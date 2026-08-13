Người đàn ông 60 tuổi lọt đề cử đẹp nhất thế giới: Mỗi năm vào sinh nhật lượng tìm kiếm Google tăng vọt

Bước sang tuổi 60, Chuando Tan vẫn hàng năm gây sốt nhờ vóc dáng phong độ thậm chí bước vào đề cử đẹp nhất thế giới năm 2026 cùng dàn sao trẻ khắp thế giới.

Hằng năm, danh sách đề cử "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" của TC Candler luôn thu hút rất nhiều sự bàn tán từ công chúng. Dẫu vậy, khi cái tên Chuando Tan xuất hiện trong bảng đề cử năm 2026, số đông cư dân mạng đều tỏ ra ủng hộ trước ngoại hình của người đàn ông nổi tiếng hack tuổi.

Theo đó, cứ mỗi dịp sinh nhật, mạng xã hội lại một lần nữa dậy sóng vì loạt ảnh mới mà quý ông người Singapore đăng tải, thậm chí lượt tìm kiếm về cái tên Chuando Tan trên Google cũng tăng vọt vào ngày này vì tính tò mò: Liệu người đàn ông sở hữu vóc dáng săn chắc, cơ bụng 6 múi cùng mái tóc đen dày kia có thực sự đã bước sang ngưỡng lục tuần?

Trong loạt ảnh đón tuổi 60 hồi tháng 3 năm nay, Chuando Tan khiến netizen không khỏi bất ngờ. Nhìn vào gu ăn mặc thời thượng, bờ vai vạm vỡ cùng gương mặt ít dấu vết thời gian, thật khó tin đây là một quý ông sinh năm 1966. Không ít bình luận từ người hâm mộ cho rằng nếu không biết trước thông tin, họ sẽ đoán anh chỉ tầm U40.

Trước khi trở thành một hiện tượng mạng xã hội vào năm 2017, Chuando Tan đã có một hành trình dài gắn bó với nghệ thuật. Gia nhập làng mẫu từ năm 16 tuổi, anh từng là gương mặt đắt giá của thời trang Singapore thập niên 80-90. Sau thời gian thử sức với vai trò ca sĩ, mỹ nam này rẽ hướng sang làm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cho đến ngày nay.

Cùng cộng sự thành lập công ty nhiếp ảnh ChuanDo & Frey và điều hành Ave Management, tên tuổi của anh đứng sau nhiều bộ ảnh sang trọng trên các tạp chí quốc tế, hợp tác cùng dàn sao như Janet Jackson, Angelababy hay Rita Ora. Sự nghiệp thành công cùng tư duy thẩm mỹ sắc sảo chính là nền tảng giúp quý ông này giữ vững thần thái cuốn hút qua hàng thập kỷ.

Nhiều trang báo lớn như New York Post, Daily Mail hay AsiaOne từng dành nhiều trang viết để nói về diện mạo của Chuando Tan. Bản thân nam nhiếp ảnh gia cũng từng chia sẻ trong cuốn sách xuất bản năm 2024 rằng vẻ ngoài hiện tại không chỉ đến từ yếu tố di truyền, mà là thành quả của một lối sống kỷ luật suốt nhiều thập kỷ. Anh đúc kết công thức giữ gìn vóc dáng của mình gói gọn trong nguyên tắc 70% từ chế độ dinh dưỡng và 30% từ sự vận động.

Để cụ thể hóa công thức này, Chuando Tan xây dựng cho mình lối sống kỷ luật duy trì suốt nhiều thập kỷ, xoay quanh 4 thói quen cốt lõi:

Đầu tiên, anh coi giấc ngủ là liệu pháp chống lão hóa tự nhiên quan trọng hàng đầu. Nam nhiếp ảnh gia luôn duy trì thói quen ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, thức dậy đúng giờ và hạn chế tối đa việc thức khuya. Một giấc ngủ sâu không chỉ giúp phục hồi cơ bắp và ổn định hormone, mà còn giữ cho khả năng trao đổi chất của cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất ngay cả khi đã bước sang tuổi 60.

Áp dụng kỷ luật vận động, Chuando Tan duy trì lịch tập gym khoảng 5 ngày một tuần với các bài tập kháng lực và nâng tạ truyền thống, dành trọn 2 ngày cuối tuần để cơ thể phục hồi. Ngoài ra, nhờ nền tảng là cựu vận động viên bơi lội thời đi học, anh vẫn duy trì thói quen bơi lội thường xuyên để nâng cao sự dẻo dai và sức bền.

Đối với dinh dưỡng, quý ông U60 đặc biệt ưu tiên nạp lượng lớn protein vào buổi sáng để bổ sung năng lượng. Bữa sáng của anh thường có trứng (có ngày lên đến 6 quả), sinh tố protein, kết hợp cùng yến mạch, bơ, mật ong và các loại hạt. Ngược lại, bữa trưa và bữa tối lại được tối giản với các món thanh nhẹ như ức gà hấp, cá nướng hoặc súp cá ăn kèm một ít cơm trắng. Ngay cả khi thưởng thức món cơm gà Hải Nam quen thuộc, anh cũng chủ động đổi phần cơm nấu mỡ gà sang cơm trắng để giảm lượng calo tích tụ.

Cuối cùng, để giữ cho vóc dáng luôn gọn gàng và tỷ lệ mỡ ở mức cực thấp, anh tuân thủ nghiêm ngặt việc ngừng ăn khoảng 5 đến 6 tiếng trước khi đi ngủ. Thói quen này giúp hệ tiêu hóa không phải làm việc quá tải vào ban đêm, ngăn ngừa tích trữ mỡ thừa và giúp cơ thể bước vào giấc ngủ trong trạng thái thư thái nhất.

Tuổi 60 gõ cửa không làm Chuando Tan già đi, mà chỉ làm phong phú thêm vẻ mặn mà, lịch lãm của một quý ông. Màn xuất hiện trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 chính là sự ghi nhận cho một biểu tượng nhan sắc không tuổi, người đã chứng minh cho hàng triệu người hâm mộ thấy rằng sự kỷ luật bản thân chính là chìa khóa duy trì phong độ vượt thời gian.

Ảnh: IGNV, TC Candler