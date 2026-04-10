Người đàn ông 68 tuổi đến ngân hàng làm thủ tục rút số tiền 88.986.000 đồng, giao dịch viên lập tức báo công an

Theo công an tỉnh Nghệ An, khoảng 16h30 giờ ngày 02/4/2026, Công an xã Yên Thành nhận được tin báo của giao dịch viên Quỹ tín dụng chi nhánh Yên Thành về việc 1 khách hàng có biểu hiện lạ. Ông P.V.Đ, 68 tuổi tới làm thủ tục rút số tiền 88.986.000 đồng với những biểu hiện như bất an, lo lắng.

Nghi vấn có điều bất thường, Công an xã Yên Thành trương vào cuộc xác minh, qua đó phát hiện ông Đ bị đối tượng lạ mặt giả danh là “cán bộ Công an” gọi điện thoại gây áp lực. Đối tượng thông báo về việc ông Đ đang nợ số tiền 100 triệu đồng tại Ngân hàng Á Châu và bị hối thúc trả nợ, nếu không trả sẽ bị kiện lên cơ quan Công an. Đối tượng yêu cầu ông phải chuẩn bị tiền mặt để chuyển cho ngân hàng theo số tài khoản mà đối tượng cung cấp.

Khi ông Đ đang vay thêm tiền của hàng xóm để đủ 100 triệu chuyển cho đối tượng thì Công an xã Yên Thành kịp thời phát hiện, can thiệp, ngăn chặn, không để thiệt hại xảy ra. Sau khi được thông báo nội dung, tình hình vụ việc, người thân ông Đ rất vui mừng, phấn khởi, bày tỏ lòng cảm kích đến cán bộ, chiến sỹ Công an xã Yên Thành.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân: Cơ quan chức năng không làm việc chính thức qua điện thoại; người dân phải đề cao cảnh giác, luôn giữ bình tĩnh và không bị đánh lừa bởi áp lực tâm lý và đe dọa; không cung cấp thông tin cá nhân hay tiền bạc qua điện thoại; khi có người lạ gọi đến, tuyệt đối không chuyển tiền hay làm theo yêu cầu của đối tượng, đồng thời liên hệ ngay đến cơ quan Công an nơi cư trú.