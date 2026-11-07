Người đàn ông 54 tuổi tự học AI, làm phim ngắn hút 6,6 tỷ lượt xem: Hé lộ đội ngũ đứng sau gồm tài xế công nghệ, nội trợ, nhân viên văn phòng

Theo United Daily News, bộ phim mang tên “Vũ trang tiến vào triều đại nhà Tống” đã đứng đầu bảng xếp hạng đề xuất phim ngắn AI trên nền tảng Hongguo, thu hút 11,41 triệu lượt yêu thích. Người đứng sau dự án là Trương Hàn Sinh (Zhang Hansheng), 54 tuổi, người từng nhiều lần thất bại trong kinh doanh trước khi tìm thấy cơ hội mới nhờ công nghệ AI.

Hơn 1.000 tập phim ra mắt trong hơn 2 tháng

“Vũ trang tiến vào triều đại nhà Tống” ra mắt ngày 22/8. Theo Fast Technology, đến tuần đầu tháng 11, mùa đầu tiên của bộ phim vẫn nằm trong top 10 bảng xếp hạng phim ngắn được yêu thích nhất trên Red Fruit.

Chỉ trong hơn 2 tháng, series đã phát hành 10 mùa với tổng cộng khoảng 1.000 tập. Mỗi tập có thời lượng dưới 2 phút, phù hợp với hình thức xem nội dung ngắn trên các nền tảng trực tuyến.

Thành tích của bộ phim cũng đáng chú ý về lượng người xem. Theo số liệu được công bố, mùa phim có lượt xem cao nhất đạt 82,06 triệu. Mười mùa đầu tiên ghi nhận trung bình gần 50 triệu lượt xem mỗi mùa, trong khi tổng lượt xem trên toàn mạng đã vượt 6,6 tỷ.

Các nhân vật trong bộ phim ngắn AI “Vũ trang tiến vào triều đại nhà Tống” gây chú ý với tạo hình đẹp mắt, ngoại hình nổi bật và những cảnh phim được xây dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (Ảnh: life.tw)

Đằng sau những con số này là một quá trình sản xuất không giống cách làm phim truyền thống. Đội ngũ sáng tạo không có nền tảng chuyên nghiệp trong ngành điện ảnh và truyền hình, nhưng đã tận dụng AI để tham gia vào lĩnh vực vốn đòi hỏi nhiều nhân lực, kỹ năng và kinh nghiệm.

Người đàn ông 54 tuổi tìm cơ hội mới sau nhiều lần thất bại

Trước khi trở thành nhà sáng tạo phim ngắn AI, Trương Hàn Sinh từng thử sức khởi nghiệp ở nhiều lĩnh vực nhưng liên tục gặp thất bại. Trong quá trình tìm kiếm hướng đi mới, ông quyết định tự học công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Ông bắt đầu nghiên cứu công nghệ tạo hình ảnh bằng AI từ tháng 3/2025. Tên tài khoản trực tuyến “Old Eleven” của ông bắt nguồn từ số thứ tự khi còn là sinh viên. Từ quá trình tự học, ông từng bước xây dựng đội ngũ và tham gia sản xuất phim ngắn. “Vũ trang tiến vào triều đại nhà Tống” trở thành tác phẩm mang lại bước ngoặt đáng kể trong sự nghiệp của ông.

Theo United Daily News, thu nhập từ các bộ phim ngắn AI đã giúp Trương Hàn Sinh trả hết những khoản nợ cũ. Câu chuyện của ông gây chú ý bởi thành công đến ở tuổi 54, sau nhiều lần thất bại trong kinh doanh và khi ông bắt đầu tiếp cận một công nghệ mới.

Đội ngũ hơn 30 người không có nền tảng làm phim chuyên nghiệp

Theo Trương Hàn Sinh, nhóm sản xuất hiện có hơn 30 thành viên, trong đó 6 người thuộc nhóm nòng cốt trực tiếp thực hiện “Vũ trang tiến vào triều đại nhà Tống”.

Các thành viên có xuất thân khá đa dạng. Một số từng làm tài xế dịch vụ gọi xe, tài xế giao hàng bằng xe tải nhỏ; những người khác là bà nội trợ, người làm nghề bán buôn hoặc nhân viên văn phòng.

Họ sống rải rác tại Quảng Đông, An Huy, Hồ Bắc, Hà Bắc và nhiều địa phương khác của Trung Quốc. Nhóm chủ yếu phối hợp trực tuyến, trong đó nhiều người ban đầu tham gia dự án với tư cách cộng tác viên bán thời gian.

Điểm chung của họ là không được đào tạo chuyên nghiệp về điện ảnh và truyền hình. Đây cũng là yếu tố khiến bộ phim trở thành trường hợp đáng chú ý trong bối cảnh AI đang mở rộng khả năng tham gia sản xuất nội dung cho những người ngoài ngành.

Về hiệu quả thương mại, biên kịch chính Lý Triệu Hoa từng tiết lộ toàn bộ series có tổng vốn đầu tư hơn 1 triệu NDT, trong khi lợi nhuận thương mại cuối cùng vào khoảng 10 triệu NDT.

Ngày 5/11, Li Liang, Phó Chủ tịch Douyin, cũng công khai giới thiệu bộ phim và nhấn mạnh xuất thân không chuyên của nhóm sản xuất. Theo ông, đội ngũ này gồm những người làm các công việc bình thường, không có biên kịch hay nhân sự sáng tạo chuyên nghiệp.

Ông cho rằng AI đang giúp những người có năng lực sáng tạo từ nhiều tầng lớp xã hội có cơ hội trở thành người đứng sau các bộ phim ăn khách.

Từ một người đàn ông 54 tuổi từng gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh đến nhóm sáng tạo làm phim không có nền tảng chuyên nghiệp, câu chuyện của “Vũ trang tiến vào triều đại nhà Tống” cho thấy AI đang mở thêm cánh cửa cho lĩnh vực sản xuất nội dung. Công nghệ này không thay thế hoàn toàn năng lực sáng tạo, nhưng có thể giúp những người không có nền tảng chuyên nghiệp tiếp cận công việc trước đây vốn đòi hỏi nguồn lực lớn.

Nguồn: UDN, Eastmoney.com