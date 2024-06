Người đàn ông bị sét đánh tử vong vì chọn sai chỗ trú mưa: Trời giông lốc nhất định phải tránh chỗ này

Khoảng 3h23 chiều ngày 29/3, ở Hải Nam, Trung Quốc, một người đàn ông mặc áo phông trắng đang ở ngoài thì trời bất chợt đổ cơn mưa lớn. Người này đã chạy đến dưới gốc cây lớn để tránh mưa. Đúng lúc này, một tia sét lóe lên, sau đó người đàn ông ngã xuống đất.

Có thể thấy từ nhiều video được cư dân mạng đăng tải, sau khi người đàn ông bị sét đánh ngã, những người xung quanh đã chạy đến giúp đỡ. Không lâu sau, xe cứu thương cũng có mặt tại hiện trường và đưa nạn nhân đến bệnh viện.



Vào ngày 30, truyền thông Trung Quốc đưa tin người đàn ông đó đã không may qua đời. Theo thông tin được đăng tải, nạn nhân 30 tuổi, quê ở Quảng Tây, Trung Quốc. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể người đàn ông đã được gia đình đưa về Quảng Tây.

Trên thực tế, đây không phải trường hợp đầu tiên có người qua đời vì bị sét đánh. Những tai nạn như thế này có nguy cơ xảy ra ở khắp mọi nơi. Vụ tai nạn này cũng một lần nữa nhắc nhở mọi người về việc trang bị kiến thức bảo vệ chính mình trong mùa mưa bão.

Trong những ngày thời tiết không ổn định, với những cơn mưa to bất chợt kèm theo sấm sét, việc trang bị kiến thức để phòng tránh sét là hết sức cần thiết. Khi có cảnh báo về giông bão, chúng ta cần lên kế hoạch để hạn chế ra ngoài, vì nhìn chung không gian trong nhà hay văn phòng, nơi làm việc, là an toàn tuyệt đối khi ngoài trời có sấm sét.

Trường hợp bạn đang ở ngoài trời và giông lốc, sấm sét xảy ra, bạn cần nhớ rõ các biện pháp dưới đây để tự bảo vệ bản thân.

Phải tránh xa các vật dẫn điện như cây cối cao và um tùm, tránh đứng trên các khu vực cao như gò, đồi; không đứng gần các cột điện hoặc dây điện; nếu mang vác hoặc kéo theo thiết bị lớn làm bằng kim loại cần tạm thời để ra xa người...

Khi trời mưa bão, giông lốc sẽ gây cho bạn không ít khó khăn, nguy hiểm khi di chuyển trên đường, đặc biệt là khi đi xe máy. Do vậy, cách an toàn nhất là trú mưa để đợi trời mưa ngớt thì đi tiếp. Nhưng bạn tuyệt đối không dừng xe dưới những gốc cây to hay cột điện.

Nếu bạn đang ở trong xe ô tô hoặc xe buýt, xe khách, tàu hỏa... thiết kế vốn đủ an toàn trước giông, sét, dù vậy không nên thò người ra ngoài và không chạm đến vỏ bọc kim loại ở ngoài của những phương tiện này...

Cuối cùng, đối với những nạn nhân không may bị sét đánh, cần nhanh chóng tiến hành các biện pháp sơ cứu cần thiết. Lưu ý, mọi hành động sơ cứu cần được thực hiện một cách chuẩn mực và sau đó nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời.



Chúng ta không thể kiểm soát thời tiết, nhưng việc trang bị kiến thức và kỹ năng phòng tránh sẽ giúp chúng ta hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương do sét đánh gây ra. Hãy luôn chủ động và cẩn trọng để bảo vệ chính mình và những người xung quanh bạn.

Tổng hợp