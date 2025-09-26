Một buổi chiều yên ả tại khu dân cư Khlong Charoen (tỉnh Udon Thani, Thái Lan) bất ngờ biến thành cảnh tượng hỗn loạn khi một phụ nữ 60 tuổi từ Bangkok xuất hiện cùng vali quần áo, quyết tâm cưới một người đàn ông mà bà chưa từng quen biết.

Người phụ nữ được xác định là Mei Hua. Chiều 22/9, bà vượt hơn 600 km đến nhà anh Ta, 44 tuổi, cựu nhân viên ngân hàng. Với vẻ ngoài cứng rắn cùng hành lý đầy ắp, bà nhất quyết đòi vào nhà để cầu hôn, thậm chí bàn cả chuyện sinh con.

Anh Ta bàng hoàng khi thấy một người lạ đứng trước cửa, kiên quyết từ chối tiếp chuyện. Tình huống nhanh chóng leo thang thành màn đối đầu căng thẳng. Mei Hua ngày càng tức giận vì “tấm chân tình” không được đáp lại. Cuối cùng, cảnh sát buộc phải can thiệp, thuyết phục đến khi bà đành kéo vali rời đi, trở lại sân bay Bangkok trong tâm trạng thất vọng.

Sáng hôm sau, câu chuyện kỳ lạ này lan truyền khắp mạng xã hội Thái Lan. Xuất hiện với gương mặt còn hoảng hốt, anh Ta chia sẻ với báo chí rằng đây không phải lần đầu anh bị bà Mei tìm đến. Trước đó, bà từng ba lần xuất hiện tại nhà anh, lần gần nhất là vào cuối năm 2024 và tháng 5/2025. “Lần này là tệ nhất” anh thừa nhận.

Điều khiến vụ việc thêm khó hiểu là anh Ta tin rằng bà Mei có thể đã tìm ra anh qua trang Facebook rao bán chó giống. Dù bà từng dùng nhiều tài khoản giả để nhắn tin, anh chưa bao giờ trả lời. “Tôi không biết bà ấy là ai, đến từ đâu. Bà ta còn nói nếu không được cưới thì cũng muốn… xin tinh trùng. Tôi hoàn toàn sốc” anh kể.

Sự cố khiến anh Ta mất ngủ, lo sợ những lần tái diễn. Anh lên tiếng khẩn cầu: “Xin bà đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào với bà. Đừng quay lại nữa.”

Hàng xóm xác nhận hành vi “cố chấp” của Mei Hua. Một người tên Cream nhớ lại đã thấy bà đứng dưới mưa trong những lần trước. “Chúng tôi khuyên bà nên dừng lại, bà gật đầu nhưng rồi vẫn quay lại lần ba. Tôi tin chắc bà ta sẽ còn trở lại nữa.”

Người khác tên Maem thì kể về cuộc chạm trán căng thẳng hôm 22/9, đến mức áo anh Ta bị rách trong lúc giằng co. “Chúng tôi thật sự sốc. Tại sao bà ấy lại làm vậy?” Maem bày tỏ, phản ánh sự ngỡ ngàng của cả khu phố trước câu chuyện hi hữu này.

Nguồn: Khaosod