Người dân Nga làm một việc chưa từng có trong 4 năm, 3,3 tỷ USD đều đặn 'biến mất' khỏi ngân hàng mỗi tháng

Người dân Nga đang rút tiền mặt khỏi hệ thống ngân hàng với tốc độ mạnh nhất trong nhiều năm.

Theo dữ liệu được các nền tảng tài chính Nga tổng hợp, khoảng 24,4 tỷ euro đã bị rút khỏi hệ thống ngân hàng nước này trong 7 tháng đầu năm. Nhu cầu nắm giữ tiền mặt bắt đầu tăng từ đầu tháng 3 và tiếp tục leo thang, với khoảng 300 tỷ rúp (3,3 tỷ USD) rời khỏi tài khoản ngân hàng mỗi tháng.

Làn sóng rút tiền diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu, kho vận và hạ tầng năng lượng Nga ngày càng dồn dập, khiến người dân lo ngại hoạt động của ngân hàng bị gián đoạn.

Trong 7 ngân hàng lớn nhất Nga, 5 ngân hàng ghi nhận dòng tiền gửi cá nhân liên tục chảy ra. Gazprombank chịu tác động nặng nhất, mất 299,5 tỷ rúp trong 4 tháng, tương đương khoảng 10,8% tổng tiền gửi.

Rosselkhozbank mất 270,5 tỷ rúp, hơn 15% lượng tiền gửi. Alfa-Bank, ngân hàng tư nhân lớn nhất Nga, ghi nhận dòng tiền rút 179,4 tỷ rúp, tương đương 5,6% tiền gửi.

Sovcombank và VTB cũng chứng kiến dòng tiền chảy ra lần lượt 81,7 tỷ và 20,4 tỷ rúp. Sberbank, ngân hàng lớn nhất Nga, ban đầu vẫn trụ vững, nhưng sau đó cũng chịu áp lực khi 211,6 tỷ rúp bị rút trong tháng 6 và thêm 31,8 tỷ rúp trong tháng 7. T-Bank là ngoại lệ hiếm hoi, khi lượng tiền gửi tăng thêm 193 tỷ rúp.

Ngân hàng Trung ương Nga cho biết lượng tiền mặt lưu thông trong nền kinh tế tăng 643,4 tỷ rúp chỉ riêng trong tháng 7, mức tăng theo tháng lớn nhất từ đầu năm. Trong nửa đầu tháng 8, thêm khoảng 300 tỷ rúp tiếp tục bị rút ra khỏi hệ thống.

Đằng sau làn sóng này là hai nỗi lo chồng lên nhau. Người dân lo ngại các cuộc tấn công của Ukraine có thể làm gián đoạn hoạt động ngân hàng, thanh toán hoặc hạ tầng tài chính.

Các ngân hàng Nga cũng bị cuốn sâu vào diễn biến của nền kinh tế. Trong nhiều năm, họ mở rộng cho vay theo định hướng nhà nước với các doanh nghiệp quốc phòng, giúp duy trì sản xuất vũ khí nhưng làm tăng rủi ro nợ xấu và bóp nghẹt nguồn vốn cho khu vực dân sự.

Doanh nghiệp lớn cũng tìm cách đưa tiền ra ngoài tầm với của cơ quan quản lý trong nước. Riêng quý II năm nay, hơn 9,4 tỷ USD đã chảy khỏi hệ thống ngân hàng Nga.

Đây không phải lần đầu người Nga ồ ạt rút tiền. Năm 2022, sau khi xung đột ở Ukraine bùng phát và phương Tây áp lệnh trừng phạt, người dân cũng xếp hàng rút tiền mặt.

Khi đó, Ngân hàng Trung ương Nga nâng lãi suất lên 20% và áp kiểm soát vốn để ổn định hệ thống. Nhưng làn sóng hiện nay được đánh giá kéo dài hơn và có quy mô lớn hơn, cho thấy niềm tin vào hệ thống tài chính đang bị bào mòn.

Bức tranh kinh tế chung cũng không sáng sủa. Theo số liệu chính thức của Nga, GDP chỉ tăng 0,3% trong nửa đầu năm 2026, thấp hơn nhiều so với mức 1,2% cùng kỳ năm trước.

Theo Euronews﻿