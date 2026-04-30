Người đàn ông “cao tuổi” nhất nước Mỹ tiết lộ bí quyết sống lâu: tuyệt đối nên tránh xa điều này

Nguyệt Hạ |

Ở tuổi 112, ông Luis Cano, người được xem là cao tuổi nhất tại Mỹ vẫn khẳng định mình “cảm thấy ổn”, đồng thời chia sẻ những nguyên tắc sống đơn giản nhưng đáng suy ngẫm.

Sinh năm 1914 tại Colombia, ông Cano chuyển đến New York vào thập niên 1990 cùng vợ, trước khi định cư tại New Jersey sau khi bà qua đời năm 2004. Hiện ông sống cùng hai người con và vẫn giữ tinh thần lạc quan dù tuổi đã rất cao.

Khi được hỏi về bí quyết trường thọ, ông chia sẻ ngắn gọn: “Đừng uống nhiều rượu, ngủ đủ giấc và không hút thuốc.” Theo ông, đây là những nguyên tắc cốt lõi giúp duy trì sức khỏe, điều mà giới y khoa cũng không ngừng nhấn mạnh.

Không chỉ dừng lại ở lối sống lành mạnh, ông Cano cho rằng yếu tố quan trọng khác để có một cuộc sống tốt đẹp là “cư xử đúng mực”. Theo nhiều người, quan điểm này đặc biệt đáng suy ngẫm trong bối cảnh xã hội hiện đại đầy biến động.

Hiện ông Luis Cano đang sống cùng hai người con. (Ảnh: FOX 5 New York)

Ở tuổi “xưa nay hiếm”, ông không còn hoạt động nhiều như trước, chủ yếu dành thời gian ngắm nhìn cuộc sống qua khung cửa sổ và theo dõi máy bay, một niềm đam mê ông đã theo đuổi suốt đời, hồi tưởng lại những chặng đường đã qua. Ngoài ra ông cũng yêu thích câu cá, một thú vui giúp ông giữ được sự bình yên và gần gũi với thiên nhiên.

Theo tổ chức nghiên cứu tuổi thọ LongeviQuest, ông Cano hiện đứng thứ 112 trong danh sách những người cao tuổi nhất thế giới. Dù không được học hành bài bản, ông đã từng phục vụ trong quân đội Colombia, tự gây dựng công ty xe buýt riêng và cùng vợ nuôi dạy 10 người con. Hiện tại, ông có thêm 5 chắt và 2 chút - một đại gia đình đông đúc mang lại niềm vui tuổi xế chiều.

Câu chuyện của ông Luis Cano cho thấy, đôi khi bí quyết sống lâu, sống khỏe không nằm ở những điều phức tạp mà bắt đầu từ chính những thói quen giản dị mỗi ngày.

Hoàng đế Quang Tự gào thét đau đớn trước khi chết: 100 năm sau, manh mối hé lộ từ thứ duy nhất còn lại này
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
