.

Anh Hải Tịch và vợ đều thích nấu nướng, họ sẽ cùng nhau chuẩn bị bữa ăn và quây quần bên bàn tiệc. Vì vậy, thiết kế phòng bếp cũng rất được chú trọng.

Hai bên phòng ăn được bố trí 2 phòng ngủ, đều có tầm nhìn hướng biển. Trong đó, phòng ngủ chính còn có thêm 1 ban công nhỏ – nơi có thể đón gió và ngắm hoàng hôn.

Từ chốn riêng tư thành khách sạn nổi độc nhất

Ban đầu, căn nhà chỉ phục vụ bản thân và bạn bè. Nhưng sau khi nhiều người muốn đến thăm, anh quyết định biến nó thành khách sạn nổi trên biển. Thay vì hợp tác với các nền tảng đặt phòng, gia đình anh chỉ muốn tiếp đón những người thực sự hiểu và trân trọng trải nghiệm này.

Phản hồi của du khách tích cực đến mức chính anh phải giữ sẵn vài phòng cho mình. Trước đây, bữa tối sẽ do đầu bếp chế biến, nhưng sau đó anh Hải Tịch đã thay đổi: chủ nhà chuẩn bị nguyên liệu sẵn, để khách tự tay nấu nướng, từ BBQ đến lẩu, như một cách tạo niềm vui và gắn kết gia đình, bạn bè.

Quy định duy nhất dành cho du khách là không được xả rác xuống biển. Anh chia sẻ thêm: “Nếu một ngày chúng tôi thải ra 1kg rác, thì tôi sẽ cố gắng vớt lại 10kg rác ngoài khơi để bù đắp.”

Ngoài ra, anh còn thuê thêm vùng biển lân cận, từng bước khôi phục hệ sinh thái. Anh chia sẻ thêm, ký ức tuổi thơ của mình là những ngày biển trong vắt và đẹp đẽ, vì vậy anh muốn biển được trả lại vẻ tinh khôi ấy.

Chốn tĩnh lặng để suy ngẫm về cuộc đời

Vì lí do công việc và sự thuận tiện, gia đình anh không thể ở xuyên suốt trong căn biệt thự này. Mỗi tuần, gia đình anh sẽ dành vài ngày ra đây sinh sống và thư giãn.

Anh Hải Tịch chia sẻ rằng, việc ra đây sống giúp anh có thời gian thong thả, làm những điều mình yêu thích, cách biệt với thế giới và không cần buộc mình phải trò chuyện với ai. Cả gia đình cũng thường cùng nhau xem phim, trò chuyện, tận hưởng sự gắn kết giản dị.

“Tôi thấy cách sống này rất đáng. 30 năm tới, tôi vẫn sẽ tiếp tục như vậy. Bởi lẽ, có những việc nếu không làm ngay, sau này sẽ chẳng còn cơ hội nên tôi phải trân trọng nó”, anh khẳng định.

Theo The Papper